Зажгите свечи на счастье. Как провести самый короткий и самый мистический день в году

Что такое зимнее солнцестояние?

Зимнее солнцестояние – это астрономическое явление, при котором Солнце находится на минимальной высоте над горизонтом. В Северном полушарии Земли наблюдается самый короткий световой день. За полярным кругом наступает полярная ночь, а Южное полушарие в этот момент максимально повёрнуто к Солнцу. Солнце же в этот момент достигает самого удалённого положения от небесного экватора в сторону Южного полюса.

И в течение нескольких дней Солнце как будто замрёт или остановится на небе и "будет держать высоту". Поэтому явление и называют стоянием Солнца, рассказали в Московском планетарии.

При этом в Северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в Южном – лето. После зимнего солнцестояния в Северном полушарии световой день постепенно начнёт увеличиваться.

Кстати, зимнее солнцестояние не всегда происходит 21 декабря. Иногда это случается и 22-го числа.