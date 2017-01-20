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Заместитель начальника УМВД Барнаула Андрей Арестов, подозреваемый во взяточничестве, определен под домашний арест, сообщает корреспондент Amic.ru из Октябрьского районного суда.
Заседание стартовало в 13:30 и длилось почти два часа. В итоге судья Дмитрий Сургуцкий принял решение избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста.
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Напомним, что об уголовном деле, подозреваемым по которому проходит высокопоставленный полисмен, стало известно накануне. Андрею Арестову инкриминируют получение взятки на сумму 1,2 миллиона рублей.
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По версии краевого управления Следственного комитета, посредником при получении незаконных денег выступал знакомый полицейского. Задержание правоохранителя проводили работники регионального УФСБ.
Комментарии
Вот и взятка пригодилась!
Ух ты!
Болезный однако оказался в 36 лет!!!
надо видео задержания на Ю-туб выкладывать - тогда бы точно закрыли, а теперь мажется что ли?
это как же меньше меньшего и что ждать от суда в угол на ночь поставят
Капец! Что за судья? Или доказуха кривая?))) за такие взятки только под стражу, а то что он дома будет, это кино- 2 серия. Разводить и решать будет по телефону!!!
А Денисов сидит. А началька полиции под домашний арест!
Не завидуй!!! )))
А посредник не при делах? Случайный прохожий?
Ворон ворону глаз не выклюет))) позорище!!! под домашний арест)))
ворон ворону глаз не выклюет))) позорное правосудие! какой губернатор такие и судье в Алтайском крае!
ЧТО СКАЗАТЬ,ПОЗОР СУДУ, ВСЕ В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ.
ПОСРЕДНИК ТАКОЙ ЖЕ ВОР МЕНТ,КТО ЕЩЁ С НИМИ БУДЕТ СВЯЗЫВАТЬСЯ. НЕ ПРОСТОЙ ЖЕ НАРОД.
Чаще всего посредниками выступают адвокаты из бывших сотрудников . Судя по сумме адвокат уже в возрасте.
А денисова вместе с супругой за 200 т.р в сизо.....вот что значит следователь гсу
На банфаксе инфу о задержании удалили....бояься наверное , что его под домашний арест. Хотя в коментах писали , что есть факты, что он брал ...
+++ ворон ворону глаз не выклюет))) позорное правосудие! какой губернатор такие и судье в Алтайском крае!