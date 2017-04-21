Фото: Александра Черданцева/Amic.ru
Число погибших в результате теракта, случившегося днем 3 апреля в петербургском метро, увеличилось до 16 человек.
Утром в пятницу, 21 апреля, в больнице скончалась женщина 1960 года рождения, которая до этого находилась в крайне тяжелом состоянии.
Как сообщал портал Amic.ru, взрыв на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" питерской подземки произошел 3 апреля. Позднее в метро обезвредили еще одну бомбу.
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Согласно версии органов следствия, исполнителем теракта был смертник, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.
Вероятным организатором взрыва называется еще один уроженец Киргизии Аброр Азимов. Накануне глава ФСБ России Александр Бортников сообщил, что спецслужбы установили личность заказчика теракта, однако его имя не называется.
Комментарии
И где комменты возмущённых поборников за права человека на жизнь--гейропейсов? Языки в зад засунули и ждёте отмашки Овалыша,паскуды?