Зажгите свечи на счастье. Как провести самый короткий и самый мистический день в году

21 декабря – самый короткий день 2021 года. Сегодня в 18:58 по московскому времени наступает зимнее солнцестояние, как считают эзотерики – один из самых волшебных периодов. А в этом году 21.12.2021 – ещё и зеркальная дата, что усиливает мистическую составляющую сегодняшнего вторника. Рассказываем, как провести этот день, чтобы не было мучительно больно весь следующий год, и привлечь в свою жизнь богатство и удачу. Ну и конечно, вспомним научные факты о том, что же такое солнцестояние.
Зимнее солнцестояние – это астрономическое явление, при котором Солнце находится на минимальной высоте над горизонтом. В Северном полушарии Земли наблюдается самый короткий световой день. За полярным кругом наступает полярная ночь, а Южное полушарие в этот момент максимально повёрнуто к Солнцу. Солнце же в этот момент достигает самого удалённого положения от небесного экватора в сторону Южного полюса.
И в течение нескольких дней Солнце как будто замрёт или остановится на небе и "будет держать высоту". Поэтому явление и называют стоянием Солнца, рассказали в Московском планетарии.
При этом в Северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в Южном – лето. После зимнего солнцестояния в Северном полушарии световой день постепенно начнёт увеличиваться.
Кстати, зимнее солнцестояние не всегда происходит 21 декабря. Иногда это случается и 22-го числа.
Ещё издревле наши предки верили, что самый короткий день и самая длинная ночь – это переходной мост между миром живых и миром мёртвых. Канун праздника носил имя божества зимы и смерти Карачуна. Он считался очень жестоким и вредным. Чтобы его задобрить, славяне готовили специальные угощения, выносили их за порог и оставляли с добрыми пожеланиями.
Также славяне верили, что день зимнего солнцестояния – рождение нового Солнца. В момент появления оно очень уязвимо и наши предки старались защитить его от тёмных сил: ночью разводили большие костры, гадали и колядовали, устраивали застолья с песнями и играми, водили хороводы.
Считалось, чем веселее пройдёт праздник, тем ярче бог нового Солнца осветит жизни его почитателей.
Астрологи считают, что зимнее солнцестояние – это период, когда происходит прощание с прошлым, а энергетические потоки обновляются. По их мнению, этот день просто идеален для того, чтобы загадывать желания – они исполнятся, и поможет им в этом сама энергия Солнца. А ещё всем начинаниям этого дня будет способствовать удача.
Но при этом астрологи советуют быть осторожнее в своих желаниях: 21.12.2021 – зеркальная дата, которая усиливает связь между мирами и тонкими материями. Поэтому следите за языком – вдруг в сердцах вы кому-то что-то пожелаете такого, о чём будете жалеть всю жизнь.
Считается, что чем больше тепла и света будет в этот день, тем больше счастья они привлекут. А потому некоторые астрологи советуют зажечь сегодня свечи, сходить в баню или принять горячую ванну. Украсить дом гирляндами (и конечно же, их тоже включить), нарядить ёлку. Причём наряжая представлять, что каждая игрушка – это ваше желание или мечта, которая вот-вот исполнится. А можно повесить на ёлку украшения, визуализирующие мечты. Например, хотите новую машину – повесьте на веточку игрушечную. Хотите большой дом или квартиру – повесьте домик и т.д.
Ещё одна примета на исполнение желания в этот день: нужно написать его на бумажке и сжечь. А некоторые кладут монеты напротив зеркала, чтобы улучшить своё финансовое состояние.
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