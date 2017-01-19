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Возбуждение уголовного дела в отношении начальника следственного управления УМВД России по Барнаулу Андрея Арестова прокомментировали в региональном главке МВД.

"Если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", – указывают в ведомстве.

Также в ГУ МВД подчеркнули, что непосредственных руководителей полисмена привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, что о возбуждении уголовного дела в отношении начальника следственного управления УМВД России по краевой столице 19 января сообщили в СУ СК РФ по региону.

Согласно версии следствия подозреваемый с мая 2016 по январь 2017 года частями получал взятку в особо крупном размере в сумме 1 миллион 200 тысяч рублей. Посредником в преступной схеме, как указывают в СКР, выступал знакомый полицейского.

Накануне высокопоставленный правоохранитель был задержан работниками краевого управления ФСБ с поличным.