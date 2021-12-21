Кому из иностранцев в России придётся делать дактилоскопию и проходить медосмотр?

Кто именно из иностранцев должен проходить обязательную дактилоскопию?

Дактилоскопия станет обязательной для всех иностранцев, которые едут в Россию на поиски работы. Также "откатать пальчики" нужно будет иностранным гражданам, которые задержатся в нашей стране дольше, чем на 90 дней. Это могут быть студенты, обучающиеся в России, или гости из-за рубежа, которые решили провести в нашей стране всё лето.

Помимо государственной дактилоскопической регистрации, потребуется пройти фотографирование и медицинское освидетельствование.

В ГУ МВД по Алтайскому краю отмечают, что дактилоскопическую регистрацию иностранцы проходили и раньше при оформлении разрешения на временное проживание, вида на жительство в РФ, получающие документы на осуществление трудовой деятельности.

"Требования по прохождению дактилоскопической регистрации не коснутся граждан Республики Беларусь, детей до 6 лет, лиц, ранее прошедших эту процедуру, и некоторых других категорий иностранных граждан", – отмечают в ведомстве.