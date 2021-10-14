Как сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным и почему его просят запретить в России

"Игра в кальмара" – да что это вообще такое?

Вообще, это детская игра, в которую очень любили играть в Южной Корее в 80-е годы. А теперь это и название сериала. На данный момент он стал самым популярным проектом в истории стриминговой платформы Netflix. Об этом компания заявила на своей официальной странице в Twitter:

"Игра в кальмара" официально набрала 111 миллионов поклонников, что делает её нашим крупнейшим запуском серии за всю историю", – говорится в Twitter-аккаунте стримингового сервиса.

Идею фильма придумал режиссёр Хван Дон-хёк ещё 10 лет назад. Все эти годы он предлагал её разным кинокомпаниям, но только Netflix взялся за реализацию. И, как видите, не прогадал.