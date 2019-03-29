Мария Бутина заслушает свой приговор в суде США 26 апреля

Вынесение приговора гражданке России Марии Бутиной в американском суде состоится 26 апреля – такое решение было принято в четверг, 28 марта, на очередном заседании в федеральном окружном суде Вашингтона, передает ТАСС.

Как сообщила судья, она получила в среду вечером от органов прокуратуры по электронной почте уведомление о том, что обвинение готово согласовать дату вынесения приговора. Присутствовавший на слушаниях помощник прокурора это подтвердил.

По словам судьи, за неделю до вынесения приговора обвинение и защита должны представить в письменном виде свои рекомендации по определению меры наказания.

Ближе к концу слушаний судья пригласила адвокатов россиянки подойти к ней для короткой консультации. Сотрудники суда запустили звукомаскировочную систему, чтобы присутствовавшие в зале не смогли уловить деталей их разговора. Бутина слушала беседу в наушниках, оставаясь за столом для подсудимых. Она показала большой палец персоналу, когда ее спросили, работает ли устройство. По запросу стороны обвинения было принято решение не разглашать содержание беседы.

После один из адвокатов Бутиной заявил, что рад решению суда назначить дату вынесения приговора: "Мы счастливы, что дата вынесения приговора теперь значится в календаре. Разумеется, каким будет приговор, – это решение суда. Мы довольны тем, что процесс движется вперед, довольны тем, что правительство США идет на сотрудничество, чтобы продвинуть все вперед".

Адвокат также заявил, что Бутина выполнила все условия сделки с органами прокуратуры США. Он подтвердил, что защита будет настаивать на вынесении ей приговора, равного уже отбытому под стражей в США сроку: "Это то, чего мы будем добиваться, однако это, разумеется, находится в руках суда. Тем не менее, как мы считаем, она сделала все, что от нее требовалось по сделке со следствием".