Барнаульские школы, в которых провели эвакуацию детей из-за угроз минирования, получили электронные письма, где говорилось о возможности взрыва.
Об этом порталу Amic.ru сообщил осведомленный источник. "Была рассылка по электронной почте в школы", – отметил собеседник. Реагируя на эти данные, руководство образовательных организаций, приняло решение об эвакуации.
Всего в городе, по имеющейся информации, эвакуировано более 10 учебных заведений. В их числе называются школы № 75, 89, 126.
Отметим, что волна сообщений о минировании также прокатилась 28 января по Новосибирску, Омску, Кемерову и другим городам Сибири.
Комментарии
Мрази конченые эти спамщики!
63 школа на южном, тоже эвакуирована
сейчас ужесточат закон об интернете, запретят торы и анонимайзеры, ввалят деньги в Роскомнадзор,
Ложные сообщения, а негодяи хакеры скорее всего из " братской" Незалежной.
А где борцы с экстремизмом, почему не выявили преступников - или им с репостниками только работается?!
Ну да интернет запретить! Яровая уже карандаш заточила и готова внести проект в думу
Новоалтайск, к сожалению, не стал исключением((( Сегодня в 10.30 эвакуировали учеников и педсостав школы №19!
28.01.2019 11:17
- гость -
да они бы минировали депутатов, мэрии, суды, воинские части и прочую шушеру. они понимают, что в агрессии виноваты власти, а не народ.
28.01.2019 11:16
- гость -
Ну из за бугра такие сообщения будут идти, там никогда роскомпозора не будет. А ещё можно подойди к любому дому, заловить вафлю засканить пароль если он есть. Можно проще, в кафе какое где есть вафля, а она уже почти везде есть можно зайти. А ещё можно.... вариантов вагон короче сможет нати тот кто задастца целью.
Сегодня День воинской славы и День снятия блокады Ленинграда. Не может ли это быть взаимосвязано как-то?
28.01.2019 11:45
месный
а можно ботнетом затроянить 100млн компов невинных граждан, и их компы будут посылать 100млрд. сообщений в минуту. этим занимался король спама и агент гэбни, выданный сша: Испания выдала США гражданина России, известного как король спама. 37-летний Петр Левашов из Санкт-Петербурга был задержан в апреле в Барселоне, где проводил отпуск с семьей.
Очевидна работа спецслужб. Работают под закон об обязательной регистрации устройств с поддержкой SIM карт
Хохлы веселятся.
Экономический терроризм.
10 минут у компа и у врага (у России) миллиардные расходы на эвакуацию сотен заведений, проверки, плюс потеря впустую многих человеко-лет (например, 100 тысяч человек потеряли по три часа, в сумме это более 100 лет рабочего времени одного человека, т.е. три рабочих жизни украли).
На рудники за такие шутки на 20 лет отправлять надо.
Шутники, блин...
Как представлю себе эту эвакуацию из школ и больниц в мороз, так руки сами в кулаки сжимаются