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Песков назвал главные разочарования 2017 года

, ИА "Амител"
К примеру, в перечень разочарований 2017 года относится реализация Минских соглашений

Фото: rupor.md

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отнес к числу главных разочарований уходящего года Состояние отношений между Россией и США, передает ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов о том, можно ли считать текущий уровень отношений между странами и динамику к его ухудшению в числе главных разочарований года, Песков ответил утвердительно.

"Вполне может", — уточнил он.

По его словам, занимаемая Вашингтоном позиция в отношении нашей страны "не может не вызывать сожаления".

Песков напомнил, что Владимир Путин неоднократно говорил о готовности Москвы выстраивать взаимовыгодные отношения на основе уважения и взаимного доверия со всеми государствами, в том числе с США.

"Но танго нужно танцевать вдвоем, как говорится", — подчеркнул Песков.

Также, по его словам, в перечень разочарований 2017 года относится и реализация Минских соглашений. Он отметил, что подвешенное состояние документа вызывает сожаление.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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