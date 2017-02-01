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Великий пост: что такое подготовительные недели и в чем их смысл?

, ИА "Амител"
Великому посту всегда предшествуют подготовительные недели. Рассказываем, что это такое и как нужно себя вести в эти дни


Православные начинают готовиться к Великому посту. Подготовка продлится три недели и четыре воскресенья. Эти недели называются подготовительными, каждая из них имеет свое название. Что это такое, в чем их особенности и как нужно себя в это время вести, читайте в рубрике ИА "Амител" "Вопрос-ответ".

1
Что такое подготовительные недели?
На церковном языке неделя означает всего один день — воскресенье. Ученые считают, что слово "Неделя" происходит от словосочетания "не делати". Не делать, не работать, а посвящать этот день душе и Богу. Подготовка к Великому посту включает четыре воскресенья. Начинается Неделей о мытаре и фарисее, длится три седмицы и завершается Прощёным воскресеньем.
2
Неделя о мытаре и фарисее
Первая подготовительная неделя в 2017 году начинается 5 февраля. Она называется Неделя о мытаре и фарисее. В этот день Церковь напоминает, что раскаяние и желание исправиться и стать лучше — это путь к спасению и вечной жизни. А вот гордыня — источник грехов.
2
Неделя о блудном сыне

Во второе воскресенье (вторая подготовительная неделя), которая в 2017 году выпала на 12 февраля, православные вспоминают евангельскую изложенную в Евангелии от Луки (глава 15, стихи 11-32). Над чем же призывает нас задуматься эта притча?

Притча рассказывает о сыне, который потребовал от отца свою долю в наследстве. Потом он покинул отчий дом и потратил все деньги. Юноша долго странствовал нищим, но потом, вспомнив об отце, решил вернуться у нему. Сын раскаялся и попросил позволения быть хотя бы наёмным рабочим.

Отец был счастлив, что блудный сын вернулся домой, принял его и простил, несмотря на то, что второй сын был раздосадован.

Притча учит нас тому, что Бог уважает нашу свободу и не задерживает нас, когда мы от Него уходим. Но Он всегда готов принять нас обратно. Бог не будет укорять нас за прошлые ошибки. Главное раскаяться.

3
Мясопустная родительская вселенская суббота

Родительские субботы (их в церковном календаре семь) — это дни особого поминовения усопших. В эти дни в православных храмах совершается особое поминовение умерших православных христиан. Кроме того по традиции верующие посещают могилы на кладбищах.

Первая в году вселенская родительская суббота — на Мясопустной седмице, перед началом Масленицы.

В 2017 году Вселенская родительская мясопустная суббота приходится на 18 февраля.

Среди прочих родительских суббот выделяют Вселенские, в которые Православная Церковь молитвенно поминает вообще всех крещеных христиан. Таких суббот две: Мясопустная (за неделю до Великого поста) и Троицкая (накануне праздника Пятидесятницы).

В родительские субботы Православная Церковь совершает вселенские или родительские панихиды. Словом "панихида" христиане называют заупокойное богослужение, на котором верующие молятся об упокоении умерших, испрашивают у Господа для них милосердия и прощения грехов.

4
Неделя о Страшном Суде

В предпоследние воскресение в Церкви на Литургии читается отрывок Евангелие от Матфея, 25:31–46, в котором верующим напоминается о втором пришествии Христа и предстоящем Страшном суде.

В этот день последний раз перед постом на стол подают мясную пищу. Седмицу после этого воскресенья называют мясопустной или сырной неделей. Этот последний день перед Пасхой, когда разрешается есть мясо. В 2017 году этот день выпадает на 19 февраля.

5
Масленица
Так в просторечие принято назвать Сырную седмицу, которая в 2017 год отмечается с 20 по 26 февраля. Эта неделя посвящена примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянию — "перемене ума". Обычно в Масленицу не едят мясо. Но всю неделю угощаются блинами, рыбой и молочными продуктами. Завершает Масляную неделю Прощёное воскресенье.

Читайте также: Когда россияне празднуют Масленицу в 2017 году?

6
Прощёное воскресенье
Последний день перед Великим постом всегда назывался в быту "Прощеным воскресеньем". В этот день читаются в церкви слова Христа: "Если вы не простите от сердца прегрешений друг другу, и Отец ваш небесный не простит вам прегрешений ваших". Вечером, в самый канун поста, в храмах совершается обряд взаимного прощения — мы должны вступить в пост очищенными и примиренные друг с другом. В 2017 году Прощеное воскресенье отмечается 26 февраля.

О традициях этого дня читайте здесь

 

 

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    Автор:
    Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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    Комментарии

    21.02.2016 07:55
    - гость -

    Я не пойму, мы в монастыре что ли?

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