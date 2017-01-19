Снимки с места задержания начальника следственного управления УМВД России по Барнаулу Андрея Арестова, которого подозревают во взяточничестве на 1,2 миллиона рублей, получила в свое распоряжение редакция портала Amic.ru.

Напомним, по данным регионального управления Следственного комитета, высокопоставленный правоохранитель был взят с поличным сотрудниками краевого УФСБ России.

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Судя по фото с места событий, передача незаконных денег была произведена в автомобиле или рядом с транспортным средством.

Напомним, что Андрею Арестову инкриминируют часть 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Также по делу проходит знакомый полисмена, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве.

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В ГУ МВД по Алтайскому краю относительно случившегося сообщили, что в случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов по отрицательным мотивам, а его непосредственное руководство привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.