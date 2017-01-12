Эпоха правления Барака Обамы подходит к концу. 11 января глава Белого дома выступил с прощальной речью. В сообщении в Twitter глава государства поблагодарил американцев за все и попросил их о следующем: "Верить не только в мои способности создавать перемены, но и в ваши собственные". Уже 20 января пройдет инаугурация нового президента США, которым стал республиканец Дональд Трамп. Пока же мы вспоминаем все основные события, которыми запомнился на своем посту Барак Обама – первый чернокожий президент США.
Это одна из самых громких реформ Обамы. Президент США в 2010 году подписал пакет реформ системы национального здравоохранения. Он особо отметил, что сделал это от имени своей мамы. "Будучи больной раком, она до конца жизни боролась со страховыми компаниями", – заявил Барак.
Согласно документу, который регламентировал систему здравоохранения США, страховые компании не имели права отказывать больным людям в страховке, не могли отказать в полисе больным детям, родители могли вписывать в страховки детей до 26 лет.
Впервые за долгие годы на американском рынке страховой медицины изменились правила игры. Компаниям ужесточили требования, расширили перечень услуг, которые стали доступны гражданам. Расходы на реформу оценивались в 940 миллиардов долларов на десять лет.
За годы правления Обамы производители игрушек и сувениров выпустили немало кукол, прототипом которых стал президент США. В том числе была кукла, которую можно было вырезать ножницами, к ней даже прилагались различные одежки.
Кроме того, Барак стал персонажем в двух сериях фантасмагоричного мультсериала для взрослых "Южный парк" на канале Comedy Central.
А некоторые даже увидели Обаму в роли пациента доктора Хауса в культовом сериале. По сюжету чернокожий сенатор выдвигается в президенты и попадает в госпиталь.
В 2009 году Барак Обама стал лауреатом Нобелевской премии мира "за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами". В денежном эквиваленте в 2009 году премия составила 10 миллионов шведских крон (примерно 970 тысяч евро).
В заявлении Норвежского нобелевского комитета говорилось, что дипломатия Обамы основывается на концепции, что те люди, которые должны править миром, должны делать это, основываясь на ценностях и позициях, которые разделяет большая часть населения мира.
Дмитрий Медведев, который в 2009 году находился на должности президента России, поздравил коллегу с получением Нобелевской премии.
Президент США показал себя любящим внуком, который очень трепетно относится к своей бабушке. Когда она заболела, Обама отменил два предвыборных митинга и ближайшим рейсом полетел к ней. Однако республиканцы не поверили в искренность поступка Барака. Они заявили, что полет к бабушке на Гавайи – не что иное, как продуманный пиар-ход.
Обама, кстати, неоднократно заявлял, что очень привязан к своей бабушке. "Она воспитывала его с рождения и до того самого момента, как он уехал учиться в колледж", – рассказал тогда помощник лидера демократов Роберт Гиббс.
В конце мая 2016 года Обама совершил жест, который наверняка войдет (уже вошел) в историю. Об этом писали СМИ по всему миру. Президент Америки посетил Мемориальный парк мира в Хиросиме. Барак стал первым президентом США, который посетил Хиросиму после атомных бомбардировок 1945 года.
Обама обнимался с жителем Хиросимы, который пережил бомбардировку. Там же во время церемонии он призвал всех жить дружно и отказаться от ядерного оружия.
Ограничение ядерного оружия – это одно из важнейших направлений внешней политики президента США.
Война в Ираке и Афганистане
Когда Обама пришел к власти, то пообещал завершить войны в Ираке и Афганистане. Но полностью выполнить обещание он не смог. Кампания в Афгане официально закончилась в 2014 году, но на тот момент в стране оставалось около десяти тысяч солдат армии США.
О завершении войны в Ираке объявили в 2011-м. Тогда Америка вывела войска. Но оставили в стране своих военных для охраны посольства в Багдаде. Вот только в 2014 году для борьбы с ИГ в Ирак были направлены 3,5 тысячи американских военных в качестве военных советников.
Впервые опубликован 7 ноября 2016 года.
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Комментарии
Этот вопрос к нашей леборастии,она ближе к его гениталиям,каг-то таг.....
Обама обвалил рубль, снизил уровень доходов россиян, ну естественно, обама ЧМО, скоро узнаем, какого американского президента следует обвинять в том, что пенсии в России нищенские, дороги разбитые, а подъезды вонючие.
Первый чернокожий президент. На очереди - первый президент-женщина. Как раз пророчество Ванги подходит: она говорила, что 44-й - последний, но видимо не уточнила, что имелось ввиду последний МУЖИК. Далее - женщина, потом возможны представители разнообразных меньшинств.
А кто придумал санкции против РФ?
7.11.2016 12:34 - гость - А кто придумал санкции против РФ?
А кто придумал контрсанкции?
Вот щас придёт Клинтонша, и рашисты будут вспоминать белого пушистого и нежного обамучмо, как самое светлое, что было в российско-американских отношениях за последние годы.
У этого афрочмо не хватило соображалки стрелки перевести, полицию в милицию переделать...
Не было бы санкций, не возникли бы контрсанкции
Мне он запомнился как ушастая обезьяна. Все. Придет бабка, или клоун - все равно.
- гость - 7 ноября 2016 г. 13:17
он не с Африки, а с Ямайки вроде бы...
7.11.2016 16:27 Украинороссиянин
вроде бы с кенией связан как то.
Мне мордой лица
Обоср... Облажался он короче.
Столько мира натворил, что ему за это аж авансом премию имени изобретателя динамита выписали.
Вот мне, например, более важен вопрос: чем запомнился президент Путин на своём посту. И абсолютно пофиг, чем запомнился Барак. Как человек он у меня отвращения не вызывает, да и ладно. Президент, как президент, каких уже 44 было
гость - 7 ноября 2016 г. 12:37 А кто придумал контрсанкции?
Виноват, кто первый начал
Мне кажется поддержка государственного переворота на Украине - одно из важнейших дел
Он ратифицировал декларацию прав коренных народов(рф нет),признал факт геноцида индейцев поселенцами из европы и вроде бы попросил прощения за это от имени американского правительства.
Как это прекрасно! Пришёл срок и сдал полномочия. И без всяких финтов.
- гость - 12 января 2017 г. 13:06
Только половину магазинов разбили в городах после выборов, а так да, без финтов
- гость - 12 января 2017 г. 13:06
Ничего себе без всяких финтов! Его Хилый Клитор никак не может узбагоиться.
гость - 12 января 2017 г. 13:06 Как это прекрасно! Пришёл срок и сдал полномочия. И без всяких финтов.
Финтов по уши, с выборщиками, с высылкой дипломатов. Не удивлюсь, что это еще не все, у него есть еще неделя
Назвал Россию региональной державой, бензоколонкой с разорванной в клочья экономикой, чем очень сильно задел вована и его поклонников, которые считают Россию супердержавой, с современной развитой экономикой.
Массаж мозга 12 января 2017 г. 13:29 Назвал Россию региональной державой, бензоколонкой с разорванной в клочья экономикой
Это он Обаме противопоставил, который назвал Россию супердержавой, которая может менять в США президентов, если захочет. Они там между собой по поводу России определиться не могут
Слабак, не смог за 8 лет переписать под себя американскую конституцию. Ещё гад нассал в нашем подъезде несколько раз за эти годы.
Джазатор зарегистрированный 12 января 2017 г. 13:36 Ещё гад нассал в нашем подъезде несколько раз за эти годы.
Это он за то что мы ему свет отключаем
Джазатор зарегистрированный 12 января 2017 г. 13:36
Зачем вы живете в зассаных подъездах?
13:34, простите, не могу разобрать ваш бред.
Джазатор зарегистрированный 12 января 2017 г. 13:36 Слабак, не смог за 8 лет переписать под себя американскую конституцию.
Конституция через узаконенную процедуру меняется, на это у него не хватает поддержки в обществе. Много накосячил
Запустил массажей на российские форумы, дав им заработать на вечерний чисбургер и какаву.