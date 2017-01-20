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Новости

Замначальника УМВД Барнаула Андрея Арестова отправили под домашний арест

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Октябрьский районный суд избрал меру пресечения в отношении подозреваемого во взяточничестве полисмена

Фото: mos.news

Заместитель начальника УМВД Барнаула Андрей Арестов, подозреваемый во взяточничестве, определен под домашний арест, сообщает корреспондент Amic.ru из Октябрьского районного суда.

Заседание стартовало в 13:30 и длилось почти два часа. В итоге судья Дмитрий Сургуцкий принял решение избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Напомним, что об уголовном деле, подозреваемым по которому проходит высокопоставленный полисмен, стало известно накануне. Андрею Арестову инкриминируют получение взятки на сумму 1,2 миллиона рублей.

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По версии краевого управления Следственного комитета, посредником при получении незаконных денег выступал знакомый полицейского. Задержание правоохранителя проводили работники регионального УФСБ.

 

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

20.01.2017 15:49
- гость -

Вот и взятка пригодилась!

0  0
20.01.2017 15:54
- гость -

Ух ты!

0  0
20.01.2017 15:55
- гость -

Болезный однако оказался в 36 лет!!!

0  0
20.01.2017 15:55
- гость -

надо видео задержания на Ю-туб выкладывать - тогда бы точно закрыли, а теперь мажется что ли?

0  0
20.01.2017 16:01
- гость -

это как же меньше меньшего и что ждать от суда в угол на ночь поставят

0  0
20.01.2017 16:07
гость

Капец! Что за судья? Или доказуха кривая?))) за такие взятки только под стражу, а то что он дома будет, это кино- 2 серия. Разводить и решать будет по телефону!!!

0  0
20.01.2017 17:02
Гость

А Денисов сидит. А началька полиции под домашний арест!

0  0
20.01.2017 17:07
- гость -

Не завидуй!!! )))

0  0
20.01.2017 18:01
Doka

А посредник не при делах? Случайный прохожий?

0  0
20.01.2017 18:13
vyacheslav_mailru

Ворон ворону глаз не выклюет))) позорище!!! под домашний арест)))

0  0
20.01.2017 18:14
vyacheslav_mailru

ворон ворону глаз не выклюет))) позорное правосудие! какой губернатор такие и судье в Алтайском крае!

0  0
21.01.2017 08:01
- гость -

ЧТО СКАЗАТЬ,ПОЗОР СУДУ, ВСЕ В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ.

0  0
21.01.2017 08:02
- гость -

ПОСРЕДНИК ТАКОЙ ЖЕ ВОР МЕНТ,КТО ЕЩЁ С НИМИ БУДЕТ СВЯЗЫВАТЬСЯ. НЕ ПРОСТОЙ ЖЕ НАРОД.

0  0
21.01.2017 09:24
- гость -

Чаще всего посредниками выступают адвокаты из бывших сотрудников . Судя по сумме адвокат уже в возрасте.

0  0
21.01.2017 09:53
Влад

А денисова вместе с супругой за 200 т.р в сизо.....вот что значит следователь гсу

0  0
21.01.2017 09:56
Влад

На банфаксе инфу о задержании удалили....бояься наверное , что его под домашний арест. Хотя в коментах писали , что есть факты, что он брал ...

0  0
21.01.2017 11:19
- гость -

+++ ворон ворону глаз не выклюет))) позорное правосудие! какой губернатор такие и судье в Алтайском крае!

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