Как сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным и почему его просят запретить в России

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" вышел на стриминговом сервисе Netflix 17 сентября и уже стал самым популярным проектом в истории платформы. Меньше чем за месяц он набрал 111 миллионов просмотров и возглавил чарты стримингового сервиса более чем в 90 странах. Взрослые и подростки по всему миру сходят с ума и пытаются найти костюмы и обувь как у героев фильма, интернет заполонили мемы с кадрами из фильма. Появилась информация о том, что Netflix уже планирует снимать второй сезон. А в России всерьёз требуют запретить его показ. Что за безумие творится вокруг "Игры в кальмара" и отчего сериал стал таким популярным – читайте в нашем обзоре.
Вообще, это детская игра, в которую очень любили играть в Южной Корее в 80-е годы. А теперь это и название сериала. На данный момент он стал самым популярным проектом в истории стриминговой платформы Netflix. Об этом компания заявила на своей официальной странице в Twitter:
"Игра в кальмара" официально набрала 111 миллионов поклонников, что делает её нашим крупнейшим запуском серии за всю историю", – говорится в Twitter-аккаунте стримингового сервиса.
Идею фильма придумал режиссёр Хван Дон-хёк ещё 10 лет назад. Все эти годы он предлагал её разным кинокомпаниям, но только Netflix взялся за реализацию. И, как видите, не прогадал.
О том, как люди играют в игры. Обычные, всем известные детские игры. Только за победу здесь обещают огромный денежный приз, а за проигрыш – смерть. Некая организация собирает людей, которые по разным причинам оказались в тяжёлой финансовой ситуации, и предлагает поиграть. Отказавшихся нет. В итоге набирается 456 игроков. А главный приз – 45,6 млрд вон (несколько миллионов долларов).
Один из главных героев – Сон Ки Хун (его играет актёр Ли Джон-джэ) – в детстве обожал игру в кальмара. А сейчас он в разводе, у него маленькая дочь и огромный долг перед мафией. Оказавшись в игре, он собирает вокруг себя тех, от кого отказались другие команды, сочтя их слишком слабыми. Но смерть ждёт не только за проигрыш. Когда выясняется, за смерть любого в "копилку приза" падает миллион вон, другие игроки начинают убивать "конкурентов".
Киноэксперты говорят, что тут сошлось несколько причин. Во-первых, "Игра" зашла в TikTok. Пользователи социальной сети стали делиться роликами из этого сериала (благо многие сцены яркие, короткие и понятные). В итоге их подписчики шли на Netflix тоже смотреть сериал.
После этого в интернете появились мемы, созданные на основе сцен из "Игры в кальмара". Но чтобы их точно понять, нужно посмотреть сериал. И всё это привлекало новых и новых зрителей. А дальше шло "сарафанное радио": чем больше положительных отзывов, тем больше у сериала становилось новых поклонников.
Зрители даже стали скупать слипоны и зелёные спортивные костюмы, похожие на те, что носят герои фильма.
А часть инвентаря из сериала его создатели даже отправили в музеи. В их числе кукла из первой серии.
Все актёры – из Кореи. Причём в сериале были заняты как профессионалы, так и дебютанты. Критики отмечают, что состав актёров подобран впечатляющий.
Настоящей звездой стала 27-летняя Чон Хо-ен, сыгравшая участницу № 067. До этого она ни разу не снималась в кино, хотя была самой популярной моделью в Корее. После выхода "Игры в кальмара" за 10 дней на Instagram девушки подписались 11 миллионов человек.
Исполнитель главной роли (игрок № 456) – Ли Джон Джэ. Он уже почти 30 лет работает и актёром, и моделью. Сыграл в проектах "Новый мир", "Домик у моря", "Читающий лица" и т.д. Но именно "Игра в кальмара" принесла ему всемирную славу.
30-летний Ви Ха-джун сыграл полицейского. Актёрской карьерой занимается около 10 лет, в Корее его неплохо знают. В соцсетях чрезвычайно популярен.
Сыгравший участника № 101 Хо Сон-тхэ – профессиональный актёр. До этого успел сняться в сериале "Монстр". Кстати, он отлично знает русский язык и, как пишут СМИ, даже работал несколько лет в российском представительстве LG.
Некоторые родители в России очень обеспокоились тем, что сериал может дурно повлиять на подростков, сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
По её словам, родители обратились в Лигу, посчитав, что "у некоторых зрителей, особенно у молодёжи, может возникнуть соблазн повторить сцены из "Игры в кальмара".
После этого организация привлекла экспертов-психологов для проверки сериала, сообщила Мизулина.
Комментарии
в россии пытаются запретить ВСЁ, кроме налогов и рабского труда без пенсии
Какой смысл запрещать то, что уже все кому надо было посмотрели, а остальные не будут смотреть в силу разных причин.
ага, их кони тихо ходят)
ну дак поставьте 18+ рейтинг и все, а родителям принять наконец-то участие в воспитании ребенка, т.к. до 18 лет он еще ребенок!
Норм сериальчик, 2 сезон будет не?
Сказки запретите, там тоже убивают или кто-то умирает!
и почему его просят запретить в России
Потому-что (Лавроы)
даа.. в сказках такой трэш иногда
Повторить? )) Бабла то хватит?
Че в этом сериале нашли? по картинке уже не понравился, как и по названию. Но так как везде про него трубят в новостях, принципиально решил глянуть.
ФФигня редкостная, шляпа, аналогичная человеческой многоножке. Но похоже у этих узкоглазых все ценится в таком духе.
А по поводу запретов - так вы больше его рекламируйте в СМИ, и народу еще больше посмотрят. Явный пример сомной, посомтрел и жалею, что потратил время.
Сериал хорош, жизненный. Очень много людей находят в нем себя, поэтому и заходит.
по картинке уже не понравился, как и по названию
дада книгу не читал но осуждаю - норм
Многоножка и это? как вы умудрились вообще сравнить??? как опу с пальцем
Я так переживала за деда, а он в конце вон че!!!
В России 30 лет своя игра в кальмара идет.
Молодцы, прорекламировали)
Мне больше всего во всем этом понравилась фраза "Даже при наличии возрастной маркировки эти сериалы все равно посмотрят дети. Вот этим вопросом и нужно заниматься», — поделились в цензурирующем органе." То есть ребята подписались под тем, что эта маркировка не влияет ни на что от слова совсем, а представляет из себя ИБД. Собственно, это все, что нужно знать о маркировке.
Лига безопасного интернета - это как Лига сексуальных меньшинств: они очень независимые, так как от них ничего не зависит.
Зачем вообще такие громкие заголовки «в России хотят запретить»? Больные из Мужского государства хотели запретить рекламу с неграми, и чо теперь, надо кричать что в России хотят запретить негров?
Кто такие эти Лига интернета? Они имеют какие то властные полномочия? Нет. Так зачем о них вообще говорить?
Сериал оставляет неоднозначное впечатление. С одной стороны, переживаешь за главных героев, а с другой, поражаешься насколько обесценина человеческая жизнь. Многочисленные сцены убийств и жестокости, явно нужно ограничение 18+. А пользуется популярностью, так как можно провести аналогию с современной жизнью : социальное неравенство, миллионеры, которые могут позволить себе все и люди, ведущие существование на грани выживания и готовые на все ради денег. А в экстремальных ситуациях люди проявляют себя по-разному.
Мизулину запретите лучше, а ещё до кучи Милонова со Стебенковой. Воздух станет чище.
Запрещая, поднимают ценность для детей и подростков. Потому, как данная возрастная аудитория (нормально развивающаяся) больше всего ценит именно то, что нельзя. Даже хорошо, а то поговаривают, что именно новое поколение потерянное из-за того, что дух бунтарства пропал напроч, амёбы амебами.
14.10.2021 10:10
АБОРИГЕН
Между прочим, это уже новая Мизулина, многие их до сих пор не различают.
14.10.2021 11:02
- гость -
Да их там 99 % таких, в Думе. Еще бы их различать... Уже иногда хочется, чтобы им просто платили зп за то, чтобы они ничего не делали. Ей-ей, будет только лучше.
14.10.2021 09:08
- гость -
В России 30 лет своя игра в кальмара идет.
+Много Может поэтому и хотят запретить - оскорбление власти? ))
Серьезно? такое ощущение что статья написана века два назад как минимум.
14.10.2021 10:09
- гость -
Сериал оставляет неоднозначное впечатление. С одной стороны, переживаешь за главных героев, а с другой, поражаешься насколько обесценина человеческая жизнь. Многочисленные сцены убийств и жестокости, явно нужно ограничение 18+.
Хороший отзыв. А нашим взрослым гражданам стоит посмотреть все прелести капитальзма. В такой рекламируемой Юкорее если человек заболел, то на него работает вся семья. Либо берут долги в частных конторах, которые потом бегают за должниками и продают детей на органы.... Вобщем кино творчество корейское интересное и показывает
прелести капитализма во всей красе.
А потом удивляемся, почему дети берут оружие и идут стрелять по одноклассникам...
По описанию прямо по Стивену Кингу "Бегущий человек".
Все, что вызывает восторг основной массы , откровенный ширпотреб. Да красивый да качественный, но ширпотреб
4.10.2021 14:18
- гость -
Расскажите что Вы смотрите обсудим этот не ширпотреб.
"Некая организация собирает людей, которые по разным причинам оказались в тяжёлой финансовой ситуации, и предлагает поиграть. Отказавшихся нет. "
Пойду скажу соседу с кредитами что про него кино сняли.
че про него ... про каждого третьего в россии