Авторы писем о минировании барнаульских школ, обращаясь к руководству учебных заведений, упомянули трагедию в Магнитогорске, случившуюся 31 декабря прошлого года.

Тексты посланий злоумышленников уже опубликованы в социальных сетях. Напомним, что целый ряд школ краевой столицы 28 января эвакуировали после получения сообщений о минировании.

Руководство школ получило письма следующего содержания (орфография сохранена): "Хотим сообщить, в вашем здание бомба. А так же в ряде других учебных заведенениях по всему городу. Времени совсем немного, по этому советуем поторопиться эвакуироваться. Не повторяйте судьбу Магнитогорска, хотя мы их предупреждали. Внимательно подумайте, прежде чем игнорировать сигнал, возможно этим вы спасете жизни. Послание службам: проверти все учебные заведения. Мы за вами наблюдаем и фиксируем. Потом либо шапки полетят, либо населения вас съест за игнорирование".

По имеющимся данным, сообщение о минировании в Барнауле получили более 20 школ. Также были эвакуированы школы в Новоалтайске.

Отметим, что волна сообщений о минировании прокатилась 28 января и по другим крупным городам Сибири.