Конгресс США подвел итоги состоявшихся 8 ноября выборов и формально утвердил победу Дональда Трампа, ставшего президентом. Как пишет "Коммерсант", подсчет голосов членов коллегии выборщиков проходил во время совместного заседания Сената и Палаты представителей.
К работе Трамп приступит уже 20 января, из заявления его ближайших соратников уже известно, что новый глава государства в первые дни после инаугурации отменит до 70% указов предыдущего президента Барака Обамы.
Комментарии
Всё идёт по Нашему сценарию!
А там,глядишь,после апреля и французский сенат утвердит Марин Ле Пен.У Владимира длинные руки.
А там,глядишь,после апреля и французский сенат утвердит Марин Ле Пен.У Владимира длинные руки.
Ога. Поставил свою марионетку. Ты хоть годик-то подожди, а то вдруг на масленницу придется чучело трампа сжигать.
9-27 почему годик? До масленицы пара месяцев)) По теме. Так как сенат утвердил Трампа, считаю его легитимным президентом, ибо если бы была доказуха вовиных козней - не видать бы ему президентского кресла
Наш Владимир настолько мощен и силён,что даже противники выражают опасения насчёт его возможности двигать крупными мировыми фигурами.
И вообще пиндосский сенат-это корень из которого произрастают ростки истины.Если выдал,что Путинские дружки хлопнули в далёкой российской тюряге бухгалтера магнитского-значит так оно и было.Сотни людей по всему миру ещё не раз и не два пожалеют о смерти бухгалтера.Пиндосский заокеанский сенат будет помнить об этом долгие годы:он не забудет,не простит.
Чейто с 20.01, нефть по 120 баксов за баррель будет??? Заживем???!!!!
"Заседание завершилось овацией после речи, председательствующего на заседании вице-президента Байдена, об утверждении победы Трампа."
"Чейто с 20.01, нефть по 120 баксов за баррель будет??? Заживем???!!!!" И что с того? В бюджете заложено 40, все что свыше 40 пойдет в резервный фонд, в трежеря доллары и евро. Наши либералы удавятся, чем пустят эти деньги на развитие страны. Не зря министров финансов у нас лучшими в мире признают. Да и вряд ли нефть больше 75 д/б +\- в 2017 году будет.
Ерунда. Пока Путин не утвердит, Трамп не легитимен.
Наконец-то ,Обама (чмо) перестанет гадить в подъездах и сЦать мимо унитазов ! Ура,господа & товарищи !