Правда ли, что в России будут ежемесячно платить по 10 тысяч рублей семьям с детьми?

Перед Новым годом политические партии и депутаты примеряют на себя роль Деда Мороза и наперебой раздают обещания и подарки. Вот и сейчас СМИ сообщают, что в России могут принять закон о ежемесячной выплате по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети в возрасте до 18 лет. Правда или нет – разбирался amic.ru.
Неужели правда, что всем, у кого есть дети, будут платить по 10 000 рублей на каждого члена семьи?
Будут выплачивать или нет – большой вопрос. Но такой законопроект в Госдуму РФ внесли. Сам проект закона уже размещён в электронной базе Думы.
Если депутаты закон рассмотрят и одобрят, то да, все семьи с детьми получат дополнительную помощь от государства.
И кто же у нас такой благодетель, который придумал такой закон?
Депутаты партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП).
"Проект федерального закона устанавливает основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и последующих детей в отношении каждого члена семьи, в которой воспитывается ребенок (дети)",— говорится в пояснительной записке.
И когда предполагают платить деньги?
Авторы закона предлагают начать выплачивать деньги семьям уже с 1 января 2022 года. При этом ежегодно сумму выплаты предполагается индексировать на индекс роста потребительских цен.
И платить будут каждый месяц по 10 тысяч каждому члену семьи?
В законопроекте говорится – да. По 10 тысяч рублей на ребёнка предлагается выплачивать, пока ему не исполнится 18 лет. А родители смогут получать деньги, пока младший из детей не достигнет совершеннолетия.
Так это же сколько денег государству придется потратить?
По подсчётам авторов инициативы – 7,2 млрд рублей в год. А "максимальное количество граждан, в отношении которых будут осуществлены проектируемые законопроектом меры, составляет до 60 млн человек".
А есть надежда, что этот закон примут?
Надежда умирает последней, говорит известная поговорка. Но ответ на ваш вопрос – скорее нет, чем да. Уж слишком это большие траты для государства. Да и кроме того, такие выплаты могут повлечь за собой злоупотребления, особенно в неблагополучных семьях. Так что это проект со стороны СРЗП носит больше популистский характер, нежели расчёт на реальную помощь населению.
Комментарии
Блин, охренеть, неужели правда прокатит? СР внесли, ЕР наверное зарубит
ежемесячно платить по 10 000 рублей семьям с детьми
Никогда такого не было, неужели до социализма дожили
Вранье.
Правда ли, что в России будут ежемесячно платить по 10 000 рублей семьям с детьми?
Нет, неправда. О чем "новость"? Много букв ни о чем.
ну.. еще только с января...
"Справедливая Россия – За правду"
Там Прилепин, которому бандеровцы смертный приговор вынесли, его может скоро убьют, а он такие законопроекты для семей с детьми вносит
Конечно правда. Пенсионерам 13-ю пенсию будут платить перед новым годом - тоже БЫЛА "правда", а сейчас уже нет.
Зачем на каждого члена?! Ребенку бы выплачивали, я б хоть репетиторов отбила...
13-ю пенсию будут платить перед новым годом - тоже БЫЛА "правда", а сейчас уже нет.
почему нет? Нг еще не наступил
Зачем на каждого члена?!
Кому не надо, наверное можно будет отказаться в пользу других, кому надо
Пусть эти предложения партийцы свернуть трубочкой и вставят себе..
Кому не надо наверное смогут отказаться. Что то подсказывает, что отказов не будет, если примут такое, то возьмут все
Да не будет этого, как и сказано. Слишком большие траты. Депутаты и партия себе просто цену набивают.
Каждому по члену . Это точно будет.
Не дай Бог, чтобы такой закон приняли!
как внесли законопроект, так и вынесут, сколько уже едра отклонила предложений, только народную накопительную пенсию умеют расходовать
от мервого осла уши
Если пройдет будет сильный ход. Могло бы немного компенсировать гадость с повышением пенсионного возраста. Получился бы упор на поддержку семей с детьми, прям как в Конституции записали. Но наверное не пройдет
ЕР непросто будет голосовать против, ссылаясь, что денег нет. Зарплаты отдельных высокооплачиваемых бюджетников известны и известны доходы топ-менеджеров государственных корпорация, непросто сказать, а на детей нет
Так что это проект со стороны СРЗП носит больше популистский характер, нежели расчёт на реальную помощь населению.
Не указано чье мнение нарисовали? Кто статьи пишет вообще? Или нужно читать всё что пишут и верить, верить...
А реальная помощь это какая, предлагают выплачивать реальные же деньги или для игры в монополию? Вообще идея хорошая, но лучше МРОТ повысить до 25 тыс. и не нужны никакие подачки люди сами заработают. Такие проекты уже вносились
меньше надо было за едро голосовать. хотя, президент же сказал, что мы исчерпали свой лимит на революции, поэтому искусственно и сделали едро большинством. мол, стабильность в политике и власти. на самом деле как была коррупция, так и осталась. а все те деньги которые власть чудная якобы понаобещала, хрен получишь. 1.6 года нужно с голода дохнуть всей семьей, и если вдруг не сдох, то платить аж 5 тысяч будут! БРЕД! Все лиж бы их бедных не обокрали и не надули! Зато себе по полмиллиона платят! А за что? За то что придумали как моей нефтью и газом распоряжаться, при чем за мой же счет! У этих долбанных едросов одна лишь задача-придумать ловкий план собственного обогащения и как потом это всем красиво преподнести быдлу, чтоб поверили, будто это ему, быдлу, нужно. Противно становится то, что ВВ уже либо с ними, либо забил, либо смирился. А данный закон не пройдет, потому как деньги эти предполагаются быть маркированными и их не утащишь. Следовательно, закон такой не интересен, да и неудобен.
Ребята, Вам в чистом виде наврали, а никто даже не задумался. Причем солидный информационный портал перепечатывает байку и все равно в нее верит. Ау-у-у. Чтобы платить 60 миллионам человек 10 тысяч рублей ежемесячно, надо не 7 миллиардов, а 7 триллионов. 7 миллиардов это копейки в масштабах государства. У нас бюджет края 150 миллиардов, и уж бы даже мы краем потянули платить всей России. Но 7 триллионов - это фантастическая выплата. Бюджет России - это 21 триллион. Все расходы России надо тогда снизить ровно на треть. Все зарплаты на треть, дороги вообще не ремонтировать, треть больниц и школ закрыть. Ну что за глупости придумывают и еще с умным видом тиражируют.
21.12.2021 13:04
Помощник депутата
Подтверждаю.
Можно платить не 60 миллионам, а 10 миллионам, тем детям, которым это больше всего надо. Пусть не ежемесячно, а ежеквартально. Не надо лепить отмазку, что если не можем так, значит не будем совсем. Посмотрите на свою зарплату, служебные и личные квартиры служебные и личные машины и заплатите хоть сколько можете, а не лепите отмазки, типа, денег нет, но вы держитесь. В Конституции записано, что дети приоритет, значит бюджет сначала для детей, а потом на ваши зарплаты
Надо не приучать, а отучать наш народ от халявы
Ему и так вечно все должны, особенно тем, кто ничего не делает
Можно платить не 60 миллионам, а 10 миллионам, тем детям, которым это больше всего надо. Пусть не ежемесячно, а ежеквартально
Это будет всего около 3 % от бюджета. Это же реально. А если поджать некоторые несуразные зарплаты футболистам из доходов государственных корпораций и топ-менеджерам этих корпораций. А если еще поджать содержание некоторых несуразно дорогих бюджетников, а такие есть
Не заметно, что наш народ сильно разжирел от халявы. Особенно незаметно жира от халявной пенсии в 11 тысяч и зарплаты отдельных категорий бюджетников в 15 тысяч
Я очень рада что семьям с детьми ежемесячно будут выплачивать деньги по 10 тыс.руб.Но а как же жить нам пенсионерам у которых нет детей и помочь больше некому.Кто же подумает о нас?У меня единственного сына убили в Грозном в 1995 году,а пяит лет назад умер муж и я осталась совсем без поддержки. Мне всегда хочется задать вопрос нашим парламентарием,а смогли бы они прожить на 13 тыс.руб. в месяц,когда на оплту жилья уходит 3-4 тыс. В аптеку мы пенсионеры относим без преувеличения по 5-6 тыс.ежемесячно.Нетрудно подсчитать сколько остается на все остальное?Как на эти копейки можно жить,а ведь я отработала на наше Государство 40 лет!!!!! А в шоколаде живут те кто и половину этого срока не отработал. Где справедливость искать?
21.12.2021 15:00
Евгения Викторовна
А, чтобы Вы не искали справедливости, есть милиция, которая нас бережет!
А чтобы милиция на нас не тявкала, у нее ЗП 70, пенсия 50 и пенсионный возраст 35
А не жирно вам будет? Хотите не работать и жить за счет государства? С какой это стати платить7 значит, н6а индексацию работающим пенсионерам нет денег, а всем подряд по десятке есть. Нельзя это делать. Обойдутся детишки и их родители.
Не хочу что бы это проект вносили. Хотя у самой двое детей.
Знаю одну которая удачно родила. Алики получает. Не работает всю свою сознательную жизнь . и живет на пособия по безработице и на ребенка всякие пособия. И спускает на себя все. А бывший муж все ребёнку покупает. И с ребенком сидит
21.12.2021 18:46
Читатель
вот ты гниль