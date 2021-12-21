Правда ли, что в России будут ежемесячно платить по 10 тысяч рублей семьям с детьми?

Неужели правда, что всем, у кого есть дети, будут платить по 10 000 рублей на каждого члена семьи?

Будут выплачивать или нет – большой вопрос. Но такой законопроект в Госдуму РФ внесли. Сам проект закона уже размещён в электронной базе Думы.

Если депутаты закон рассмотрят и одобрят, то да, все семьи с детьми получат дополнительную помощь от государства.