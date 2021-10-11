Что известно о смертельном ДТП с участием Ксении Собчак, которая "сбежала" с места аварии?

Телеведущая Ксения Собчак стала участником смертельной аварии, которая произошла вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной. Mercedes-Maybach, в котором ехала светская львица, выехал на "встречку" и врезался в другой автомобиль. Один человек в нём погиб, ещё несколько пострадали. Сразу после ДТП Собчак спешно покинула место происшествия. Теперь её "костерят" в соцсетях за равнодушие и бесчувственность. Между тем телеведущая уже нашла, что ответить на эти обвинения. Рассказываем, что известно об аварии на данный момент, кто виноват в случившемся и что обо всём этом говорит сама Собчак.
Ксения Собчак приехала в Сочи по работе: её пригласили в качестве ведущей на гала-концерт в Розе Хутор. Мероприятие было посвящено старту продаж квартир в долгострое ЖК "Сан-Сити". Сразу после праздника телеведущая вместе с двумя ассистентками и своим директором Кириллом Сухановым поспешила в аэропорт. Как позднее пояснила сама Собчак, она спешила успеть на вечерний рейс.
В аэропорт звезду повёз водитель элитной службы такси на Mercedes S 500. Во время одного из обгонов Maybach "выскочил" на встречную полосу и врезался в Volkswagen, в котором находились три человека. От удара вторая иномарка влетела в ехавший рядом микроавтобус.
В результате лобового столкновения 35-летняя пассажирка Volkswagen погибла на месте. По данным Telegram-канала Shot, жертвой аварии стала фитнес-тренер Екатерина Тарасова.
СМИ обратили внимание на одну из последних "сторис" погибшей в Instagram. "Я выбираю жизнь, я хочу быть живой", – написала девушка в соцсети.
Кроме того, "Интерфакс" сообщал ещё об одной погибшей, которая скончалась уже в больнице. Но эта информация не подтвердилась. По данным "Российской газеты", женщину ввели в искусственную кому и сделали срочную операцию. Она находится в тяжёлом состоянии.
28-летний водитель Volkswagen также пострадал. Но его жизни, по данным СМИ, ничего не угрожает.
Среди пассажиров микроавтобуса серьёзно пострадавших нет.
Телеведущая серьёзно не пострадала. У Собчак нашлись силы практически сразу после аварии вызвать такси и продолжить путь в аэропорт. По словам очевидцев, светская львица самостоятельно передвигалась после ДТП без каких-либо видимых повреждений. Скорую, по предварительным данным, вызвал директор телеведущей.
Тем не менее сама Собчак позднее сообщила, что она и её ассистентки пострадали. По словам телеведущей, от удара она потеряла сознание и получила сотрясение мозга.
За рулем люксовой иномарки был 39-летний сотрудник элитного такси, сообщает Telegram-канал Kub Mash. По данным Shot, на мужчине числится не меньше 12 штрафов за нарушение ПДД, два из которых выписали за "превышение скорости на величину более 40, но не более 60 км/ч".
После аварии водитель сознался в произошедшем. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). На время разбирательств мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
"Побег" телеведущей с места происшествия вызвал волну возмущений в Сети. Добавило народного гнева и молчание Собчак в соцсетях. Вместо поста о случившемся звезда на следующее утро разместила у себя в Instagram рекламную публикацию. Подписчики буквально "разнесли" Собчак в комментариях за такой поступок. Её обвиняют в бесчувственности и равнодушии. Поскольку рекламный пост был посвящён "правилам счастливой жизни", читатели стали откровенно язвить.
"Когда произошла авария с трупом, выйди из машины, сядь в такси и дуй в аэропорт", – предложила правило одна из подписчиц.
Другой из пользователей не сдержался и написал, что Собчак "свалила как крыса".
Подписчики Собчак массово требовали от звезды пояснить, почему она уехала с места происшествия. Спустя время рекламный пост был удалён.
Позднее Собчак опубликовала большой пост о случившемся в своём Telegram-канале "Кровавая барыня". В ответ на шквал критики Ксения заявила, что ни от кого не прячется, но и доказывать ничего не собирается.
"По поводу фейков, связанных со мной. Я о порядочности в своей адрес даже просить не буду, знаю, что бесполезно. Доказывать, что я не верблюд, шайке комбинаторов из апэшечки, которые решили назначить меня на роль нового Ефремова, не буду. Факты такие: я не в Америке, я никуда не лечу. Я лежу дома, днём была на обследовании вместе с ассистенткой, у обеих сотрясение", – написала телеведущая.
Собчак сообщила, что помогает организовать лечение в Москве для пострадавшей в тяжёлом состоянии. По словам звезды, женщине удалили селезёнку, у неё травмы головы, бедра и лёгких. Ксения подчеркнула, что муж женщины никаких претензий к телеведущей не имеет. Журналистов она призвала "не драконить" семьи пострадавших.
Также Собчак, по её словам, ищет родственников погибшей девушки, чтобы оказать им посильную помощь.
При этом она подчеркнула, что абсолютно ни в чём не виновата – она была пассажиркой и не "подгоняла" водителя на трассе.
"Мы поможем всем, потому что у нас с командой есть такая возможность. Помочь людям в горе, невольными участниками которого мы стали. Потому что мы, так уж случилось, остались живы", – закончила Собчак.
Никакого наказания для Собчак быть не может, пояснил телеканалу "360" адвокат Сергей Черский. Следователям предстоит доказать вину водителя, который сидел за рулём Maybach. Телеведущая же была просто пассажиркой.
По словам Черского, "побег" звезды с места аварии тоже никаких законов не нарушает. Поэтому к ответственности её никто привлечь не сможет.
"Если за рулём сидел водитель, а не сама Ксения Собчак, то ей ничего не грозит, она же не участник ДТП. Она максимум свидетель. То есть она находилась в машине, которая участвовала в ДТП. На месте ДТП обязан оставаться водитель", – объяснил юрист.
Комментарии
На месте водиля давно бы сдал начальницу, и записи с регистраторов приложил бы с переговорами! А то непонятно по чьей указке на обгон пошел!!! Ей место в тюрьме, таким талантам , вон по соседски пусть с Раковой сидит!
Побольше надо писать всякой ерунды в сторис. Особенно про жизнь. Очень странный пост. Между прочим, она с Новосибирска.
Не понимаю какие к ней претензии. Она должна была скакать вокруг погибших, чтоб вы же ее и обвинили в пиаре таком? Она поняла, что помочь ничем не может и уехала.
Она что ради демонстрационного морализма должна была там жить остаться?
Вот если вы, не дай Бог, по дороге в аэропорт, сидя в такси в аварию попадете, что делать будете? С родственниками погибших в встречной машине, будете беседы вести или отделавшись сотрясом, по своим делаем полетите?
Я почем-то думаю, что большинство предпочтет второй вариант.
По словам телеведущей, от удара она потеряла сознание и получила сотрясение мозга.
Без сознания вызвала такси и улетела в Москву.
шайке комбинаторов из апэшечки
Мнение о своих поклонниках)
11.10.2021 12:21
гость
На месте водиля давно бы сдал начальницу, и записи с регистраторов приложил бы с переговорами! А то непонятно по чьей указке на обгон пошел!!! Ей место в тюрьме, таким талантам , вон по соседски пусть с Раковой сидит!
Она его заставляла?
Для 12:21(1) и остальных хейтерков.
Собчак в данной ситуации - просто пассажир такси, пускай в этом такси возят Майбахи, и цены там явно выше стандартных, но это просто такси.
Она приехала провести мероприятие, ее трансфер из аэропорта и в аэропорт - не её задача, этим занимаются организаторы. Ей подогнали такси - она села и поехала.
Вы же не возьмете на себя ответственность за ДТП, когда вы условно говоря вызвали такси, а водитель совершил ДТП... В конце концов, она тоже сотряс получила, естественно, что Майбах больше и тяжелее Фольца, но лобовое столкновение и для пассажиров Майбаха будет неприятным.
Всё понимаю, если бы кто-то другой на её месте был, то такой реакции бы не было) Она многим кровь портит самим фактом своего существования, но будьте здравыми - за что её в данном случае обвинять? У автомобиля есть водитель, именно он отвечает за все свои действия. Она реально могла хоть в невминозе ехать, хоть бухая/унюханная - она никому не была ничем обязана.
Она его заставляла?
самым страшным пугала. сказала если будет медленно ехать, то изнасилует.
если будет медленно ехать, то изнасилует.
маттерьбожья
опубликовала большой пост о случившемся в своём Telegram-канале "Кровавая барыня"
воистину кровавая!
"По словам телеведущей, от удара она потеряла сознание и получила сотрясение мозга."
Сотрясение чего?
Да конечно она подгоняла.Потому что опаздывать изволила.Не в первый раз такое у этой "небожительницы".Просто раньше без жертв обходилось.
Мне кажется, тот кто хоть раз попадал в серьезное дтп, не стал бы обливать грязью. Бывает разное состояние, в том числе и шок и заторможенность, у каждого своя реакция. Нервная система на сильный стресс у всех по разному реагирует, порой сильным отрицанием, когда хочется закрыться и как будто ничего и не было. Лучше б порадовались что хотя б в их машине все живы.
Неужели в Сочи нельзя найти ведущего? Привыкли к барским замашкам.
мда, а ведь это мог быть не Volkswagen, а Камаз к примеру...
Никто, наверное, и не ждал , что Собчак начнет оказывать медицинскую помощь. Но, помощь - это сопереживание, моральное участие и поддержка на месте происшествия, а не в кресле самолета по дороге домой
а Камаз к примеру...
значит сейчас лошадепоклонники уже торчали бы там со свечками и плакатами #яксюшадь
Участие Собчак ноль. За руль не дергала, водителя не лупила.
ну про водителя не доказано, то что мужик на себя вину взял так это в надежде что она его отмажет и бабла даст. А вообще жаль, что не КАМАЗ на встречке был. Жаль людей которых убила СаПчаК. И что бы не говорили, не верю, что водила просто так сам полетел по доброй воле нарушать правила и рисковать жизнью.
Если Ксения Собчак светский человек, то на неё можно спускать всех собак? В чем виноват пассажир такси?Какие глупые и необоснованные комментарии людей.
И что бы не говорили, не верю, что водила просто так сам полетел по доброй воле нарушать правила и рисковать жизнью.
Ты по м52 давно ездил? Там в каждой третьей машине Собчак сидит? Она хоть черенком от швабры угрожать может - решение перестроиться на встречную полосу для обгона всегда принимает водитель.