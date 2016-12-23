В 2016 году в России ожидается рекордно низкий уровень инфляции. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции 23 декабря.
По его словам, если в 2015 году инфляция в России была "довольно высокой" — около 6,1%, то в этом году инфляция ожидается меньше шести процентов. "Скорее всего, это будет в районе 5,5 – рекордно низкий уровень инфляции", – сказал Владимир Путин.
В целом, по его словам, год был достаточно неплохим для экономики России.
"По ВВП страны в прошлом году был спад 3,7%, в этом году снижение будет около 0,5–0,6%. За ноябрь был даже намечен рост", — сказал президент.
Это происходит за счет роста промышленности в машиностроении, химической промышленности, легкой и перерабатывающей промышленности. Серьезный рост показало сельское хозяйство. Также снижается дефицит бюджета благодаря положительному балансу внешней торговли.
Президент также отметил, что сократился резервный фонд, но зато практически неизменным остался ФНБ.
Комментарии
Вот как они с ней бороться хотят??? Вот хоть кто-нибудь бы хоть один метод или действие назвал. Обещания одни. Будем бороться, а сам легким росчерком пера акцызы увеличивает на топливо. Или по его логике топливо дорожает из-за дорогих перевозок, а не перевозки (и все остальное) дорожают из-за дорогого топлива????? Все с ног наголову ставят, но обещают стабильно.
Он в магазин не ходит и не знает не сколько за этот год продукты подорожали.
Буратино (буратина, бу́ра) — это человек, который: 1. имеет некоторые свободные средства, которые превышают его текущие потребности; 2. где-то слышал, что деньги не должны спать в чулках под матрасом, деньги должны делать деньги; 3. своими средствами распоряжается неправильно, при этом следует советам мошенников, которые хотят его облапошить.
Буратине хорошо известно, что деньгами из чулков питаются инфляция, кризисы, воры и даже мыши! Вместе с тем буратины не очень понимают, что с этими свободными средствами делать, как их умно пристроить, чтобы они не сгорели. Своего финансового ума у буратин не так уж много, поэтому, они обращаются к разного рода финконсам (финансовым консультантам), финаналам (финансовым аналитикам) и прочим шарлатанам. В классе буратин состоит огромное количество народу, в том числе, олигархи и бедняки, учёные и дураки, бомжи и политики и т.д. Разница между всеми только лишь в количестве денег.
За деньги буратин идёт постоянная драчка в мире банкиров, финансистов, торгашей, фондов, пирамид и прочих акул капитализма. Отмутить свою долю пытаются также всеми силами и фискалы. И каждый из них уговаривает буратин зарыть денюжку именно на их поле чудес, поскольку оно самое плодородное. А через какое-то время эти деньги, вроде как, дадут хороший приплод и все разбогатеют. А фискалы обещают, что при этом они разрешат ещё и спать спокойно! Истинные благодетели.
Аналогия с известной сказкой практически полная.
Насмехаться над буртинами несправедливо и даже глупо, поскольку речь идёт прежде всего о том, чтобы хоть как-то сохранить «нажитое непосильным трудом». Ведь инфляция — второе по ненасытности, тотальности, неотвратимости и живучести создание. Второе после жабы. Она, как вампир, пьёт денюжку тихо, постоянно, незаметно и безвозвратно. Для того она и придумана, чтобы перераспределять добро из одних карманов в другие. Инфляция — это закон социума, умысел государства, происки акул империализма и воля сатаны. Всё сразу!
И если ты не заботишься ни о сбережении своих средств, ни об их росте, то со временем, ты их потеряешь. Все! Если не от инфляции и кризисов, так от воров и государства, которое любит проводить «денежные реформы» и разные другие хитрые штучки.😦
Кто придумал инфляцию?
Инфляцию придумали древние люди, которые отпиливали от монет из драгметаллов по чуть-чуть. И это «по чуть-чуть» оканчивалось тем, что монета была конкретно обгрызана со всех сторон, теряла свою стоимость, и её приходилось изымать из обращения. (Аналогично распиливается и госбюджет в современную эпоху) В ответ власть придумала специальные деньги, чтобы обгрызать их было бессмысленно, т.е. бумажные. Однако, то были уже не деньги, а банкноты (дословно — банковские записки).
Тогда за дело взялись торгаши. Они стали постоянно повышать цены на свои говённые товары, чтобы у людей деньги под матрасами горели и обогревали своих владельцев холодными ночами. В таких условиях люди были вынуждены деньги из матрасов вынимать и тратить их на ненужные им товары. Так начиналась эпоха шопинга.
Потом пришли банкиры. Банкирам тоже хотелось есть, но работать они не желали. Поэтому, они решили помочь людям (а заодно и себе), чтобы те не тратили свои кровные на всякие говённые товары, а складывали деньги в банки под проценты. Народу это понравилось, и покупать говённые товары он перестал.
В ответ торгаши придумали гиперинфляцию, чтобы деньги горели и в банках. Тогда народ стал свои кровные из дерьмобанков забирать и опять скупать те же самые говённые товары.
Однако, банкиры оказались очень хитрозадыми перцами. Они придумали портфели, акции, векселя и прочие финансовые инструменты. Со временем, в ходе эволюции из этих супостатов выродились акулы капитализма, которые вошли с государством в долю и стали постоянно и целенаправленно обесценивать деньги. Теперь инфляцию просто планируют. И что из этого получается? А то, что
Кто продаёт товары, тот выигрывает, кто покупает товары, тот проигрывает. (Теткоракс)
Государство тоже не в накладе. Да и как оно может быть в накладе, если оно торгует самым выгодным товаром — деньгами?! Заканчивается товар — подпечатал маненько — и опять на коне. А деньги несчастных буратин от этого пылают синим пламенем!
И нет буратинам никакого от инфляции спасения! Ни днём, ни ночью!😥 Inflation must go on! (Композиция группы «Queen» об инфляции)
Надо сказать, что не всех буратин удаётся так беспредельно лошить. Самые ушлые из них придумали «вечные ценности» и стали эти ценности скупать, «коллекционировать» и просто закапывать под полом, чтобы не тратить бабло на говённые товары. В вечные ценности ушлые буратины записали произведения искусства, предметы старины, блестящие цацки из драгметаллов/каменьев, а также «недвижимость».
В современном мире денег давно уже нет. Есть разного рода обязательства, не имеющие собственной стоимости. Бумажные, а тем более электронные деньги, — всего лишь взаимные обещания и ничего более. Это огромная тотальная бумажно-виртуальная пирамида. Один не выполнил обещание — и повалились костяшки домино.
Кому приносит выгоду инфляция?
Государство при помощи инфляции хорошо зарабатывает, но делает вид, что никакой пользы от этого явления ему нет. И к тому же, убеждает народ, что инфляция существует целиком сама по себе и объективна, как восход и закат солнца. Государство учит своих безграмотных граждан, что сумма денег в обороте должна равняться стоимости всех товаров и услуг. Однако, никогда не признаётся, что само оно имело этот закон «глубоко в виду» и печатает деньги когда и сколько ему захочется.
Постоянную выгоду имеют также разного рода финансисты. Ведь прежде всего из-за инфляции буратины несут свои денюжки в банки и фонды, покупают акции и «вкладывают» в прочие непотребные места. Несмотря на то, что процентные ставки по вкладам не компенсируют инфляцию, и что вкладчик рискует всем капиталом. Ведь когда человек подписывает депозитный договор, он считает, что оставленные в банке деньги — его деньги, но банк-то знает, что это уже деньги банка.😦
А вдруг какой дефолт!?😯 Тогда у банка — дефолт, а у клиента — инфаркт!😥
Что касается современных электронных денег, то с ними весьма правдоподобен сценарий, когда эти условные и виртуальные деньги растворятся в серверах со скоростью света и без следа.
Финансовые воротилы всячески стараются ускорить процессы по выкачиванию бабла из буратин. Для этого они постоянно мутят воду и пугают наивных деревянных человечков кризисами, скачками курсов, обвалами, дефолтами, и прочими кабздецами. Буратины с перепугу тасуют свои «финансовые портфели», теряя бабло при каждой транзакции.
Вот как так? при такой стагнации и обнищании, должна быть как минимум дефляция на 10-15% а у нас все инфляция 5-7% как так умудрились?
Откуда инфляция в этом году? когда все просело
Владимир Путин пообещал России рекордно низкий уровень инфляции +++++++++++ Обычно подобные обещания - прерогатива экономического блока правительства и их озвучивает Премьер.Очевидно,это не тот случай,когда премьеру надо поручать.
По уровню и количеству обещаний точно впереди планеты всей.