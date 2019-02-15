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Здания Управления приставов, "Алтайкрайэнерго" и театр "заминировали" в Барнауле

, ИА "Амител"
В этот раз в Барнауле школы под атаку "минеров" не попали
Телефонный террорист / Фото: Mosday.ru

Телефонный террорист / Фото: Mosday.ru

Сообщения о минировании зданий  вновь распространяют по электронной почте в Барнауле. На этот раз под "минирование" попали здания, где располагаются  Управление судебных приставов, театр кукол "Сказка", ТЦ "Галактика",  Алтайский госуниверситет,  "Алтайкрайэнерго". 

"15 февраля с 10.30 по электронной почте поступили сообщения о минировании по адресам: Воровского, 163, Строителей, 117, Ленина, 19, 61, Пушкина, 17. Подробности уточняются. Проводятся оперативно-следственные мероприятия", – сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

Пока информации об эвакуации в этих зданиях нет. "В нашем вузе идет работа в штатном режиме", – сообщили в пресс-службе Алтайского госуниверситета.

В "Галактике" также сообщили, что ТРЦ работает в штатном режиме, сообщений о минировании им не поступало. "Кроме "Галактики" по адресу Строителей, 117 находятся и другие офисы. У нас все в порядке", — сообщила представитель ТРЦ корреспонденту Amic.ru. 

Между тем сегодня, 15 февраля, сообщения о "минировании" зданий поступают и в Бийске. "Сообщения о минировании поступили в несколько школ, городской дом культуры, педуниверситет, детскую больницу. На месте работают оперативные службы", – рассказала Amic.ru жительница города.

Также напомним, что в конце января в Барнауле и Бийске также поступали массовые сообщения о минировании зданий. На тот момент под атаку неизвестных попали учебные заведения.  Аналогичная ситуация наблюдалась и в других регионах России. Было возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

15.02.2019 11:40
гость

Сообщения о минировании с зашифрованных адресов, которые уже 2 месяца не могут расшифровать? Серьезные хаккеры зашифровали. А как же наши хаккеры, которые взломали переписку Клинтон?

0  0
15.02.2019 11:43
гость

Ну хотя бы примерно бы установили, например, IP-адрес интернет-кафе в Москве или Киеве? Мы хотя бы знали в Москве или Киеве?

0  0
15.02.2019 11:44
- гость -

ну сегодня тепло

0  0
15.02.2019 11:55
гость

Блин, сидит какой то хаккер и ФСБ его вычислить не может? Такая была приятная информация, что наши хаккеры взломали переписку Клинтон, а сейчас все насмарку

0  0
15.02.2019 12:05
- гость -

либо нас к чему-то готовят "новый закон"
либо проверка спецслужб на уровне государства
хотели бы уже давно поймали бы

0  0
15.02.2019 12:08
гость

Ну про приставов зря - они сами себя)))) Чтобы не работать!

0  0
15.02.2019 12:16
- гость -

А что случилос в Новой Ленте. Почему-то не работает сегодня. И говорят, что завтрашний день тоже под вопросом

0  0
15.02.2019 12:17
месный

15.02.2019 12:05
- гость -

Из кафе, гостиниц, да к соседскому вайфаю подключился - и фиг найдёшь кто. А если изза бугра откуданибуть с украины там вообще нафиг пошлют если , что узнать захочешь, поржут ещё поди.

Скорее со спецом нагнетают, чтобы закон клещаса побыстре заюзать и всем инет пообрубать нафиг, а то мы слишком много изнего про упырей узнавать стали, да обсуждать их тут их очень раздражает это.

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