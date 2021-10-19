Прививаться или увольняться? Для кого ещё вакцинация в Алтайском крае стала обязательной?

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю ужесточило требования к обязательной вакцинации: список расширили, а работодателям подняли планку по количеству привитых в коллективе. Чиновники заявили, что без этого справиться с ростом заболеваемости будет очень сложно. Когда начнут действовать эти изменения и кого они коснутся, разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".
С 16 октября прививки от коронавируса в Алтайском крае обязательны для волонтёров, пенсионеров старше 60 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями.
А с 27 июля 2021 года в регионе вакцинация от COVD-19 была обязательной для определённых сфер деятельности:
– салоны красоты и косметические услуги, спа, солярии, бани и сауны, физкультурно-оздоровительные центры, фитнес-клубы и бассейны;
– прачечные, химчистки и другие предприятия бытовых услуг;
– предприятия общественного питания;
– многофункциональные центры (МФЦ);
– клиентские подразделения финансовых и почтовых организаций;
– общественный транспорт и такси;
– сфера образования, здравоохранения и соцзащиты;
– сфера ЖКХ и энергетики;
– организация и проведение культурных, выставочных и просветительских мероприятий;
– организация и проведение развлекательных, досуговых и зрелищных мероприятий;
– детские игровые комнаты и развлекательные центры.
На каждом таком предприятии должны были привить не меньше 60% сотрудников. Причём первый компонент вакцины требовали поставить до 22 августа, а второй – до 19 сентября.
Кстати, штрафы за срыв вакцинации на предприятиях из списка весьма серьёзные. За неисполнение постановления об обязательной вакцинации для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей (ч. 2 статьи 6.3 КоАП РФ).
Врачи говорят, что можно. Но если у вас сейчас обострение хронического заболевания, то ставить прививку не надо. Подождите месяц после выздоровления и прививайтесь. На предприятие потребуется предоставить медотвод от врача, чтобы обосновать законность отсрочки от прививки.
К противопоказаниям относятся: тяжёлая аллергическая реакция на препарат или его компоненты, возраст до 18 лет.
Но если вы относитесь к работоспособному населению, вас могут отстранить от работы или не принять на неё. Зарплату в период вынужденного отдыха, естественно, платить не будут, но место сохранят. А вновь приступить к своим обязанностям вы сможете, когда нормализуется ситуация с заболеваемостью (когда это произойдёт, не знает никто, но точно не скоро), либо когда поставите прививку от коронавируса.
Комментарии
Немецкая земля Гессен стала первой, разрешившей предприятиям отказывать непривитым людям в доступе даже к товарам первой необходимости, создав тревожный прецедент, поскольку её соседи борются с протестами против мандатов на вакцинацию.
Супермаркеты Гессена получили разрешение отказывать непривитым в праве покупать продукты питания и другие товары первой необходимости, подтвердила государственная канцелярия немецкому журналу BILD в пятницу.
В соответствии с новой политикой магазины могут решить, применять ли «правило 2G», которое означает разрешение на вход только вакцинированным и выздоровевшим («geimpft» и «genesen» на немецком языке) или более мягкое «правило 3G», охватывающее тех, у кого отрицательный результат теста на вирус (getestet).
Министр-​президент Фолькер Буффье несколько озадаченно сказал BILD, что надеется, что новое правило не получит широкого применения, пояснив: «Мы ожидаем, что этот вариант будет использоваться только в некоторые дни и что предприятия, которые обслуживают повседневные нужды, не будут его использовать».
А я не могу постановление распечатать с подпись и печатью.
Кто нашел подскажите где взять.
19.10.2021 08:05
- гость -
Печати нет, а с подписью висит на сайте Роспотребнадзора по АК.
пойдём в частный сектор за продуктами...
и не бойся ты.....
откровения Богослова читайте.
губернатор есть исполнитель---потому ничего не подписывает---сам всего боится.