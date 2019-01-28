Детей массово эвакуируют из барнаульских школ из-за поступления сообщений о минировании – ребята вынуждены покидать помещения и выходить на сильный мороз.

Об эвакуации нескольких учебных заведений порталу Amic.ru сообщили читатели. Также информация о минировании школ, торговых центров и больниц появилась в паблике "Инцидент Барнаул".

В ГУ МВД по Алтайскому краю порталу Amic.ru сообщили, что пока не комментируют эту информацию.

Между тем отметим, что волна подобного рода сообщений прокатилась 28 января по Новосибирску и Омску.