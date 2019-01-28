Фото: vk.com/act54
Волна сообщений о минировании школ и больниц прокатилась утром в понедельник, 28 января, по Новосибирску.
Так, глава областного Минздрава Константин Хальзов во время оперативного совещания в региональном кабмине отметил, что поступили сигналы о минировании четырех учреждений здравоохранения.
"На 9 утра, к сожалению, поступило четыре сообщения о минировании лечебных учреждений, проводится эвакуация", – цитирует чиновника "Интерфакс".
Кроме того, в социальных сетях пишут о поступлении аналогичных сообщений в ряде школ и административных зданий.
Комментарии
рейтинг же как то надо повышать
В Барнауле та же ситуация, школы эвакуируют
В Барнауле тоже. Дочь позвонила и сказала, что их отправили по домам, а школу дяди с автоматами проверяют. Помню, что раньше частенько особо умные школьники по телефону баловались таким сообщениями.
В Новоалтайске все школы эвакуировали.
какие у нас школы?
в 89 школе
75 школа
126 тоже эвакуировали
Не спроста гонят эту волну, значит, что то приготовили, через некоторое время все стане известно. Гаек на "котле" обывательской массы много и "ключей" которыми можно их заворачивать еще очень много.Опыт КНДРы, товарища Сталина и других подобных показывает, резерву тоже очень много.
таким Борисам бы рты позаворачивать
таким Борисам бы рты позаворачивать
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Уважаемый гость, значит ты из тех, кто своими потными руками, закручиваешь гайки народного "котла"?
28.01.2019 11:08
Борис
Убейся ап стену, провокатор!
Бориска, у нас Грозного нет, на царство не надейся, махсимум на унитаз сядешь.
Убейся ап стену, провокатор!
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гость, что у тебя дрожат коленки и холодный пот катится между лопатками? Значит ты еще можешь понять Божью Истину - насилие над своим народом порождает крах насильника.
У америкосов к весне обострение...и им подобных...
Неужели при всем всемогуществе ФСБ не могут найти источник? Что-то тут не ладно.