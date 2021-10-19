Прививаться или увольняться? Для кого ещё вакцинация в Алтайском крае стала обязательной?

И для кого вакцинация в Алтайском крае стала обязательной?

С 16 октября прививки от коронавируса в Алтайском крае обязательны для волонтёров, пенсионеров старше 60 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

А с 27 июля 2021 года в регионе вакцинация от COVD-19 была обязательной для определённых сфер деятельности:

– салоны красоты и косметические услуги, спа, солярии, бани и сауны, физкультурно-оздоровительные центры, фитнес-клубы и бассейны;

– прачечные, химчистки и другие предприятия бытовых услуг;

– предприятия общественного питания;

– многофункциональные центры (МФЦ);

– клиентские подразделения финансовых и почтовых организаций;

– общественный транспорт и такси;

– сфера образования, здравоохранения и соцзащиты;

– сфера ЖКХ и энергетики;

– организация и проведение культурных, выставочных и просветительских мероприятий;

– организация и проведение развлекательных, досуговых и зрелищных мероприятий;

– детские игровые комнаты и развлекательные центры.

На каждом таком предприятии должны были привить не меньше 60% сотрудников. Причём первый компонент вакцины требовали поставить до 22 августа, а второй – до 19 сентября.