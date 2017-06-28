В Барнауле к выборам 10 сентября 2017 года будет образован 251 избирательный участок. Информация об этом содержится в постановлении администрации Барнаула от 22 июня.

Документ уточняет количество избирательных участков, участков референдума. Так, на территории Барнаула будет образован 251 избирательный участок, участок референдума на пятилетний срок:

43 участка в Железнодорожном районе;

78 — в Индустриальном районе;

50 — в Ленинском районе;

33 — в Октябрьском районе;

47 — в Центральном районе.

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По последним данным (на 1 января 2017 года), в Барнауле зарегистрировано 514 тысяч 935 избирателей:

В Железнодорожном районе — 77 950 избирателей.

В Индустриальном — 163 067.

В Ленинском — 108 552.

В Октябрьском — 68 885.

В Центральном — 96 481.

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В 2014 году был утвержден 241 избирательный участок. За это время выросло число участков на один в Центральном районе, на девять — в Индустриальном.