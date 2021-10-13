Платить по-новому. Как изменился расчёт налогов для физлиц и у кого есть льготы?

Россияне, у которых есть во владении автомобиль, квартира, дача или какая-то другая собственность, должны платить за неё налоги. Обычно выяснять, какую сумму и на какой расчётный счет необходимо внести, не приходится: ещё в конце сентября ФНС России начала рассылку своих уведомлений. Что делать, если вам такое письмо не пришло, у кого есть льготы по уплате налогов и какие изменения произошли в 2021 году – об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
Какие налоги и в какие сроки нужно оплатить?
Граждане обязаны уплачивать три вида налогов: земельный, транспортный и на имущество физических лиц. Все они начисляются только владельцам, указанным в документе о собственности.
ФНС всё рассчитывает сама и присылает общее уведомление сразу по трём налогам с платёжкой. Тем, кто регистрировался в личном кабинете налогоплательщика, документы придут туда. Также на электронную почту поступит аналогичное оповещение с номером налогового уведомления и ссылкой в личный кабинет. Тем, кто привык получать документы по старинке и не подписывал согласия на электронные уведомления, документы придут по обычной почте.
Отметим, что в этом году мы оплачиваем налоги за прошлый год. Если вы, например, купили автомобиль или недвижимость в начале 2021 года, за них вам пока ничего платить не придётся. А если в прошлом году вы продали, скажем, дачу, то налог рассчитают за те месяцы, пока вы ещё были её владельцем.
Важно: оплатить налоги необходимо в срок до 1 декабря 2021.
Что будет, если не заплатить налоги вовремя?
Ничего хорошего. Уже с первого дня просрочки, то есть с 2 декабря, начнут "капать" пени. За каждый день просрочки на сумму долга будут начислять по 1/300 Центробанка. Кроме этого, налоговая может начислить вам штраф в размере 20% от долга. Это может произойти, если ведомство докажет, что свою обязанность вы не исполняли умышленно (п. 1 ст. 75 НК).
Ну и, конечно, сидеть сложа руки налоговая не станет. Они подготовят требование с суммой недоимки, пенями и сроком, в который вам необходимо уложиться с оплатой. Это считается вторым напоминанием. Можно, конечно, и его проигнорировать, но тогда вы имеете все шансы получить большие неприятности: начнётся процедура взыскания.
В случае если ваш долг больше 10 тысяч рублей, вас даже не пригласят на судебное заседание. Судья единолично рассмотрит заявление налоговой и вынесет судебный приказ. А дальше судебные приставы или банк просто спишут деньги с вашего счёта (п. 1 ст. 48 НК). При этом должника ещё обяжут возместить все судебные издержки.
Так что лучше не затягивайте и по возможности успевайте с оплатой налогов до 1 декабря.
Такое редко, но бывает, однако это не повод не платить налоги. Если к середине ноября вы не получили уведомления, лучше самостоятельно обратитесь в налоговую или МФЦ. Сейчас для этого даже не обязательно идти туда лично, это можно сделать через сервис "Обратиться в ФНС" на сайте ведомства или через личный кабинет.
В отделе работы с налогоплательщиками УФНС России по Алтайскому краю amic.ru сообщили, что уведомления не пришлют и за ними не нужно обращаться только в трёх случаях:
– если сумма ваших налогов не превышает 100 рублей. В этом случае их приплюсуют к начислениям за следующий год;
– человек оформлял вычет и его размер превысил сумму налога к уплате;
– всё имущество попало под льготы.
Льготы при уплате налогов в России положены определённым категориям граждан. Так, от уплаты налога на имущество физических лиц освобождены: герои, участники войны, военнослужащие и члены их семей, инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию радиации, пенсионеры и предпенсионеры, физлица, которые используют имущество в качестве творческих мастерских, музеев, библиотек, все владельцы хозпостроек площадью до 50 кв.м.
Но не платить налог можно только за один объект одного вида: одну квартиру, один дом и один гараж. Если, например, у инвалида первой группы в собственности два дома, то налог платить придётся, но только за один из этих видов недвижимости. К какому именно из двух домов применить льготы, человек решает сам. Для этого ему нужно подать заявление в налоговую.
Для многодетных семей также предусмотрена льгота по налогу на имущество. За каждого ребёнка из площади квартиры вычитают по 5 м², а из площади дома – по 7 м². Семья платит налог с разницы, но вычет можно оформить только на один объект каждого вида.
Также для пенсионеров и предпенсионеров, многодетных семей, пострадавших от радиации, ветеранов войны и инвалидов есть льготы по земельному налогу. От его уплаты они освобождаются, если площадь земельного участка не превышает шести соток. Если участок больше, то налог рассчитывают за оставшуюся после вычета шести соток площадь земли. Например, если площадь участка 10 соток, то платить налог нужно будет только за четыре.
Для этих же граждан есть льготы и по транспортному налогу. Платить его не придётся, если мощность автомобиля не превышает 100 л. с. или мотоцикл мощностью до 45 л. с. Льгота действует на одну единицу транспорта. Если в собственности два автомобиля, за второй будет начислен налог.
Регионы могут вводить дополнительные льготы по налогам. Уточнить, какие из них действуют в вашем регионе, можно на сайте налоговой в разделе справочной информации по ставкам и льготам. Потребуется только выбрать нужный регион, муниципальное образование и вид налога.
Изменений немного, но они есть. Во-первых, расширился перечень легковых автомобилей, попадающих под так называемый налог на роскошь. Речь идёт о машинах дороже трёх миллионов рублей. Повышенное налогообложение теперь предусмотрено для: Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i-S ES Premium ES и WRX STI Premium Sport.
Налог на имущество впервые по всей стране начислен только по кадастровой (а не инвентаризационной) стоимости. Жители Алтайского края тоже получили квитанции от налоговой в новом формате. Если кратко: на объекты недвижимости с кадастровой стоимостью больше полумиллиона применяется ставка налога 0,3%, на более "дешёвые" – 0,2%.
Три года для жителей Алтайского края (и ещё нескольких регионов) будет действовать переходный период и так называемые скидки – понижающий коэффициент. Полноценная ставка для собственников таких объектов начнёт действовать с 2024 года.
Тут масса вариантов. Можно пойти в банк или на почту лично. А можно сделать это, даже не покидая квартиры. Например, через мобильные приложения банка или "Налоги ФЛ". Не хотите ничего дополнительно скачивать на телефон, тогда заходите в личный кабинет налогоплательщика, на портал "Госуслуги" или в сервис "Уплата имущественных налогов и пошлин физических лиц".
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