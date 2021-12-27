ЦБ будет контролировать денежные переводы жителей России. Зачем это нужно и кому помешает

ЦБ России собирается запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между гражданами страны. По данным РБК, Банк России уже разослал кредитным организациям специальную форму отчётности обо всех p2p-транзакциях (денежных переводах между физическими лицами). Согласно документу, ЦБ при использовании получает также персональные данные отправителей и получателей. Зачем это нужно и к чему приведёт, рассказывает amic.ru.
По мнению экспертов, таким образом банк намерен бороться с нелегальными онлайн-казино, криптообменники и "серым" бизнесом, который принимает оплату на личные карты.
В Центробанке РБК сообщили, что вводят новые формы отчётности для оптимизации представления данных банками и получения актуальной информации о платёжных услугах. Использовать эти данные планируют для анализа рынка как в целом по стране, так и в территориальном разрезе и для формирования статистических показателей.
В отчёт должны включаться все входящие и исходящие переводы денежных средств между физическими лицами, которые проводятся по следующим сценариям:
– с карты на карту;
– со счёта на счёт;
– с электронного кошелька на электронный кошелёк;
– с карты на кошелёк и обратно;
– со счёта абонента оператора связи на кошелёк или карту и обратно;
– переводы через Систему быстрых платежей;
– трансграничные переводы денежных средств физическими лицами;
– переводы денежных средств без открытия счёта, в том числе через платёжные терминалы платёжных агентов;
– переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации;
– переводы через системы денежных переводов, например Western Union, CONTACT и пр.
Информация по каждой операции должна содержать номера карт отправителя и получателя средств, данные банков, уникальный ID клиента (выпускается кредитной организацией), назначение платежа, сумму переведённых средств, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и т.д.
Для этого ЦБ разработал методичку, в которой определил признаки карт и электронных кошельков, используемых для приёма платежей нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников.
К таким признакам относятся:
– большое количество контрагентов – физических лиц в качестве как плательщиков, так и получателей средств. Например, более десяти в день и более 50 в месяц;
– большое количество операций по зачислению и списанию денежных средств, проводимых с физическими лицами. Например, более 30 операций в день;
– значительные объёмы операций по списанию и зачислению денежных средств, совершаемых между физическими лицами. Например, более 100 тыс. руб. в день, более 1 млн руб. в месяц.
А вот если вы как раз из тех предприимчивых граждан, которые на карту получают оплату за свои услуги и при этом не платит налоги, то вас это очень даже может коснуться, считают эксперты.
"Государство с какого-то времени может перестать закрывать глаза на то, что, например, сантехники принимают платежи на карту и не уплачивают с доходов налоги", – цитирует РБК председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова.
Такого же мнения придерживается и партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева: "Малый бизнес довольно часто принимает оплату либо наличными, либо переводом на карту физического лица. Видимо, цель ЦБ заключается в том числе в выявлении "чёрных" касс".
С начала 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на заместителя председателя правления Совкомбанка Олега Машталяра.
"ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года", – отмечает представитель QIWI.
Комментарии
Чиновник ездит на бэнтли это нормально а сантехник сотку зажал это расстрел ни чего нового Российская демократия забери последнее у нищего ему не чего терять отдай богатому ему не хватает
27.12.2021 16:54
- гость -
Когда вы уклоняетесь от налогов, где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новую бентли и кокаин.
Они банки проконтролировать не способны выводящие деньги своих клиентов за рубеж,
слепнут просто на корню, а всю мелочь обязательно проконтролируют. Клоунада.
Поддержим флэшмоб - перевод 30 декабря по 10 руб любимому блогеру. Главное с комментарием- на мороженое, на пиво, вот тогда ФНС хоть увидит доходы этих неплательщиков налогов!
27.12.2021 17:06
- гость -
Они банки проконтролировать не способны выводящие деньги своих клиентов за рубеж,
слепнут просто на корню, а всю мелочь обязательно проконтролируют. Клоунада.
Всё они видят. Там кто надо переводит!
Судя по комментариям основные переживания сетевых дерьмомётов не в том, что кто-то не платит налоги, а в том, что лично у них не хватает мозгов утаивать от налогов миллионы, а не рубли.Так кто на что учился и кто на что наработал.Закончите ВУЗ, хорошо поработайте, взберитесь по карьерной лестнице и воруйте миллинами. Нет? Мозгов хватает только на нытьё? Так на диван вам Путин чемодан с деньгами не принесёт. А налоги должны платить все.