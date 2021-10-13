Глава России Владимир Путин 12 октября назначил полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе выходца из ФСБ Анатолия Серышева. Что известно об этом человеке и какие вопросы в Кремле он курировал раньше, читайте на amic.ru.

Кто такой Анатолий Серышев?

Анатолий Серышев родился в Сибири 19 июля 1965 года. Его малая родина – посёлок Кобляково Братского района.

В 1988 году в Иркутском институте народного хозяйства получил специальность "экономист". В 1990 году окончил Высшие курсы Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.

Работал в органах госбезопасности с 1988 по 2016 год на различных должностях – сначала в Иркутской области, потом в Москве. С 2016 по 2018 год – заместитель главы Федеральной таможенной службы России.

13 июня 2018 года перешёл на работу в Администрацию президента РФ, где стал помощником главы государства Владимира Путина.

12 октября 2021 года Путин назначил Серышева своим полпредом в Сибирском федеральном округе. Напомним, эта должность пустовала полгода, ранее этот пост занимал Сергей Меняйло.

Какие вопросы Серышев курировал в Кремле?

Анатолий Серышев отвечал за согласование кадровых назначений на руководящие посты в силовых структурах (за исключением Минобороны). Также был членом президентского Совета по противодействию коррупции и возглавлял Совет при президенте РФ по делам казачества. Источник РБК, близкий к ФСБ, назвал Серышева влиятельным силовиком, имеющим доступ к президенту.

Что ещё известно об Анатолии Серышеве?

Известно, что он женат, у него две дочери.

За 2020 год задекларировал доход в размере около 13,2 млн руб., его супруга – около 7,1 млн руб.

Серышев имеет государственные награды: медаль "За отличие в воинской службе" II степени, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.