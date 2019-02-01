Схему движения автобусов №53 временно изменили в Барнауле из-за коммунальной аварии, произошедшей на улице Телефонной.

"Изменена трасса следования автобусного маршрута №53 с организацией движения по схеме: … улица Антона Петрова, проспект Коммунаров, улица Меланжевая, улица Матросова, далее – по маршруту", — сообщили в городской администрации.

Напомним, что в связи с повреждением на сетях по адресу: улица Телефонная, 40, произошел выход воды на поверхность.

В итоге в городе перекрыли участки трех улиц:

улица Юрина – от улицы Матросова до проспекта Коммунаров;

улица Матросова – улицы Георгия Исакова до улицы Юрина;

улица Георгия Исакова – от улицы Телефонной до улицы Матросова.