Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин 1 марта в Москве обращается с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ. По его словам, ставка по ипотеке в ближайшее время будет снижена до 7%. Путин заявил, что необходимо увеличить показатель количества семей, которые ежегодно улучшают свои жилищные условия (с 3 до 5 миллионов человек в год). Президент предлагает три принципа: рост доходов населения, снижение ставок по ипотеке и рост предложения на рынке недвижимости.
Путин напомнил, что в 2001 году по всей стране было выдано примерно 4 тысячи ипотечных кредитов. Сейчас их гораздо больше. Так, в прошлом году они были выданы миллиону человек.
1 марта Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Традиционно участниками мероприятия стали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы российских регионов, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели. Изначально ожидалось, что глава государства огласит послание в декабре 2017 года, однако его перенесли на март 2018 года, за несколько недель до выборов.
Комментарии
Вполне возможно.Это было бы здорово,будем ждать.
"Так, в прошлом году они были выданы миллиону человек."
Ужасающий кошмар. Сколько рабов капитала...