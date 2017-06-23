Шесть партий освобождены от сбора подписей для регистрации на выборах в Барнаульскую городскую думу. Пять из них имеют эту льготу во всех городах и районах края. Об этом сообщили в избирательной комиссии Алтайского края.
От сбора подписей на выборах в Барнаульскую городскую думу освобождены "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР, "Яблоко", "ПАРНАС".
Такая льгота у них есть из-за прохождения 3%-го барьера на выборах в Госдуму в 2016 году.
Но "ПАРНАС" имеет льготу по сбору подписей только в БГД, остальные пять партий могут выдвигать кандидатов без подписного фильтра во всех городах и районах края.
Остальным партиям для выдвижения на выборы в БГД требуется собрать 0,5% подписей избирателей, зарегистрированных на территории одномандатного избирательного округа, либо 0,5% подписей от числа избирателей на многомандатном округе, поделенного на число депутатских мандатов, но не менее 10 подписей.
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Для выдвижения списка партии надо собрать также 0,5% подписей избирателей муниципального избирательного округа.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в муниципальных выборах в Алтайском крае могут принять участие 45 из 46 региональных отделений политических партий. Список можно посмотреть в материале: 45 партий имеют право пойти на выборы в Алтайском крае в 2017 году
Теперь в краевом избиркоме сообщили, что кандидатов в депутаты по одномандатным и многомандатным округам и на должности глав муниципальных образований смогут выдвинуть 263 общероссийские общественные организации и 157 общественных объединений. Эти организации зарегистрированы на территории края и имеют право принимать участие в муниципальных выборах в качестве избирательных объединений.
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Но эти организации не смогут выдвинуть своих кандидатов на выборы в думы Барнаула, Бийска и Рубцовска из-за применяемой там смешанной системы выборов. В представительные органы этих городов могут выдвигаться только политические партии.
Комментарии
Кто те люди что поддержали Парнас в Барнауле, посмотреть бы на них
Я так думаю, *Яблоку* и *Парнас* что с подписями, что без нечего делать ни в Гор, ни в Край , ни в какой другой Думе.
Я так думаю, *Яблоку* и *Парнас* что с подписями, что без нечего делать ни в Гор, ни в Край , ни в какой другой Думе.