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Прививаться или увольняться? Для кого ещё вакцинация в Алтайском крае стала обязательной?

, ИА "Амител"
Вакцинация на данный момент – самый эффективный способ остановить пандемию коронавируса

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю ужесточило требования к обязательной вакцинации: список расширили, а работодателям подняли планку по количеству привитых в коллективе. Чиновники заявили, что без этого справиться с ростом заболеваемости будет очень сложно. Когда начнут действовать эти изменения и кого они коснутся, разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".

1
И для кого вакцинация в Алтайском крае стала обязательной?

С 16 октября прививки от коронавируса в Алтайском крае обязательны для волонтёров, пенсионеров старше 60 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями. 

А с 27 июля 2021 года в регионе вакцинация от COVD-19 была обязательной для определённых сфер деятельности:

– салоны красоты и косметические услуги, спа, солярии, бани и сауны, физкультурно-оздоровительные центры, фитнес-клубы и бассейны;

– прачечные, химчистки и другие предприятия бытовых услуг;

– предприятия общественного питания;

– многофункциональные центры (МФЦ);

– клиентские подразделения финансовых и почтовых организаций;

– общественный транспорт и такси;

– сфера образования, здравоохранения и соцзащиты;

– сфера ЖКХ и энергетики;

– организация и проведение культурных, выставочных и просветительских мероприятий;

– организация и проведение развлекательных, досуговых и зрелищных мероприятий;

– детские игровые комнаты и развлекательные центры.

На каждом таком предприятии должны были привить не меньше 60% сотрудников. Причём первый компонент вакцины требовали поставить до 22 августа, а второй – до 19 сентября.

2
Сколько нужно привить сотрудников в организациях и что будет за срыв плана?
Теперь работодателям, чтобы не получить штраф, необходимо привить не 60% сотрудников, а уже 80%.
Такое решение было принято в связи с тем, что эпидситуация в регионе продолжает оставаться неблагополучной. При этом темпы иммунизации резко снизились. 

Кстати, штрафы за срыв вакцинации на предприятиях из списка весьма серьёзные. За неисполнение постановления об обязательной вакцинации для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей (ч. 2 статьи 6.3 КоАП РФ).  

3
Разве людям с хроническими заболеваниями можно прививаться от коронавируса? 

Врачи говорят, что можно. Но если у вас сейчас обострение хронического заболевания, то ставить прививку не надо. Подождите месяц после выздоровления и прививайтесь. На предприятие потребуется предоставить медотвод от врача, чтобы обосновать законность отсрочки от прививки. 

К противопоказаниям относятся: тяжёлая аллергическая реакция на препарат или его компоненты, возраст до 18 лет. 

4
А к какому сроку нужно пройти вакцинацию пенсионерам и "хроникам"?
Первый укол сотрудники новых категорий должны поставить до 22 ноября, а второй – до 22 декабря 2021 года. 
5
Если я твёрдо решил, что не буду прививаться, меня могут заставить?
Вас никто не заставит – как вы решили, так и будет. В законе "Об иммунопрофилактике" говорится, что любой человек может отказаться от прививки, так как она добровольная. У нас не существует термина "принудительная вакцинация".

Но если вы относитесь к работоспособному населению, вас могут отстранить от работы или не принять на неё. Зарплату в период вынужденного отдыха, естественно, платить не будут, но место сохранят. А вновь приступить к своим обязанностям вы сможете, когда нормализуется ситуация с заболеваемостью (когда это произойдёт, не знает никто, но точно не скоро), либо когда поставите прививку от коронавируса. 
Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

19.10.2021 07:34
- гость -

Немецкая земля Гессен стала первой, разрешившей предприятиям отказывать непривитым людям в доступе даже к товарам первой необходимости, создав тревожный прецедент, поскольку её соседи борются с протестами против мандатов на вакцинацию.

Супермаркеты Гессена получили разрешение отказывать непривитым в праве покупать продукты питания и другие товары первой необходимости, подтвердила государственная канцелярия немецкому журналу BILD в пятницу.

В соответствии с новой политикой магазины могут решить, применять ли «правило 2G», которое означает разрешение на вход только вакцинированным и выздоровевшим («geimpft» и «genesen» на немецком языке) или более мягкое «правило 3G», охватывающее тех, у кого отрицательный результат теста на вирус (getestet).

Министр-&#8203;президент Фолькер Буффье несколько озадаченно сказал BILD, что надеется, что новое правило не получит широкого применения, пояснив: «Мы ожидаем, что этот вариант будет использоваться только в некоторые дни и что предприятия, которые обслуживают повседневные нужды, не будут его использовать».

19.10.2021 08:05
- гость -

А я не могу постановление распечатать с подпись и печатью.
Кто нашел подскажите где взять.

19.10.2021 11:40
- гость -

19.10.2021 08:05
- гость -
Печати нет, а с подписью висит на сайте Роспотребнадзора по АК.

19.10.2021 12:32
гость

пойдём в частный сектор за продуктами...
и не бойся ты.....
откровения Богослова читайте.

19.10.2021 12:34
гость

губернатор есть исполнитель---потому ничего не подписывает---сам всего боится.

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