Снимки с места задержания начальника следственного управления УМВД России по Барнаулу Андрея Арестова, которого подозревают во взяточничестве на 1,2 миллиона рублей, получила в свое распоряжение редакция портала Amic.ru.
Напомним, по данным регионального управления Следственного комитета, высокопоставленный правоохранитель был взят с поличным сотрудниками краевого УФСБ России.
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Судя по фото с места событий, передача незаконных денег была произведена в автомобиле или рядом с транспортным средством.
Напомним, что Андрею Арестову инкриминируют часть 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Также по делу проходит знакомый полисмена, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве.
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В ГУ МВД по Алтайскому краю относительно случившегося сообщили, что в случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов по отрицательным мотивам, а его непосредственное руководство привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
Комментарии
Настоящий гвардеец путина.
Настоящий гвардеец путина.
Теперь уже нет. Теперь жалкий либераст.
Да не (голосом Промокашки) - Волчара позорная ! * четыре материала за день на ресурсе об одном лице - что это такое ?
А где лицо на обещанных фото?
а чего вы? в некоторых ведомствах Барнаула ,
ментыполиционеры на новых прадиках катаются , а тут какойто китаец.
Нет больше радости, чем когда очередного чинушу упаковывают.
Дед, а у тебя какие эмоции вызывают такие вот повороты в судьбах слуг народных?
Это по ходу человек госдепа, завербованный с целью дискредитации н.гвардии и самого Путена. Сейчас зашел на сайт управления МВД по г.Барнаулу, хотел посмотреть в глаза
изменнику родиныподозреваемому в получении взятки, а там уже все почистили. Нет такого человека и фсе тут
Это по ходу человек госдепа, завербованный с целью дискредитации н.гвардии и самого Путена. Сейчас зашел на сайт управления МВД по г.Барнаулу, хотел посмотреть в глаза изменнику родины подозреваемому в получении взятки, а там уже все почистили. Нет такого человека и фсе тут
Дык поди уволился по состоянию здоровья пару недель назад.
Ан Влад, щас уже тех кто не любит главстерха не называют агентами госдепа, потому что Трамп "наш" президент. Теперь они русофобы.
Тяжело быть поцреотом, меняя ботинки на лету. короче: Brave New World))))
Тяжело быть поцреотом, меняя ботинки на лету. короче: Brave New World))))
Че тяжелого-то? Сегодня воюем с Океанией, а завтра с Остазией. Надо - поменяем.
Пионер зарегистрированный 19 января 2017 г. 21:25
Дык поди уволился по состоянию здоровья пару недель назад. ____________ Да ну-у-у... Месяца три назад, не меньше... И вообще, аттестацию не прошёл.
Паше! да никаких! от слова совсем! по всем расстраиватЦа никаких нервов не хватит! чо, тебе перечислить список наших товарисчей, местных? нормальный процесс!
Добрый вечер. Взяли с поличным, туда и дорога. Судить много или мало берут не возьмусь. Не владею информацией. С другой стороны, в аналогичных новостях некоторые товарищи высказывались насчет лучших из лучших, и обвиняли в этом Путина, но видимо забыли кто "придумал" полицию и сколько с тех пор прошло лет. Это не обвинение людей с короткой памятью, это просто констатация факта.
P.S. Калибр, вы где прячетесь? Я вам во вчерашней новости про Трамповских протестантов вопрос задал, а вы спрятались.
P.S.S. Я не стал вас сильно ругать и предоставил право выбора.
но видимо забыли кто "придумал" полицию и сколько с тех пор прошло лет.
Прям заинтриговал. Кто же ее придумал? И сколько лет прошло?
та вообще не понять о чем шум! епрст эка невидаль поймали очередного взяточнега! да их легион, и не надыть строить из себя добропорядочных барышень, типо да не могет такого быть! есть! везде! в равной степени! вообщем поржал от души за ваши стоны, вериги дать, страдальцы? ха-ха!
19.01.2017 22:08 Пионер
Ну могли бы и погуглить, зачем свою глупость показывать? Есть конкретная подпись под Законом. Но видимо вам так удобно. Это ваше право.
Ну могли бы и погуглить, зачем свою глупость показывать? Есть конкретная подпись под Законом. Но видимо вам так удобно. Это ваше право.
Ну не гуглю я. Расскажи же, кто придумал полицию, и чья подпись под Закном.
Ан Влад, щас уже тех кто не любит главстерха не называют агентами госдепа, потому что Трамп "наш" президент ------------------ Паш, ну отстал я от жизни
кто придумал полицию, и чья подпись под Закном. --------------- Смею предположить, что это Медмедев, предводитель либерастов, которые захватили власть в лихие 90-е и никак не хотят отдавать ее защитнику нац.интересов Путену
19.01.2017 22:17 Пионер
Извините, но не подаю. Развивайтесь. Глядишь к вам и люди умные потянутся. Ну и сами на их уровне станете выглядеть достойно.
Смею предположить, что прожить нормально на зп мента (полисмена) возможности нет. А жить хочется красиво. Можно пойти на гражданку, но там что бы зарабатывать надо иметь моск.
А как их называют тут разницы нет.
19.01.2017 22:23 An Vlad
Приятно встретить грамотного человека. Надеюсь вы не будете называть Путина виновным в организации полиции в России? А то ведь тогда придется признать его ликвидатором лампочек накаливания свыше 100 Вт, переводчиком стрелок на часах ну и так далее.
Извините, но не подаю
Наверное то того, что нечего? И тьфу тьфу от таких разумно-свидомых людей как Вы.
Надеюсь вы не будете называть Путина виновным в организации полиции в России? --------------- Конечно же нет Винд! Путен вообще у нас ни в чем не виновен! Все худое в Росии не его личными руками делалось, ведь правда же?
19.01.2017 22:36 Пионер
Вы меня глубоко извините, но каков ваш возраст?
Вы меня глубоко извините, но каков ваш возраст?
Я Вас глубоко извиняю. Мне в жизни приходилось встречать очень много людей, которые считают, что чем старее и опытнее, тем умнее, но, когда касалось производства и житейских моментов, были дуб-дубами, даже вредящими. Поэтому, этот критерий считаю не актуальным. Но раз Вы так интересуетесь, то 30.
19.01.2017 22:39 An Vlad
Винд? Вас Калибр укусил? Меня он тоже Боссом назвал. Но никаких доказательств своему болтающемуся языку так и не предоставил. Хотя времени уже прошло достаточно, что бы накопить доказательную базу. Ну и мое предложение уйти с честью, признав свою ошибку, или подтвердить свой бред, он старательно игнорирует. У вас это на молекулярном уровне вдалбливают или как?
Делаю аналогичное предложение вам. Сумеете доказать, что я Винд, я признаю вашу правоту прилюдно и ухожу с ресурса. Ну а если нет, то аналогичный шаг ожидаю от вас. Под словом прилюдно, я подразумеваю комментарий подписанный ником "спорящего". Вы согласны?
19.01.2017 22:47 Пионер
Интерес к возрасту вызван не попыткой "завалить или надавить" на вас жизненным опытом. Просто это объясняет ваши слова в мой адрес насчет свидомости. Ну и ваше "незнание" насчет подписанта Закона.
P.S. Удачного вечера. А я в люлю. Режим, чтоб его.) Постараюсь завтра появиться тут же, так что отвечайте, высказывайтесь.
P.S. Удачного вечера. А я в люлю. Режим, чтоб его.) Постараюсь завтра появиться тут же, так что отвечайте, высказывайтесь.
Не ложитесь на бочок - придет серенький волчок. Может Вам приснится с какого года Арестов в придуманной полиции, как сильно изменилась структура с ее переименованием, и влиянием на нее Медведева.
"Как задерживали замначальника УМВД Барнаула Андрея Арестова."
- "Всем лежать! Работает ОМОН!"
ЗЫ Так то печаль. Есть надежда что взяточники закончатся?
Гаринд - однояёцевый братишка Правдофили!)
Как там в поговорке говорится: "в семье не без уpода". Печалит лишь то, что семья-то вроде нормальная, а "уpодов" многовато...
ЗЫ Что ловят - молодцы, лишь бы не перегибали, второй раз страна "37-й" не переживёт. Всё естественно ИМХО.
балдакрут зарегистрированный 19 января 2017 г. 23:22
привет, "многояйцевый" )))
Сумрачный гений зарегистрированный 19 января 2017 г. 23:26 здарова, сумрачный коломбо))
Сумеете доказать, что я Винд.. ---------------- Больно оно мне нужно. Ну ни Винд, так ни Винд, делов то...
An Vlad зарегистрированный
да не Ветрянкин это, Призер - гораздо смышлёней, а это малютка какая то ...ну очень сильно на Правдофилю смахивает)
ну очень сильно на Правдофилю смахивает) ----------------- Да и хрен с ним.
An Vlad зарегистрированный 20 января 2017 г. 00:47 "Да и хрен с ним." --- Воистину..!)