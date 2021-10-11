Что известно о смертельном ДТП с участием Ксении Собчак, которая "сбежала" с места аварии?

Что сама Собчак рассказала о ДТП?

Позднее Собчак опубликовала большой пост о случившемся в своём Telegram-канале "Кровавая барыня". В ответ на шквал критики Ксения заявила, что ни от кого не прячется, но и доказывать ничего не собирается.

"По поводу фейков, связанных со мной. Я о порядочности в своей адрес даже просить не буду, знаю, что бесполезно. Доказывать, что я не верблюд, шайке комбинаторов из апэшечки, которые решили назначить меня на роль нового Ефремова, не буду. Факты такие: я не в Америке, я никуда не лечу. Я лежу дома, днём была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение", – написала телеведущая.

Собчак сообщила, что помогает организовать лечение в Москве для пострадавшей в тяжёлом состоянии. По словам звезды, женщине удалили селезёнку, у неё травмы головы, бедра и лёгких. Ксения подчеркнула, что муж женщины никаких претензий к телеведущей не имеет. Журналистов она призвала "не драконить" семьи пострадавших.

Также Собчак, по её словам, ищет родственников погибшей девушки, чтобы оказать им посильную помощь.

При этом она подчеркнула, что абсолютно ни в чём не виновата – она была пассажиркой и не "подгоняла" водителя на трассе.

"Мы поможем всем, потому что у нас с командой есть такая возможность. Помочь людям в горе, невольными участниками которого мы стали. Потому что мы, так уж случилось, остались живы", – закончила Собчак.