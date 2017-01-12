Реформа здравоохранения

Это одна из самых громких реформ Обамы. Президент США в 2010 году подписал пакет реформ системы национального здравоохранения. Он особо отметил, что сделал это от имени своей мамы. "Будучи больной раком, она до конца жизни боролась со страховыми компаниями", – заявил Барак.

Согласно документу, который регламентировал систему здравоохранения США, страховые компании не имели права отказывать больным людям в страховке, не могли отказать в полисе больным детям, родители могли вписывать в страховки детей до 26 лет.

Впервые за долгие годы на американском рынке страховой медицины изменились правила игры. Компаниям ужесточили требования, расширили перечень услуг, которые стали доступны гражданам. Расходы на реформу оценивались в 940 миллиардов долларов на десять лет.