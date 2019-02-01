Движение перекрыто по участкам трех улиц в Барнауле в связи с коммунальной аварией, сообщили в городской ГИБДД.

Напомним, что из-за повреждения на сетях произошел выход воды на поверхность. В этой связи закрыто движение для транспортных средств на следующих участках:

улица Юрина – от улицы Матросова до проспекта Коммунаров;

улица Матросова – улицы Георгия Исакова до улицы Юрина;

улица Георгия Исакова – от улицы Телефонной до улицы Матросова.

В данный момент на месте регулируют движение инспекторы ДПС. Также на указанных участках работает спецтехника.

"Движение будет запущено после устранения аварии и очистки проезжей части. Госавтоинспекция города Барнаула обращается к участникам дорожного движения с просьбой выбирать возможные пути объезда", – добавляют в ГИБДД.