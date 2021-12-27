ЦБ будет контролировать денежные переводы жителей России. Зачем это нужно и кому помешает

Какую именно информацию о счетах физлиц намерен запрашивать ЦБ?

В отчёт должны включаться все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся по следующим сценариям:

– с карты на карту;

– со счёта на счёт;

– с электронного кошелька на электронный кошелёк;

– с карты на кошелёк и обратно;

– со счёта абонента оператора связи на кошелёк или карту и обратно;

– переводы через Систему быстрых платежей;

– трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;

– переводы денежных средств без открытия счёта, в том числе через платёжные терминалы платёжных агентов;

– переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;

– переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и пр.

Информация по каждой операции должна содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента (выпускается кредитной организацией), назначение платежа, сумму переведённых средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и т.д.