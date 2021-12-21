Кому из иностранцев в России придётся делать дактилоскопию и проходить медосмотр?

Новые миграционные правила в России вступят в силу с 29 декабря (ФЗ №274). С этого дня иностранцам (но не всем) придётся проходить медосмотр, дактилоскопию и фотографироваться. Кого именно из приезжих затронут эти новшества и сколько времени на это даётся, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Дактилоскопия станет обязательной для всех иностранцев, которые едут в Россию на поиски работы. Также "откатать пальчики" нужно будет иностранным гражданам, которые задержатся в нашей стране дольше, чем на 90 дней. Это могут быть студенты, обучающиеся в России, или гости из-за рубежа, которые решили провести в нашей стране всё лето.
Помимо государственной дактилоскопической регистрации, потребуется пройти фотографирование и медицинское освидетельствование.
В ГУ МВД по Алтайскому краю отмечают, что дактилоскопическую регистрацию иностранцы проходили и раньше при оформлении разрешения на временное проживание, вида на жительство в РФ, получающие документы на осуществление трудовой деятельности.
"Требования по прохождению дактилоскопической регистрации не коснутся граждан Республики Беларусь, детей до 6 лет, лиц, ранее прошедших эту процедуру, и некоторых других категорий иностранных граждан", – отмечают в ведомстве.
Для трудовых мигрантов сроки довольно сжатые – 30 дней с момента въезда. Для остальных иностранцев на это отводится 90 календарных дней.
Начать оформление необходимых документов следует с прохождения медкомиссии. Без медицинского заключения дактилоскопию пройти не получится, без него также не выдадут патент, разрешение на работу, удостоверение беженца или свидетельство о временном убежище. И лучше не затягивайте с этим – на всё про всё у вас 30 дней.
В рамках медицинского освидетельствования иностранцев проверят на наличие или отсутствие:
- ВИЧ-инфекции;
- употребления наркотиков и психотропных веществ;
- инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Если выяснится, что человек ВИЧ-инфицирован или употребляет наркотики, в отношении него может быть принято решение о нежелательности пребывания на территории РФ.
"В случае истечения срока действия медицинских документов иностранный гражданин обязан в течение 30 рабочих дней со дня окончания срока действия повторно пройти медицинское освидетельствование", – отмечают в полиции.
Из документов у вас попросят сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции и документы, подтверждающие прохождение медицинского освидетельствования. Также не забудьте взять ваш паспорт.
После дактилоскопии и фотографирования вам выдадут подтверждающие документы.
Ничего хорошего, ведь в этом случае будет принято решение о сокращении вашего срока пребывания в РФ. На сборы дадут только три дня. Не успели уложиться в срок – вас депортируют. Если внеплановый возврат на родину не в ваших интересах, лучше пройти медосмотр, фотографирование и дактилоскопию.
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