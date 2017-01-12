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Такие дела: чем запомнился 44-й президент США Барак Обама?

, ИА "Амител"
Срок полномочий президента США Барака Обамы истекает 20 января 2017 года


Эпоха правления Барака Обамы подходит к концу. 11 января глава Белого дома выступил с прощальной речью. В сообщении в Twitter глава государства поблагодарил американцев за все и попросил их о следующем: "Верить не только в мои способности создавать перемены, но и в ваши собственные". Уже 20 января пройдет инаугурация нового президента США, которым стал республиканец Дональд Трамп. Пока же мы вспоминаем все основные события, которыми запомнился на своем посту Барак Обама – первый чернокожий президент США.

 

1
Однополые браки
Барак Обама поддержал идею легализации однополых браков. В начале правления глава Белого дома заявлял, что еще сомневается в своей позиции по вопросу однополых браков. Обама считал, что гражданского союза вполне достаточно. Позже президент США заявил, что все пары, даже однополые, должны иметь возможность узаконить свои отношения. Равенство для представителей ЛГБТ-сообщества позже укрепилось, когда Барак разрешил солдатам нетрадиционной ориентации служить в армии. Надо отметить, что такую позицию президента разделяли далеко не все.
2
Реформа здравоохранения

Это одна из самых громких реформ Обамы. Президент США в 2010 году подписал пакет реформ системы национального здравоохранения. Он особо отметил, что сделал это от имени своей мамы. "Будучи больной раком, она до конца жизни боролась со страховыми компаниями", – заявил Барак.

Согласно документу, который регламентировал систему здравоохранения США, страховые компании не имели права отказывать больным людям в страховке, не могли отказать в полисе больным детям, родители могли вписывать в страховки детей до 26 лет.

Впервые за долгие годы на американском рынке страховой медицины изменились правила игры. Компаниям ужесточили требования, расширили перечень услуг, которые стали доступны гражданам. Расходы на реформу оценивались в 940 миллиардов долларов на десять лет.

3
Пациент доктора Хауса

За годы правления Обамы производители игрушек и сувениров выпустили немало кукол, прототипом которых стал президент США. В том числе была кукла, которую можно было вырезать ножницами, к ней даже прилагались различные одежки.

Кроме того, Барак стал персонажем в двух сериях фантасмагоричного мультсериала для взрослых "Южный парк" на канале Comedy Central.

А некоторые даже увидели Обаму в роли пациента доктора Хауса в культовом сериале. По сюжету чернокожий сенатор выдвигается в президенты и попадает в госпиталь.

4
Нобелевская премия

В 2009 году Барак Обама стал лауреатом Нобелевской премии мира "за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами". В денежном эквиваленте в 2009 году премия составила 10 миллионов шведских крон (примерно 970 тысяч евро).

В заявлении Норвежского нобелевского комитета говорилось, что дипломатия Обамы основывается на концепции, что те люди, которые должны править миром, должны делать это, основываясь на ценностях и позициях, которые разделяет большая часть населения мира.

Дмитрий Медведев, который в 2009 году находился на должности президента России, поздравил коллегу с получением Нобелевской премии.

5
Заботливый внук

Президент США показал себя любящим внуком, который очень трепетно относится к своей бабушке. Когда она заболела, Обама отменил два предвыборных митинга и ближайшим рейсом полетел к ней. Однако республиканцы не поверили в искренность поступка Барака. Они заявили, что полет к бабушке на Гавайи – не что иное, как продуманный пиар-ход.

Обама, кстати, неоднократно заявлял, что очень привязан к своей бабушке. "Она воспитывала его с рождения и до того самого момента, как он уехал учиться в колледж", – рассказал тогда помощник лидера демократов Роберт Гиббс.

6
Визит в Хиросиму

В конце мая 2016 года Обама совершил жест, который наверняка войдет (уже вошел) в историю. Об этом писали СМИ по всему миру. Президент Америки посетил Мемориальный парк мира в Хиросиме. Барак стал первым президентом США, который посетил Хиросиму после атомных бомбардировок 1945 года.

Обама обнимался с жителем Хиросимы, который пережил бомбардировку. Там же во время церемонии он призвал всех жить дружно и отказаться от ядерного оружия.

Ограничение ядерного оружия – это одно из важнейших направлений внешней политики президента США.

7
Убийство Усамы бен Ладена
Убийство организатора терактов 11 сентября эксперты называют одним из самых значительных достижений Обамы во внешней политике. Усаму бен Ладена застрелили спецназовцы ВМС США в Пакистане 2 мая 2011 года. Правительство страны тогда осталось недовольным от действий США на своей территории, кроме того, многие подробности ликвидации террориста остались неизвестными.
8

Война в Ираке и Афганистане

Когда Обама пришел к власти, то пообещал завершить войны в Ираке и Афганистане. Но полностью выполнить обещание он не смог. Кампания в Афгане официально закончилась в 2014 году, но на тот момент в стране оставалось около десяти тысяч солдат армии США.

О завершении войны в Ираке объявили в 2011-м. Тогда Америка вывела войска. Но оставили в стране своих военных для охраны посольства в Багдаде. Вот только в 2014 году для борьбы с ИГ в Ирак были направлены 3,5 тысячи американских военных в качестве военных советников.

Впервые опубликован 7 ноября 2016 года.

 

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    Комментарии

    7.11.2016 11:58
    белые росы

    Этот вопрос к нашей леборастии,она ближе к его гениталиям,каг-то таг.....

    0  0
    7.11.2016 12:04
    - гость -

    Обама обвалил рубль, снизил уровень доходов россиян, ну естественно, обама ЧМО, скоро узнаем, какого американского президента следует обвинять в том, что пенсии в России нищенские, дороги разбитые, а подъезды вонючие.

    0  0
    7.11.2016 12:18
    - гость -

    Первый чернокожий президент. На очереди - первый президент-женщина. Как раз пророчество Ванги подходит: она говорила, что 44-й - последний, но видимо не уточнила, что имелось ввиду последний МУЖИК. Далее - женщина, потом возможны представители разнообразных меньшинств.

    0  0
    7.11.2016 12:34
    - гость -

    А кто придумал санкции против РФ?

    0  0
    7.11.2016 12:37
    - гость -

    7.11.2016 12:34 - гость - А кто придумал санкции против РФ?

    А кто придумал контрсанкции?

    0  0
    7.11.2016 13:14
    Массаж мозга

    Вот щас придёт Клинтонша, и рашисты будут вспоминать белого пушистого и нежного обамучмо, как самое светлое, что было в российско-американских отношениях за последние годы.

    0  0
    7.11.2016 13:17
    - гость -

    У этого афрочмо не хватило соображалки стрелки перевести, полицию в милицию переделать...

    0  0
    7.11.2016 13:26
    - гость -

    Не было бы санкций, не возникли бы контрсанкции

    0  0
    7.11.2016 15:49
    ИМХО

    Мне он запомнился как ушастая обезьяна. Все. Придет бабка, или клоун - все равно.

    0  0
    7.11.2016 16:27
    Украинороссиянин

    - гость - 7 ноября 2016 г. 13:17

    он не с Африки, а с Ямайки вроде бы...

    0  0
    7.11.2016 16:28
    - гость -

    7.11.2016 16:27 Украинороссиянин

    вроде бы с кенией связан как то.

    0  0
    12.01.2017 12:15
    - гость -

    Мне мордой лица

    0  0
    12.01.2017 12:22
    - гость -

    Обоср... Облажался он короче.

    0  0
    12.01.2017 12:30
    - гость -

    Столько мира натворил, что ему за это аж авансом премию имени изобретателя динамита выписали.

    0  0
    12.01.2017 12:34
    Kim Vlad Pu

    Вот мне, например, более важен вопрос: чем запомнился президент Путин на своём посту. И абсолютно пофиг, чем запомнился Барак. Как человек он у меня отвращения не вызывает, да и ладно. Президент, как президент, каких уже 44 было

    0  0
    12.01.2017 12:36
    - гость -

    0  0
    12.01.2017 12:47
    - гость -

    гость - 7 ноября 2016 г. 12:37 А кто придумал контрсанкции?

    Виноват, кто первый начал

    0  0
    12.01.2017 12:49
    - гость -

    Мне кажется поддержка государственного переворота на Украине - одно из важнейших дел

    0  0
    12.01.2017 12:54
    Коренной житель АК

    Он ратифицировал декларацию прав коренных народов(рф нет),признал факт геноцида индейцев поселенцами из европы и вроде бы попросил прощения за это от имени американского правительства.

    0  0
    12.01.2017 13:06
    - гость -

    Как это прекрасно! Пришёл срок и сдал полномочия. И без всяких финтов.

    0  0
    12.01.2017 13:14
    - гость -

    - гость - 12 января 2017 г. 13:06

    Только половину магазинов разбили в городах после выборов, а так да, без финтов

    0  0
    12.01.2017 13:17
    - гость -

    - гость - 12 января 2017 г. 13:06

    Ничего себе без всяких финтов! Его Хилый Клитор никак не может узбагоиться.

    0  0
    12.01.2017 13:18
    - гость -

    гость - 12 января 2017 г. 13:06 Как это прекрасно! Пришёл срок и сдал полномочия. И без всяких финтов.

    Финтов по уши, с выборщиками, с высылкой дипломатов. Не удивлюсь, что это еще не все, у него есть еще неделя

    0  0
    12.01.2017 13:29
    Массаж мозга

    Назвал Россию региональной державой, бензоколонкой с разорванной в клочья экономикой, чем очень сильно задел вована и его поклонников, которые считают Россию супердержавой, с современной развитой экономикой.

    0  0
    12.01.2017 13:34
    - гость -

    Массаж мозга 12 января 2017 г. 13:29 Назвал Россию региональной державой, бензоколонкой с разорванной в клочья экономикой

    Это он Обаме противопоставил, который назвал Россию супердержавой, которая может менять в США президентов, если захочет. Они там между собой по поводу России определиться не могут

    0  0
    12.01.2017 13:36
    Джазатор

    Слабак, не смог за 8 лет переписать под себя американскую конституцию. Ещё гад нассал в нашем подъезде несколько раз за эти годы.

    0  0
    12.01.2017 13:39
    - гость -

    Джазатор зарегистрированный 12 января 2017 г. 13:36 Ещё гад нассал в нашем подъезде несколько раз за эти годы.

    Это он за то что мы ему свет отключаем

    0  0
    12.01.2017 13:40
    - гость -

    Джазатор зарегистрированный 12 января 2017 г. 13:36

    Зачем вы живете в зассаных подъездах?

    0  0
    12.01.2017 13:41
    Массаж мозга

    13:34, простите, не могу разобрать ваш бред.

    0  0
    12.01.2017 13:41
    - гость -

    Джазатор зарегистрированный 12 января 2017 г. 13:36 Слабак, не смог за 8 лет переписать под себя американскую конституцию.

    Конституция через узаконенную процедуру меняется, на это у него не хватает поддержки в обществе. Много накосячил

    0  0
    12.01.2017 13:45
    - гость -

    Запустил массажей на российские форумы, дав им заработать на вечерний чисбургер и какаву.

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