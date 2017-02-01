Православные начинают готовиться к Великому посту. Подготовка продлится три недели и четыре воскресенья. Эти недели называются подготовительными, каждая из них имеет свое название. Что это такое, в чем их особенности и как нужно себя в это время вести, читайте в рубрике ИА "Амител" "Вопрос-ответ".
Во второе воскресенье (вторая подготовительная неделя), которая в 2017 году выпала на 12 февраля, православные вспоминают евангельскую изложенную в Евангелии от Луки (глава 15, стихи 11-32). Над чем же призывает нас задуматься эта притча?
Притча рассказывает о сыне, который потребовал от отца свою долю в наследстве. Потом он покинул отчий дом и потратил все деньги. Юноша долго странствовал нищим, но потом, вспомнив об отце, решил вернуться у нему. Сын раскаялся и попросил позволения быть хотя бы наёмным рабочим.
Отец был счастлив, что блудный сын вернулся домой, принял его и простил, несмотря на то, что второй сын был раздосадован.
Притча учит нас тому, что Бог уважает нашу свободу и не задерживает нас, когда мы от Него уходим. Но Он всегда готов принять нас обратно. Бог не будет укорять нас за прошлые ошибки. Главное раскаяться.
Родительские субботы (их в церковном календаре семь) — это дни особого поминовения усопших. В эти дни в православных храмах совершается особое поминовение умерших православных христиан. Кроме того по традиции верующие посещают могилы на кладбищах.
Первая в году вселенская родительская суббота — на Мясопустной седмице, перед началом Масленицы.
В 2017 году Вселенская родительская мясопустная суббота приходится на 18 февраля.
Среди прочих родительских суббот выделяют Вселенские, в которые Православная Церковь молитвенно поминает вообще всех крещеных христиан. Таких суббот две: Мясопустная (за неделю до Великого поста) и Троицкая (накануне праздника Пятидесятницы).
В родительские субботы Православная Церковь совершает вселенские или родительские панихиды. Словом "панихида" христиане называют заупокойное богослужение, на котором верующие молятся об упокоении умерших, испрашивают у Господа для них милосердия и прощения грехов.
В предпоследние воскресение в Церкви на Литургии читается отрывок Евангелие от Матфея, 25:31–46, в котором верующим напоминается о втором пришествии Христа и предстоящем Страшном суде.
В этот день последний раз перед постом на стол подают мясную пищу. Седмицу после этого воскресенья называют мясопустной или сырной неделей. Этот последний день перед Пасхой, когда разрешается есть мясо. В 2017 году этот день выпадает на 19 февраля.
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Я не пойму, мы в монастыре что ли?