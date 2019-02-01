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Коммунальная авария в Барнауле: перекрыто движение по трем улицам

, ИА "Амител"
На месте работают сотрудники ГИБДД
Движение будет запущено после устранения аварии и очистки проезжей части / Фото: barnaul.org

Движение будет запущено после устранения аварии и очистки проезжей части / Фото: barnaul.org

Движение перекрыто по участкам трех улиц в Барнауле в связи с коммунальной аварией, сообщили в городской ГИБДД.

Напомним, что из-за повреждения на сетях произошел выход воды на поверхность. В этой связи закрыто движение для транспортных средств на следующих участках:

  • улица Юрина – от улицы Матросова до проспекта Коммунаров;
  • улица Матросова –  улицы Георгия Исакова до улицы Юрина;
  • улица Георгия Исакова – от улицы Телефонной до улицы Матросова.

В данный момент на месте регулируют движение инспекторы ДПС. Также на указанных участках работает спецтехника.

"Движение будет запущено после устранения аварии и очистки проезжей части. Госавтоинспекция города Барнаула обращается к участникам дорожного движения с просьбой выбирать возможные пути объезда", – добавляют в ГИБДД.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

1.02.2019 09:00
*гость*

опрессовка чем занималась осенью, или я что чего-то не знаю

0  0
1.02.2019 09:06
- гость -

а завтра -40 будет

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