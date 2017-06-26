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Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что исполнитель и куратор теракта в метро Санкт-Петербурга, который был совершен 3 апреля, использовали мессенджер Telegram, передает ТАСС.
В ФСБ подчеркнули, что сотрудники получили "достоверную информацию об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки теракта".
Кроме этого, в ведомстве добавили, что данный мессенджер активнее всего используется террористами для создания чатов.
В ЦОС добавили, что в ходе оперативных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек террористических организаций было зафиксировано тотальное использование боевиками интернет-мессенджеров для общения между собой и зарубежными кураторами.
В России террористы чаще всего используют мессенджер Telegram, "который предоставляет им возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации", добавили в ФСБ.
Напомним, взрыв в петербургском метро прогремел днем 3 апреля. Жертвами теракта стали 15 человек и сам террорист, активировавший взрывчатку. В результате теракта пострадали 102 человека. Обвинение предъявлено 11 фигурантам уголовного дела.
Комментарии
Ну конечно и Whatsapp b пр.
Интересно, пользуются ли террористы автоматами калашникова и пистолетами макарова ?
ПлохойХорошийЗлой, предлагаете запретить законоплслушным гражданам пользоваться автоматами Калашникова и пистолетами Макарова?
а еще, наверняка, террористы носят обувь известных брендов, пользуются ифонами или другими популярными смартфонами и т.д. и т.п. идиотизм.
И брюкву с чречей наверняка алтайскую едят.
Прикарманить какому-нибудь ротенбергу захотелось этот мессенджер, вот и лютуют. Так и без него терроризм был. И пистолеты с автоматами и взрывчатка. Кто бы озаботился узнать где и как они это всё добывают и перекрыть, так нет, де бильные действия проще же проводить.
Да и вообще все силовые структуры распустить! Кому они нужны - только свободы ограничивают! В большинстве своем, мы не знаем жертв теракта, поэтому свободная приватная переписка в мессенджере дороже! А то узнают о чем я с девчонками там переписываюсь ..... и жене расскажут!
В чем страх-то и ужас, давайте героин легализуем, взрывчатку в торговлю разрешим...
Террористы пользуются интернетом. Надо запретить интернет. Террористы пьют воду - запретите воду. Если наши чекисты не могут бороться с террористами из-за того, что не могут читать все мессенджеры, то грош им цена. Как раньше КГБ работало без интернета?
26.06.2017 14:19
Массаж мозга
Террористы пользуются интернетом. Надо запретить интернет. --------------------- Так его и запрещают понемногу. Одно за другим. Лет через 5 будет ЛВС "Россия".
14:27, если запретить интернет, то и выезд из страны надо запрещать, а то разбежится народишко, в особенности молодой. Останутся одни пенсионеры, которых и так уже вован с компанией кормить задолбались. Такой расклад не нужен даже путеноидам. Они и сами юзают инет, и их детки.
Террористы едят хлеб из алтайской муки. -Запретить муку!
Дурдом. Не с того начали. Чтобы совершить теракт надо доставить на место оружие, взрывчатку и исполнителей. Поэтому надо запретить средство передвижения. САМОЛЕТ, ПАРОВОЗ, АВТОМОБИЛЬ, ЛОШАДЬ, ВЕЛОСИПЕД. Чекисты просто не хотят работать. А денег хотят много. И ещё вопрос- где больше гибнет у нас людей? От терактов, в авариях, в бытовых драках и т.д? Почему на теракты выделяют так много денег и сил? А в остальных случаях пусть люди дохнут.