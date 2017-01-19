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Возбуждение уголовного дела в отношении начальника следственного управления УМВД России по Барнаулу Андрея Арестова прокомментировали в региональном главке МВД.
"Если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", – указывают в ведомстве.
Также в ГУ МВД подчеркнули, что непосредственных руководителей полисмена привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
Напомним, что о возбуждении уголовного дела в отношении начальника следственного управления УМВД России по краевой столице 19 января сообщили в СУ СК РФ по региону.
Согласно версии следствия подозреваемый с мая 2016 по январь 2017 года частями получал взятку в особо крупном размере в сумме 1 миллион 200 тысяч рублей. Посредником в преступной схеме, как указывают в СКР, выступал знакомый полицейского.
Накануне высокопоставленный правоохранитель был задержан работниками краевого управления ФСБ с поличным.
Комментарии
Это ж наверняка не в первый раз. Отбирать "НАЖИТОЕ" БУДУТ?
Делился с кем или нет ? Вот в чем вопрос!
Фамилие подходящее...
А кто же посредник?
Мук 19 января 2017 г. 14:32 Я тебе на банкфаксе уже написал...
Капец какой то! Если руководы берут, что говорить уже о простой пехоте!
19.01.2017 14:39 гость простой пехоте никто не дает.
Если задержан с поличным тут еще думать))))
Кто то платить устал уже туда ... Решился пойти сдать всю эту богодельню
мента взяли - как приятно на душе, прям двойной праздник сегодня) но вот возникает такой вопрос - все время ловят ментов, а почему нет новостей, где поймали чекиста? единственное, что вспоминается по этому поводу, так это какой-то генерал фсб застрелился - это у них так принято? или с полонием?)
Русский стандарт в действии.
нормально так просто уволят? а потом удивляемся .. почему невозможно возбудиться по мошенничеству пишут заявления пачками а все отказы за отказами..
амиковским писЯкам нужно бы знать, что следователи и полиция совершенно разные структуры
Вот это достойные из самых гнилых?
А куда носили ? Не краевому ли начальству?
Пора увд города разгонять все под корень, и все краевое мвдшное начальство. Однако достойно любят денюжку больше чем зряплату!
Точно! Они настока абнаглели что ул. Путиловская от комсомольского до сибирского навешали знаков остановка запрещена с 22 до 07 и работает эвакуатор, а то жители домов в округ ставят свои авто там а на них на всех и так с утра парковок нехватает
месный
первые метров 200 от камса, арендатор краевая налоговая. вот эти знаки лично ее заслуга. только за парковкой налоговая не следит не чистит. например, на прошлой неделе драгие арендаторы с обеих сторон путиловской нанимали технику что бы чистить парковку.