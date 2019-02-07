Очередная коммунальная авария произошла в Барнауле – водой затопило проезжую часть в районе пересечения улиц Эмилии Алексеевой и Смирнова.
Как сообщили в городской администрации, повреждение было обнаружено в 08:40 на водоводе на улице Эмилии Алексеевой, 25. В данный момент без холодной воды остались три многоквартирных дома и детский дом-интернат.
По информации городской ГИБДД, в связи с выходом воды на проезжую часть движение транспортных средств перекрыто в границах от улицы 5-я Западная до улицы 80-й Гвардейской Дивизии.
Также в связи с этим организован объезд для автобусов:
маршруты №№ 35, 57, 41, 76, 32 Эмилии Алексеевой – Тимуровская – Петра Сухова – проспект Ленина – далее по маршруту;
маршруты №№ 51,120 – Эмилии Алексеевой – Тимуровская – Петра Сухова – улица 80-й Гвардейской Дивизии – далее по маршруту.
Комментарии
никак имем признаки осуществления прыжка в новый технологический уклад...
каждый день одно и то же
обнаружено в 08:40
А вот не надо....
В 08:15 ехал, уже менты с мигалкой стояли.
можно ставки делать какую сл. улицу рванет
а в это время
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