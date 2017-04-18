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Фигурант дела о теракте в петербургском метро Аброр Азимов не отрицает свое участие в преступлении. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление его адвоката Армена Задояна перед заседанием в Басманном суде российской столицы во вторник, 18 апреля.

По словам защитника, Азимов признает свою вину в полном объеме.

Агентство добавляет, что следствие просит суд отправить предполагаемого организатора взрыва в метро под арест. Рассмотрение ходатайства еще не началось.

Азимова подозревают в преступлениях по статьям "теракт, повлекший смерть человека" и "незаконный оборот взрывчатки, совершенный группой лиц".

Днем ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что подозреваемого в подготовке террориста-смертника, совершившего самоподрыв в метро 3 апреля, задержали силовики в Одинцовском районе Московской области. На опубликованном ФСБ видео видно, что при задержании у мужчины изъяли боевой пистолет Макарова, мобильник и коробку от него, а также зарядное устройство.

Напомним, в результате теракта в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 15 человек, включая смертника, свыше 50 получили ранения. Также на станции "Площадь Восстания" нашли еще одно взрывное устройство, которое сразу же обезвредили. По данным следствия, бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.