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Сергей Дугин признан одним из лучших градоначальников России в 2017 году

, ИА "Амител"
В Национальном рейтинге мэров он оказался на 25-м месте, попав в группу наиболее эффективных глав городов

Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Сергей Дугин получил очень высокую оценку своей деятельности, оказавшись по итогам года на 25-м месте Национального рейтинга мэров и попав в группу наиболее эффективных градоначальников.

Исследование провел Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ, оценив деятельность мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров страны. Объектами исследования стали мэры 88 городов России.

Результаты рейтинга были получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Эксперты разделили градоначальников на три группы. В первую, наиболее выдающуюся группу аналитики выделили 25 градоначальников. Сергей Дугин замыкает это "сообщество" глав городов.

Общефедеральными лидерами стали главы Тюмени, Уфы и Москвы — Александр Моор, Ирек Ялалов и Сергей Собянин.

Единственным сибирским градоначальником, помимо Сергея Дугина, который попал в первую группу мэров, стал новый глава Красноярска Сергей Еремин.

Комментируя попадание Дугина на столь высокие позиции рейтинга, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Алтайского государственного университета Антон Васильев отметил, что глава Барнаула заметно укрепил свои позиции после единого дня голосования 10 сентября 2017 года.

"Муниципальный список кандидатов на выборы депутатов в Барнаульскую городскую Думу от партии "Единая Россия", возглавляемый барнаульским градоначальником, одержал уверенную победу. Список набрал 49% голосов избирателей. Благодаря чему, с учётом одномандатных округов, партия власти получила 31 мандат депутатов из 40. Таким образом, деятельность Дугина на посту главы администрации Барнаула приобрела достаточный уровень легитимности в виде поддержки большинства горожан", — отметил эксперт.

По его словам, высокое доверие со стороны избирателей стало веской причиной назначения Сергея Дугина на пост главы города Барнаула по итогам соответствующего конкурса. В плюс Дугину эксперт записал его работу в области благоустройства краевой столицы, создания туркластера, привлечения инвестиций.

Аутсайдерами рейтинга оказались главы Читы, Волгограда и Биробиджана Олег Кузнецов, Виталий Лихачев и Евгений Коростелев.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.12.2017 10:41
Леня

Достижения его пожалуйста укажите....

0  0
27.12.2017 10:48
- гость -

вы гляньте на фото!вот кто елки стырил у мемориала славы

0  0
27.12.2017 10:53
- гость -

Достижения его пожалуйста укажите
-----------------

Выходите на улицу и посмотрите как тщательно весь снег убран.

0  0
27.12.2017 11:12
вова

это же надо так парить гражданам голову

0  0
27.12.2017 11:14
- гость -

"Это фиаско братан"

0  0
27.12.2017 11:22
Маразм

Я крепчаю!

0  0
27.12.2017 11:57
гость

25-100 тыс из бюджета и вы тоже станете лучшим в таком рейтинге ... Филькины грамоты для себя .
Потугин позор Барнаула ! Колхозником был и остался

0  0
27.12.2017 12:15
- гость -

Орден СУТУЛОГО ему нужно вручить!

0  0
27.12.2017 12:46
Элвис

я не пойму- вы сомневаетесь, что он на 25-м месте? врут? или просто бессмыслицу пишете?

0  0
27.12.2017 13:42
- гость -

27.12.2017 12:46
Элвис

а на чём основан этот рейтинг вообще?

обычное правление при выделении федеральных денег, на дворы федеральные деньги выделяются, нагорный парк федеральные деньги, "арбат" федеральные деньги, на горе кластеры федеральные деньги.

Так так любой может работать, только отчёты, планы составлять на заявку федеральных денег.

0  0
27.12.2017 13:44
- гость -

при нём город стал ещё хуже с экологической точки зрения

0  0
27.12.2017 14:30
Элвис - 13-42

Понятия не имею- на чем.. значит остальные и ТАК не смогли! Или вы думаете, что Дугин подтасовал этот рейтинг? )) разве не ФАКТ- 25-е место?

0  0
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