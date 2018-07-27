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Опубликован адрес тюрьмы, куда можно писать письма "шпионке" Марии Бутиной

, ИА "Амител"
В дипмиссии добавили, что и далее будут оказывать Бутиной все необходимое содействие

Фото: ok-inform.ru

Сотрудники посольства России в США посетили арестованную в США Марию Бутину, говорится в сообщении, опубликованном в Facebook российской дипмиссии.

По словам сотрудников посольства, Бутина чувствует себя нормально. "В ближайшее время Марии будет предоставлена возможность звонить по телефону. Она также сможет получать корреспонденцию, направленную на адрес тюрьмы (1901 E St SE, Washington, DC 20003, Correctional Treatment Facility, DCDC Number 364794)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бутина намерена и в будущем отстаивать свою невиновность: "Сказала, что твердо намерена доказывать свою невиновность. Выразила мнение, что её преследуют за политические взгляды и "не тот цвет волос".

В дипмиссии добавили, что и далее будут оказывать Бутиной все необходимое содействие.

Ранее стало известно, что Федеральный окружной суд Вашингтона постановил арестовать Бутину, которая была задержана в США 15 июля.

Читайте также в сюжете: Задержание Марии Бутиной в США
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

27.07.2018 08:53
гость

Уже пишут о ее связи с Рокфеллерами. Трудно было предположить, что кто-то из Барнаула может быть связан с Рокфеллерами

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