СМИ уже назвали этот день "черным понедельником" – 3 апреля 2017 года в 14:30 мск в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек и 45 получили ранения. Что известно о случившемся, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Изначально уполномоченные органы называли три возможные версии случившегося: бытовая, криминальная и террористический акт, в итоге уголовное дело возбудили именно по последней статье.
Подтверждает это и то, что в дальнейшем на станции "Площадь Восстания" было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство. Как пишет РИА "Новости", мощность обнаруженной бомбы составила около килограмма в тротиловом эквиваленте.
Да, есть. Как пишут СМИ, взрыв в метро мог совершить террорист-смертник. Источник в правоохранительных органах рассказал "Интерфаксу", что личность подозреваемого уже установлена и, по предварительным данным, это 23-летний уроженец Средней Азии, который был, вероятнее всего, связан с запрещенными в России радикальными исламистскими группировками.
Предполагается, что действовал он один, взрывные устройства пронес в метро в рюкзаке. Одну бомбу, замаскированную под огнетушитель, оставил на станции "Площадь Восстания", а со второй сел в вагон электропоезда и привел ее в действие между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, кроме того, оно было начинено поражающими элементами.
Есть и другие подозреваемые – мужчина и женщина из Средней Азии возрастом около 20 лет. Их личности не установлены.
Президент России Владимир Путин лично посетил место происшествия и возложил цветы у станции метро "Технологический институт" в память о погибших.
Как пишет ТАСС, сейчас четыре из пяти линий метро в Петербурге (1, 3, 4 и 5) работают в полном объеме, закрытым остался только участок на 2 линии, где произошел взрыв.
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Комментарии
Попахивает хорошей провокацией.
Хороший повод жестко разогнать недовольных антикоррупционеров, дальнобойщиков и т.д. под предлогом их же безопасности.
Простейший вопрос: cui prodest? кому выгодно?
8-08, не удивлюсь, что не только повод, но и задумка. Посильнее затянуть расхлябанные скрепы, пострадавшие от Лехи и фуроводов
4.04.2017 07:59 типа предвыборных взрывов на Каширке и Гурьянова 1999 года рейтинг кандидата вырос с 2% до 50%....и еще рассмешило, что спецслужбы все знали и прослушивали террористов, но симки были анонимные и им не удалось теракт предотвратить!!? а они не знали, что по данным с сотовых вышек место абонента определяется до 50-100м и операторы продают услуги слежения за детьми или бабушками ?
Мои глубокие соболезнования семьям погибших, и скорейшего выздоровления раненым.. Всем - держаться, не поддаваясь на провокации, от кого бы они не исходили, и какие бы цели не преследовали...
Стандартный ход Вoвы плешивогo. Его уже ловили за этим делом.
Провокация. Однозначно. Кто знает, почему со вчерашнего вечера не работают Rss каналы? Или у меня одного такой глюк?
Ждем радостных карикатур от Чарли Хэдбо
4.04.2017 08:33 - гость -
То есть: Теракт в Нью-Йорке - это стандартный ход Буша-тупого. Теракты во франции - это стандартный ход Оланада-трусливого. Теракты в Германии - это стандартный ход Меркель-гитрлеропоклоницы Теракт в Лондоне стандартный ход Терезы Мей. Теракты в Афганистане и Ираке - стандартный ход американцев. Ну а взрывы посольств в Кении и Танзании - стандартный ход Клинтона-сующего всем. Так и запишем?
не ну а чо бывает...странный мор на дипломатов напал в декабре-январе, 10 штук полегло, включая послов в Турции и Индии
"Стандартный ход Вoвы плешивогo. Его уже ловили за этим делом."---------------Какие Ваши доказательства? Чем подтвердить свои обвинения найдется ежели за яйца возьмут или сразу в штаны нассышь? Орел диванный. Да и оскорблять главу государства тоже не от большого ума, точно сказано, что дураков в России еще лет на 200 припасено. Кстати а слабо это Путину в лицо сказать один на один, без свидетелей, тоже ведь в штаны наложишь потому знаешь, что ebalo он тебе набьет вне всякого сомнения!
- гость - 4 апреля 2017 г. 08:08 Хороший повод жестко разогнать недовольных антикоррупционеров, дальнобойщиков и т.д. под предлогом их же безопасности. ********************* это вы про "страшные" митинги школоты 26 марта? они видать "очень сильно" напугали власть)) а 2 апреля школота уже не пришла - так это не имеет отношения к делу?
Anarchy 4 апреля 2017 г. 08:16 то есть сейчас гайки оппозиции не закручены, раз есть куда крутить? а чего тогда вы скулили?
4.04.2017 08:44 их не ловили с РЕАЛЬНОЙ взрывчаткой на якобы "учениях" МЧС, как это сделали жильцы дома в Рязани в 1999
Радует что комментаторы на амике секут фишку. Значит еще не все потерянно ..
- гость - 4 апреля 2017 г. 08:44 4.04.2017 08:33 - гость -
То есть: Теракт в Нью-Йорке - это стандартный ход Буша-тупого. Теракты во франции - это стандартный ход Оланада-трусливого. Теракты в Германии - это стандартный ход Меркель-гитрлеропоклоницы Теракт в Лондоне стандартный ход Терезы Мей. Теракты в Афганистане и Ираке - стандартный ход американцев. Ну а взрывы посольств в Кении и Танзании - стандартный ход Клинтона-сующего всем. Так и запишем? Источник: © ИА "Амител"
ЛЮТО_БЕШЕННО ПЛЮСУЮ
4.04.2017 08:44 - гость -
Месть за американский спецназ-инструкторов ИГИЛ, который покрошили в Аллепо.
- гость - 4 апреля 2017 г. 08:47 чё за издёшь?
4.04.2017 08:47 хороший режиссёр Манский на Нике сказал -" ...мы ещё не Северная Корея . ещё пока..." . Значит есть куда крутить.
- гость - 4 апреля 2017 г. 08:51 твой режиссер Манский - он кто? авторитет? почему его должны слушать?
А все заметили, что в Турции теракты резко начались после ссоры с путиным, 20 лет их не было на севере страны! Были только на границе с Курдистаном. Совпадение? Не думаю!