Бизнесмен Андрей Крылов подал документы на регистрацию на выборы губернатора Алтайского края. Главный документ — подписные листы в поддержку кандидата. Их в нужном количестве он принес в последний день, в субботу, 28 июля.
Андрея Крылова выдвинула "Партия Роста". Несмотря на то, что у партии в регионе нет ни одного муниципального депутата, Крылову удалось собрать в свою поддержку 560 подписей муниципальных депутатов и избранных глав (большинство из них — члены партий). Для регистрации на выборах ему, и всем остальным выдвинутым кандидатам, требовалось собрать 534 подписи (560 — это максимум).
Андрей Крылов предложил три кандидатуры в сенаторы от исполнительной власти региона: начальник отдела охраны труда алтайского Политеха Наталья Кутепова, замдиректора ООО "Промхимлаб" Евгения Санникова, замдиректора ООО Корпорация "СИЭН" Иван Пахомов. В случае победы Крылова, один из этих людей станет сенатором. Впрочем, победа его маловероятна.
В пятницу, 27 июля, подписные листы принесли Виктор Томенко ("Единая Россия") Владимир Семенов (выдвинут ЛДПР) и Людмила Суслова ("Справедливая Россия"). Кроме того, выдвинулись Виктор Рау ("Яблоко") и Сергей Сущевский ("Партия малого бизнеса России"). Документы на регистрацию принимаются в субботу, 28 июля, в 18 часов.
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