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Ежегодная большая пресс-конференция Путина в цифрах и фактах. Инфографика

, ИА "Амител", Александра Черданцева
23 декабря президент России встретится с 1,4 тысячи журналистов

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в 2016 году пройдет уже в 12-й раз. В пятницу, 23 декабря, (сначала конференция была назначена на 22 декабря) президент встретится с рекордным количеством журналистов. Сколько будет длиться конференция и на сколько вопросов он успеет ответить, можно даже не гадать. Но ИА "Амител" подготовило инфографику с такими данными за прошлые годы. Впервые данная инфографика была опубликована на сайте Amic.ru 21 декабря 2016 года. 

Нажмите на картинку для ее увеличения.

Читайте также в сюжете: Пресс-конференция Владимира Путина - 2016
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.12.2016 07:22
- гость -

Сегодня финальная репетиция?

0  0
21.12.2016 07:43
- гость -

Стесняюсь спросить (у Александры Черданцевой) про нижний график - что это за безграмотная хрень?

0  0
21.12.2016 07:52
- гость -

07:43, это же для людей сделано, которые голову редко или никогда не включают. Тут главное писанина и болтовня. Её содержание значение не имеет.

0  0
21.12.2016 07:53
Сталинский Сокол

Столько будет дармоедов-журналистов. Но вопросники уже видимо им раздали. Так что господа причешите ушки. Лапша уже варится.

0  0
21.12.2016 08:00
Anarchy

СС трудно не согласиться. Даже не лапша, а длиннющая спагетти

0  0
21.12.2016 08:25
- гость -

21.12.2016 07:43 - гость -

Чейтать не пробовал? Это продолжительность ежегодная навешивания лапши слушателям.

0  0
21.12.2016 08:25
- гость -

но..но... не раскачивайте ... статья есть

0  0
21.12.2016 08:26
Pat Riot

За не патриотичный вопрос к Путину, сажать за экстремизм! Прямо в зале.

0  0
21.12.2016 08:34
Сталинский Сокол

21.12.2016 08:26

Pat Riot+++++++++ Ты за какой патриотизм спрашиваешь? За тот, который разбазаривает нашу страну, меняя ее на зеленые бумажки? Или за тот патриотизм, в котором брат Чубайса и ему подобные твари оболгали имя Зои Космодемьянской, в программе 60 минут. Ты за такой патриотизм? Если-Да! То тебе место на помойке истории.

0  0
21.12.2016 08:40
Pat Riot

Гаранту нужно задавать только те вопросы, которые он хочет услышать, остальное непатриотично.

0  0
21.12.2016 08:44
Сталинский Сокол

21.12.2016 08:40

Pat Riot ++++++ Тогда все понятно. Все правильно.

0  0
21.12.2016 09:12
дэд марос

Сатанинский уарабей, а по твоему что такое патриотизм? Это бережное отношение к Ленину-Сталину (Бланку-Джугашвили)? Или это ношение партбилета в кармане? А может орать каждые пять минут "решения 22 съезда КПСС - в жизнь"?

Комми-идеология как раз антипатриотична, она интернационализирована, и основана на пиндосском подходе "экспорта революций".

Хорош уже тут пропагандировать. Вам давали время на эксперименты. Вы всё просрали. Теперь пшли вон.

0  0
21.12.2016 09:37
Pat Riot

дэд марос 21 декабря 2016 г. 09:12 При Ленине-Сталине-Брежневе построена вся инфраструктура, вся промышленность и сельское хозяйство, которую нынешняя "капиталистическая" власть проедает уже больше 25 лет, ничего, кроме трубы, не предлагая взамен. Значит эта идеология ещё более ущербна, по сравнению с прошлой.

0  0
21.12.2016 09:57
- гость -

58 человек в одном городе прибралось за раз - ай да система контроля, ай да власть! Никакого доверия!

0  0
21.12.2016 10:00
дэд марос

ту буйный Пэт от 09:37 вся промышленность при коммуняках построена была американцами в 30-е годы: Ленин в своё время пригласил Баруха, Гарримана и Арманда Хаммера, чтобы те за царское ещё золото построили промгиганты. были построены тракторные заводы двойного назначения - Волгоградский, Харьковский, Челябинский. Основные завтозаводы - Горьковский и имени Лихачёва в Москве. Стелелитейные гиганты - Магнитогорский и Новокузнецкий. атомная промышленность - полностью украденные разработки. АвтоВАЗ - итальянцы из ФИАТа.

что делали твои каммуняки? они сами не делали ничего, кроме того, что они на деньги населения СССР содержали сотни режимов по всему миру, кормили чужих, но не своих.

0  0
21.12.2016 10:36
- гость -

дэд марос 21 декабря 2016 г. 10:00 Водопровод с канализациею тоже Барух строил? А ведь они сейчас начинают рассыпаться. Во время правления эффективных менеджеров.

0  0
21.12.2016 10:52
дэд марос

- гость - 21 декабря 2016 г. 10:36 водопровод и канализация "разваливаются" регулярно, начиная с момента их постройки еще при царе. если вы, по молодости лет не помните, то я вам напомню, что при каммуняках горячая вода в тех немногих домах, где она была, отключалась в летний период полностью на все 3 месяца, а не на пару недель, как сейчас. достижение это, или нет - я не берусь судить. но по крайней мере явно лучше, чем при каммуняках.

0  0
21.12.2016 10:57
Сталинский Сокол

21.12.2016 09:12

дэд марос+++++++++ Ну что можно сказать отпетому поборнику действующей власти. Пилите Шура дальше Гирю. Имеется ввиду то, что сделали наши отцы и деды. Только такие как Ты и тебе подобные, пилите Сук на котором сидите. Твоя ограниченность, с родни психопатизму. Уж поверь. А я защищаю тот строй при котором я жил и мне есть что с чем сравнивать.

0  0
21.12.2016 11:05
дэд марос

воробей, я тоже имею возможность сравнивать. но дискуссии не получается, так как я аргументирую свои слова, а ты тупо меня обзываешь психопатом. прием от твоего кореша Кази) вот просто возьми и опровергни мои слова. можешь? не американцы строили те объекты, о которых я говорил? не советские разведчики добыли сведения об атомном оружии? не итальянцы построили ВАЗ? не при царе начали строить водопровод? не на 3 месяца при каммуняках отключали горячую воду летом?

0  0
21.12.2016 11:22
Сталинский Сокол

21.12.2016 11:05

дэд марос++++++++ Что касается атомной бомбы. Знай. Ее чертежи нам передал иностранный агент. Да нашим разведчикам. Но твоего умазаключения не хватает на то, что этого мало. Что бы ее создать, нужно было найти Уран, создать заводы, лаборатории. Подготовить кадры. Ну и так далее. Что касается оборудования. Да Мы первоначально закупали промышленное оборудование. Затем его покупали у нас. Завод у итальянцев, да Мы купили. Что в этом плохого? Я жил не только в Барнауле. И знаю, что воду горячую в моих прошлых городах, а именно: Москве, Горьком, Якутске, Кустанае на такой период не отключали.

0  0
21.12.2016 11:45
дэд марос

воробей, по пунктам: нет источника знания - не потребуется и добыча и производство. первооснова - даже не сырье, а ноу-хау. а вот с этим при каммуняках - никак. промоборудование и точные станки закупались всю дорогу. а вот продавать (а вернее впаривать в долг развивающимся странам) уже труднее. весь "экспорт" - это страны СЭВ (читай подневольные саттелиты), и третий мир типа Анголы, Кубы, Афганистана и прочего подобного уровня. немного засылали Лад в Германию и Англию, там их фермеры покупали навоз возить, на удивление дешёвый и неприхотливый внедорожник. но покупали не для человеческих поездок, а именно как рабочую лошадь за копейки. про горячую воду я тебе могу сказать за все сибирские регионы того периода - было именно так. при твоём Совке дохрена говна было.

0  0
21.12.2016 13:39
CALIBR

при твоём Совке дохрена говна было. +++++++++++++++ хоть этот "говномётчик" ек при Советах сопли в мамкин подол сморкал , а жизнь ту знал лишь по рассказам старших , но,к удивлению моему , многое сказано верно. * Однако слушал Америку по радио и "контра ФРГ " по проводам.)

0  0
22.12.2016 11:08
Правдофил

21.12.2016 11:45 дэд марос Вообще станки у СССР покупали Япония, Франция, Италия, Великобритания. Так что не надо тут. Правда покупали по причине того, что из одного нашего станка можно при переплавке сделать два и еще на один автомобиль металла хватало, Но это уже вопрос второй.

"Коммуняки" одни протащили всю космическую программу мира. С нуля и до сегодняшнего момента. И как только в России космические программы начали загинаться, во всем мире поместные космические программы сразу накрылись медным тазом. Взять тех же США, которые якобы слетали на Луну, но теперь не могут до орбиты долететь. Это при "коммуняках" был создан процессор Эль-90С на архитектуре RISC, который потом Пеньтковский продал Intel в 1991 году (отсюда и название Pentium). До этого не было в США суперскалярных процессоров на архитектуре RISC. А у Intel вообще до Pentium были только процессоры с CISC-архитектурой.

0  0
23.12.2016 08:57
CALIBR

Взять тех же США, которые якобы слетали на Луну, но теперь не могут до орбиты долететь. +++++++++++++++ Эх,Филя,Филя ! Я вот тоже раньше считал,что ты якобы своим умом живёшь , а получается вся "правда" твоя - бабы Нюрина с аватарки твоей.)) Ты хотя бы помониторь,когда американцы перестали на свой "Скайлэб" летать,решив,что это экономически невыгодно ракетами экипажи и грузы туда пулять,а потом и пиши ,про загиб космических программ в России после которых остальные,якобы, рухнули.

0  0
23.12.2016 09:03
Ипонамать

Стесняюсь спросить (у Александры Черданцевой) про нижний график - что это за безграмотная хрень?

продолжительность. в этом году - 0 минут. чо надо?

0  0
23.12.2016 09:05
Ипонамать

При Ленине-Сталине-Брежневе построена вся инфраструктура, вся промышленность и сельское хозяйство, которую нынешняя "капиталистическая" власть проедает уже больше 25 лет, ничего, кроме трубы, не предлагая взамен. Значит эта идеология ещё более ущербна, по сравнению с прошлой. Источник: © ИА "Амител"

ребят, не знаток истории, но... до 1917 года в стране не было промышленности и сельского хозяйства? или вы думаете, если бы не революция они не появились бы?

0  0
23.12.2016 09:15
CALIBR

проедает уже больше 25 лет, ничего, кроме трубы, не предлагая взамен. Значит эта +++++++++++++ При Брежневе,в том числе,была построена и эта труба ,обеспечивавшая приток валюты,на которую,впоследствие закупалось всё необходимое для народного хозяйства страны ,включая сапоги югославские и джинсы индийские для оплодотворённого идеями коммунизма ,советского народа.

Кто съел все продукты в СССР? Продовольственная программа Брежнева http://www.livejournal.com/media/1229843.html

0  0
23.12.2016 09:17
То Ипонамать

Промышленность и с/x Российской Империи на 1913 год в цифрах. Мощь только в фантазиях. http://arctus.livejournal.com/101270.html

0  0
23.12.2016 09:26
Берти Вустер

вы здесь что славить-то пытаетесь? очередяки и тотальный дефицит? в курсе что самый передовой строй пшеницу в канаде и в сша закупал? т.е. сам себя прокормить не мог?

как-то выслушивал тираду одного старого пердуна, который в свое время по центральному району ЖРАТЪ распредял, щас кстати конкурсный управляющий на котором клейма ставить негде ))) ну так вот )) говорит у меня в холодильнике все было, не знаю я не про какой дефицит )) А как было чудесно, едешь в колхоз к председателю, надо тебе от него что-то, везешь ему подарок - ботинки, чехославацкие )))))) Я ему, серег, ты себя слышишь? ты чему умиляешься-то?))) как туземцы бусы друг другу дарили.))) И ничем не прошибешь. Ты ему правда он кривда.

Этот строй оказался не жизнеспособным и его слили коммунисты сами, в обмен на билет в западную элиту, потому что уж очень волги и сочи опостылели ))). Только про продажного горби не надо ля-ля. Такие сделки готовятся годами.

По теме... опять будут вопросы от недалеких тпа случайных прохожих, которые заикаясь-запинаясь, с шуточками, прибауточками и прочими народными мудростями будут общаться с ВВП. Не интересно уже. Просто процессуальное действо. Должно-будет.

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23.12.2016 09:43
- гость -

Берти Вустер 23 декабря 2016 г. 09:26

Этот строй оказался не жизнеспособным и его слили коммунисты сами

ага, 30 лет сливали с 1961 года

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23.12.2016 09:47
Берти Вустер

очень сильно удивишься, но принципиальное решение было принято примерно в эти годы. А дальше вывод активов, реальных а не жалких копеек которые последние 20 лет выводят.

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