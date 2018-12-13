Арестованная в Вашингтоне уроженка Барнаула Мария Бутина в четверг, 13 декабря, признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иноагентах в США, передает ТАСС.
Бутина подтвердила это в зале суда столичного округа Колумбия на заседании по ее делу. Она также согласилась заключить сделку со следствием, отказавшись от судебного процесса.
"Да", — ответила Бутина на вопрос судьи Тани Чаткэн, вступала ли она с 2015 по 2018 год в сговор с лицами на территории США для нанесения ущерба интересам Штатов.
Как сообщает "РИА Новости", перед тем как задать вопрос Бутиной о признании вины, судья задала ей ряд вопросов, чтобы формально убедиться, что обвиняемая находится в здравом уме и хорошем состоянии здоровья, чтобы принимать решение о признании вины. "Понимаете ли вы, что в случае признания вины вы можете быть депортированы сразу после отбытия наказания?" — уточнила судья. На это Бутина ответила утвердительно, как и на все остальные вопросы.
Ранее в МИД заявили, что Москва поддержит любое решение Бутиной, которое она примет для своего освобождения в США. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, процесс вокруг Бутиной не имеет ничего общего с правосудием, а является политическим давлением.
По обвинениям, которые предъявлены Марии Бутиной, ей грозит до пяти лет тюрьмы. Реальный же срок, который она может получить в США благодаря сделке — до полугода заключения. После этого россиянку могут депортировать.
Бутина находится в заключении в США с июля 2018 года. По версии Федерального бюро расследований, она незаконно работала иностранным агентом и продвигала стратегические интересы России, заводя знакомства в Национальной стрелковой ассоциации США и в Республиканской партии.
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