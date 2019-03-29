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Мария Бутина заслушает свой приговор в суде США 26 апреля

, ИА "Амител"
Защита будет настаивать на вынесении приговора, равного уже отбытому под стражей в США сроку
Бутина выполнила все условия сделки с органами прокуратуры США / Фото: 3mv.ru

Бутина выполнила все условия сделки с органами прокуратуры США / Фото: 3mv.ru

Вынесение приговора гражданке России Марии Бутиной в американском суде состоится 26 апреля – такое решение было принято в четверг, 28 марта, на очередном заседании в федеральном окружном суде Вашингтона, передает ТАСС.

Как сообщила судья, она получила в среду вечером от органов прокуратуры по электронной почте уведомление о том, что обвинение готово согласовать дату вынесения приговора. Присутствовавший на слушаниях помощник прокурора это подтвердил.

По словам судьи, за неделю до вынесения приговора обвинение и защита должны представить в письменном виде свои рекомендации по определению меры наказания.

Ближе к концу слушаний судья пригласила адвокатов россиянки подойти к ней для короткой консультации. Сотрудники суда запустили звукомаскировочную систему, чтобы присутствовавшие в зале не смогли уловить деталей их разговора. Бутина слушала беседу в наушниках, оставаясь за столом для подсудимых. Она показала большой палец персоналу, когда ее спросили, работает ли устройство. По запросу стороны обвинения было принято решение не разглашать содержание беседы.

После один из адвокатов Бутиной заявил, что рад решению суда назначить дату вынесения приговора: "Мы счастливы, что дата вынесения приговора теперь значится в календаре. Разумеется, каким будет приговор, – это решение суда. Мы довольны тем, что процесс движется вперед, довольны тем, что правительство США идет на сотрудничество, чтобы продвинуть все вперед".

Адвокат также заявил, что Бутина выполнила все условия сделки с органами прокуратуры США. Он подтвердил, что защита будет настаивать на вынесении ей приговора, равного уже отбытому под стражей в США сроку: "Это то, чего мы будем добиваться, однако это, разумеется, находится в руках суда. Тем не менее, как мы считаем, она сделала все, что от нее требовалось по сделке со следствием".

Читайте также в сюжете: Задержание Марии Бутиной в США
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

29.03.2019 12:19
гость

А в чем она призналась то? В том, что из Барнаула?

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29.03.2019 12:24
- гость -

У этой девочки теперь есть реальное представление о свободах и демократиях заокеанских.

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29.03.2019 12:27
гость

Мне кажется тут два урока. Первый, если ты из Барнаула едешь в США, то чтобы тебе там было хорошо, у тебя там был бизнес, счета и недвижимость, ты должен там гадить на российскую власть и сотрудничать с властью США. И второй, ФСБ должны принять к сведению, если кто-то из Барнаула бывает в США, ему там хорошо, у него там бизнес, счета и недвижимость, он скорее всего гадит на российскую власть и сотрудничает с властью США.

0  0
29.03.2019 12:33
гость

Приближенным к российской власти сейчас не очень комфортно бывать в США, иметь там бизнес, счета и недвижимость и это наверное хорошо? Если придут к власти другие приближенные к власти, которые опять смогут бывать в США, иметь там бизнес, счета и недвижимость, это же будет хуже?

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29.03.2019 12:52
Митенька ржевский

Как смахивает политика САСШ на Золотую Орду... Ордынцы брали в заложники русских и требовали дань... Нам надо тоже излавливать граждан САСШ и сажать их в тюрьмы, под надуманными предлогами типа "не в ту сторону крестится".

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29.03.2019 13:07
McSmall

Свободу Маньке! Домой, в баню!

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29.03.2019 13:11
гость

всех сдала, там никому уже не интересна, вышлют на скрепную взад

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29.03.2019 13:11
- гость -

Дикари, Госдеп должен рулить - а они говорят суд...

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29.03.2019 13:16
- гость -

Никому она не нужна. Ни США, ни РФ. Сдаст США свзязи, явки, пароли и поедет в свой колхоз коров пасти. Нашли из кого мученицу делать.

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