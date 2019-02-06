Подробности о коммунальных авариях, произошедших в Барнауле, сообщили порталу Amic.ru в водоканале.
В пресс-службе предприятия уточнили, что повреждение на сетях по улице Димитрова было выявлено еще накануне вечером около 20:30. В 22:00 порыв был локализован, выход воды на поверхность прекращен. После этого дорожники приступили к очистке проезжей части, аварийные бригады работают над устранением повреждения.
Также в Водоканале отметили, что в данном случае ограничения водоснабжения для потребителей не вводились.
Что касается коммунальной аварии на улице 1-й Западной, то здесь о повреждении стало известно около 04:30. К 07:00 был прекращен выход воды на поверхность.
В связи с проведением работ по ликвидации аварии и очистке проезжей части, в данном районе перекрыто движение.
Под ограничение подачи воды попали шесть многоквартирных домов по адресам: улица 1-я Западная, 4, 8а, 6, 10, 15, 17а с населением около 480 человек.
В городской администрации сообщили, что подача горячего водоснабжения приостановлена в восьми многоквартирных жилых домах по адресам: ул. 1-я Западная, 4, 8а, 6, 12, улица Горно-Алтайская, 10, улица Чеглецова, 9, 11, 13 с населением около 700 человек, а также в детском саду №79 (улица Горно-Алтайская, 8а).
Оба повреждения на сетях планируется ликвидировать в течение сегодняшнего дня.
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