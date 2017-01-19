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Как задерживали замначальника УМВД Барнаула Андрея Арестова. Фото

, ИА "Амител"
Высокопоставленного правоохранителя подозревают во взяточничестве на 1,2 миллиона рублей

Снимки с места задержания начальника следственного управления УМВД России по Барнаулу Андрея Арестова, которого подозревают во взяточничестве на 1,2 миллиона рублей, получила в свое распоряжение редакция портала Amic.ru.

Напомним, по данным регионального управления Следственного комитета, высокопоставленный правоохранитель был взят с поличным сотрудниками краевого УФСБ России.

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Судя по фото с места событий, передача незаконных денег была произведена в автомобиле или рядом с транспортным средством.

Напомним, что Андрею Арестову инкриминируют часть 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Также по делу проходит знакомый полисмена, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве.

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В ГУ МВД по Алтайскому краю относительно случившегося сообщили, что в случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов по отрицательным мотивам, а его непосредственное руководство привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.


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Комментарии

19.01.2017 18:44
An Vlad

Настоящий гвардеец путина.

0  0
19.01.2017 18:56
Пионер

Настоящий гвардеец путина.

Теперь уже нет. Теперь жалкий либераст.

0  0
19.01.2017 19:08
CALIBR

Да не (голосом Промокашки) - Волчара позорная ! * четыре материала за день на ресурсе об одном лице - что это такое ?

0  0
19.01.2017 19:15
Абориген

А где лицо на обещанных фото?

0  0
19.01.2017 20:34
Che_google

а чего вы? в некоторых ведомствах Барнаула , менты полиционеры на новых прадиках катаются , а тут какойто китаец.

0  0
19.01.2017 20:53
PASHA

Нет больше радости, чем когда очередного чинушу упаковывают.

Дед, а у тебя какие эмоции вызывают такие вот повороты в судьбах слуг народных?

0  0
19.01.2017 21:14
An Vlad

Это по ходу человек госдепа, завербованный с целью дискредитации н.гвардии и самого Путена. Сейчас зашел на сайт управления МВД по г.Барнаулу, хотел посмотреть в глаза изменнику родины подозреваемому в получении взятки, а там уже все почистили. Нет такого человека и фсе тут

0  0
19.01.2017 21:25
Пионер

Это по ходу человек госдепа, завербованный с целью дискредитации н.гвардии и самого Путена. Сейчас зашел на сайт управления МВД по г.Барнаулу, хотел посмотреть в глаза изменнику родины подозреваемому в получении взятки, а там уже все почистили. Нет такого человека и фсе тут

Дык поди уволился по состоянию здоровья пару недель назад.

0  0
19.01.2017 21:52
PASHA

Ан Влад, щас уже тех кто не любит главстерха не называют агентами госдепа, потому что Трамп "наш" президент. Теперь они русофобы.

Тяжело быть поцреотом, меняя ботинки на лету. короче: Brave New World))))

0  0
19.01.2017 21:58
Пионер

Тяжело быть поцреотом, меняя ботинки на лету. короче: Brave New World))))

Че тяжелого-то? Сегодня воюем с Океанией, а завтра с Остазией. Надо - поменяем.

0  0
19.01.2017 22:01
Rogue Stray

Пионер зарегистрированный 19 января 2017 г. 21:25

Дык поди уволился по состоянию здоровья пару недель назад. ____________ Да ну-у-у... Месяца три назад, не меньше... И вообще, аттестацию не прошёл.

0  0
19.01.2017 22:04
дед

Паше! да никаких! от слова совсем! по всем расстраиватЦа никаких нервов не хватит! чо, тебе перечислить список наших товарисчей, местных? нормальный процесс!

0  0
19.01.2017 22:06
Garind

Добрый вечер. Взяли с поличным, туда и дорога. Судить много или мало берут не возьмусь. Не владею информацией. С другой стороны, в аналогичных новостях некоторые товарищи высказывались насчет лучших из лучших, и обвиняли в этом Путина, но видимо забыли кто "придумал" полицию и сколько с тех пор прошло лет. Это не обвинение людей с короткой памятью, это просто констатация факта.

P.S. Калибр, вы где прячетесь? Я вам во вчерашней новости про Трамповских протестантов вопрос задал, а вы спрятались.

P.S.S. Я не стал вас сильно ругать и предоставил право выбора.

0  0
19.01.2017 22:08
Пионер

но видимо забыли кто "придумал" полицию и сколько с тех пор прошло лет.

Прям заинтриговал. Кто же ее придумал? И сколько лет прошло?

0  0
19.01.2017 22:11
дед

та вообще не понять о чем шум! епрст эка невидаль поймали очередного взяточнега! да их легион, и не надыть строить из себя добропорядочных барышень, типо да не могет такого быть! есть! везде! в равной степени! вообщем поржал от души за ваши стоны, вериги дать, страдальцы? ха-ха!

0  0
19.01.2017 22:13
Garind

19.01.2017 22:08 Пионер

Ну могли бы и погуглить, зачем свою глупость показывать? Есть конкретная подпись под Законом. Но видимо вам так удобно. Это ваше право.

0  0
19.01.2017 22:17
Пионер

Ну могли бы и погуглить, зачем свою глупость показывать? Есть конкретная подпись под Законом. Но видимо вам так удобно. Это ваше право.

Ну не гуглю я. Расскажи же, кто придумал полицию, и чья подпись под Закном.

0  0
19.01.2017 22:23
An Vlad

Ан Влад, щас уже тех кто не любит главстерха не называют агентами госдепа, потому что Трамп "наш" президент ------------------ Паш, ну отстал я от жизни

кто придумал полицию, и чья подпись под Закном. --------------- Смею предположить, что это Медмедев, предводитель либерастов, которые захватили власть в лихие 90-е и никак не хотят отдавать ее защитнику нац.интересов Путену

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19.01.2017 22:25
Garind

19.01.2017 22:17 Пионер

Извините, но не подаю. Развивайтесь. Глядишь к вам и люди умные потянутся. Ну и сами на их уровне станете выглядеть достойно.

0  0
19.01.2017 22:27
PASHA

Смею предположить, что прожить нормально на зп мента (полисмена) возможности нет. А жить хочется красиво. Можно пойти на гражданку, но там что бы зарабатывать надо иметь моск.

А как их называют тут разницы нет.

0  0
19.01.2017 22:34
Garind

19.01.2017 22:23 An Vlad

Приятно встретить грамотного человека. Надеюсь вы не будете называть Путина виновным в организации полиции в России? А то ведь тогда придется признать его ликвидатором лампочек накаливания свыше 100 Вт, переводчиком стрелок на часах ну и так далее.

0  0
19.01.2017 22:36
Пионер

Извините, но не подаю

Наверное то того, что нечего? И тьфу тьфу от таких разумно-свидомых людей как Вы.

0  0
19.01.2017 22:39
An Vlad

Надеюсь вы не будете называть Путина виновным в организации полиции в России? --------------- Конечно же нет Винд! Путен вообще у нас ни в чем не виновен! Все худое в Росии не его личными руками делалось, ведь правда же?

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19.01.2017 22:42
Garind

19.01.2017 22:36 Пионер

Вы меня глубоко извините, но каков ваш возраст?

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19.01.2017 22:47
Пионер

Вы меня глубоко извините, но каков ваш возраст?

Я Вас глубоко извиняю. Мне в жизни приходилось встречать очень много людей, которые считают, что чем старее и опытнее, тем умнее, но, когда касалось производства и житейских моментов, были дуб-дубами, даже вредящими. Поэтому, этот критерий считаю не актуальным. Но раз Вы так интересуетесь, то 30.

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19.01.2017 22:51
Garind

19.01.2017 22:39 An Vlad

Винд? Вас Калибр укусил? Меня он тоже Боссом назвал. Но никаких доказательств своему болтающемуся языку так и не предоставил. Хотя времени уже прошло достаточно, что бы накопить доказательную базу. Ну и мое предложение уйти с честью, признав свою ошибку, или подтвердить свой бред, он старательно игнорирует. У вас это на молекулярном уровне вдалбливают или как?

Делаю аналогичное предложение вам. Сумеете доказать, что я Винд, я признаю вашу правоту прилюдно и ухожу с ресурса. Ну а если нет, то аналогичный шаг ожидаю от вас. Под словом прилюдно, я подразумеваю комментарий подписанный ником "спорящего". Вы согласны?

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19.01.2017 22:57
Garind

19.01.2017 22:47 Пионер

Интерес к возрасту вызван не попыткой "завалить или надавить" на вас жизненным опытом. Просто это объясняет ваши слова в мой адрес насчет свидомости. Ну и ваше "незнание" насчет подписанта Закона.

P.S. Удачного вечера. А я в люлю. Режим, чтоб его.) Постараюсь завтра появиться тут же, так что отвечайте, высказывайтесь.

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19.01.2017 23:02
Пионер

P.S. Удачного вечера. А я в люлю. Режим, чтоб его.) Постараюсь завтра появиться тут же, так что отвечайте, высказывайтесь.

Не ложитесь на бочок - придет серенький волчок. Может Вам приснится с какого года Арестов в придуманной полиции, как сильно изменилась структура с ее переименованием, и влиянием на нее Медведева.

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19.01.2017 23:17
Сумрачный гений

"Как задерживали замначальника УМВД Барнаула Андрея Арестова."

- "Всем лежать! Работает ОМОН!"

ЗЫ Так то печаль. Есть надежда что взяточники закончатся?

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19.01.2017 23:22
балдакрут

Гаринд - однояёцевый братишка Правдофили!)

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19.01.2017 23:25
Сумрачный гений

Как там в поговорке говорится: "в семье не без уpода". Печалит лишь то, что семья-то вроде нормальная, а "уpодов" многовато...

ЗЫ Что ловят - молодцы, лишь бы не перегибали, второй раз страна "37-й" не переживёт. Всё естественно ИМХО.

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19.01.2017 23:26
Сумрачный гений

балдакрут зарегистрированный 19 января 2017 г. 23:22

привет, "многояйцевый" )))

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19.01.2017 23:36
балдакрут

Сумрачный гений зарегистрированный 19 января 2017 г. 23:26 здарова, сумрачный коломбо))

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20.01.2017 00:12
An Vlad

Сумеете доказать, что я Винд.. ---------------- Больно оно мне нужно. Ну ни Винд, так ни Винд, делов то...

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20.01.2017 00:35
балдакрут

An Vlad зарегистрированный

да не Ветрянкин это, Призер - гораздо смышлёней, а это малютка какая то ...ну очень сильно на Правдофилю смахивает)

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20.01.2017 00:47
An Vlad

ну очень сильно на Правдофилю смахивает) ----------------- Да и хрен с ним.

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20.01.2017 00:54
балдакрут

An Vlad зарегистрированный 20 января 2017 г. 00:47 "Да и хрен с ним." --- Воистину..!)

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