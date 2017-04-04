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Взрыв в метро Санкт-Петербурга
Вопрос дня



Что известно о взрыве в метро и кто стал основным подозреваемым?

, ИА "Амител"
Подозреваемые, версии и реакция общественности: рассказываем о том, что случилось 3 апреля в метро Санкт-Петербурга


СМИ уже назвали этот день "черным понедельником" – 3 апреля 2017 года в 14:30 мск в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв, в результате которого погибли 11 человек и 45 получили ранения. Что известно о случившемся, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что известно на данный момент?

Изначально уполномоченные органы называли три возможные версии случившегося: бытовая, криминальная и террористический акт, в итоге уголовное дело возбудили именно по последней статье. 

Подтверждает это и то, что в дальнейшем на станции "Площадь Восстания" было найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство. Как пишет РИА "Новости", мощность обнаруженной бомбы составила около килограмма в тротиловом эквиваленте.

2
Есть ли подозреваемые?

Да, есть. Как пишут СМИ, взрыв в метро мог совершить террорист-смертник. Источник в правоохранительных органах рассказал "Интерфаксу", что личность подозреваемого уже установлена и, по предварительным данным, это 23-летний уроженец Средней Азии, который был, вероятнее всего, связан с запрещенными в России радикальными исламистскими группировками.

Предполагается, что действовал он один, взрывные устройства пронес в метро в рюкзаке. Одну бомбу, замаскированную под огнетушитель, оставил на станции "Площадь Восстания", а со второй сел в вагон электропоезда и привел ее в действие между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, кроме того, оно было начинено поражающими элементами.

Есть и другие подозреваемые – мужчина и женщина из Средней Азии возрастом около 20 лет. Их личности не установлены.

3
Как отреагировало мировое сообщество?
США готовы оказать помощь России в расследовании, об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Дональд Трамп назвал случившееся ужасным происшествие м. Ангела Меркель направила Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями, где пожелала пострадавшим в результате взрыва скорейшего выздоровления. Как сообщает ТАСС, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что этот варварский акт, совершенный в метрополитене Санкт-Петербурга, не может оправдать ничто.
Президент России Владимир Путин лично посетил место происшествия и возложил цветы у станции метро "Технологический институт" в память о погибших.
4
Что сейчас происходит в Санкт-Петербурге?
Всем пострадавшим оказывается помощь. Им, так же как и семьям погибших, Роструд назначил выплаты, кроме того, 23 млн рублей из городского бюджета выделит Смольный. Власти Санкт-Петербурга помогут с организацией похорон.
Как пишет ТАСС, сейчас четыре из пяти линий метро в Петербурге (1, 3, 4 и 5) работают в полном объеме, закрытым остался только участок на 2 линии, где произошел взрыв.
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    Автор:
    Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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    Комментарии

    4.04.2017 07:59
    - гость -

    Попахивает хорошей провокацией.

    0  0
    4.04.2017 08:08
    - гость -

    Хороший повод жестко разогнать недовольных антикоррупционеров, дальнобойщиков и т.д. под предлогом их же безопасности.

    0  0
    4.04.2017 08:14
    - гость -

    Простейший вопрос: cui prodest? кому выгодно?

    0  0
    4.04.2017 08:16
    Anarchy

    8-08, не удивлюсь, что не только повод, но и задумка. Посильнее затянуть расхлябанные скрепы, пострадавшие от Лехи и фуроводов

    0  0
    4.04.2017 08:18
    - гость -

    4.04.2017 07:59 типа предвыборных взрывов на Каширке и Гурьянова 1999 года рейтинг кандидата вырос с 2% до 50%....и еще рассмешило, что спецслужбы все знали и прослушивали террористов, но симки были анонимные и им не удалось теракт предотвратить!!? а они не знали, что по данным с сотовых вышек место абонента определяется до 50-100м и операторы продают услуги слежения за детьми или бабушками ?

    0  0
    4.04.2017 08:25
    Остин Пауэрс

    Мои глубокие соболезнования семьям погибших, и скорейшего выздоровления раненым.. Всем - держаться, не поддаваясь на провокации, от кого бы они не исходили, и какие бы цели не преследовали...

    0  0
    4.04.2017 08:33
    - гость -

    Стандартный ход Вoвы плешивогo. Его уже ловили за этим делом.

    0  0
    4.04.2017 08:36
    - гость -

    Провокация. Однозначно. Кто знает, почему со вчерашнего вечера не работают Rss каналы? Или у меня одного такой глюк?

    0  0
    4.04.2017 08:39
    - гость -

    Ждем радостных карикатур от Чарли Хэдбо

    0  0
    4.04.2017 08:44
    - гость -

    4.04.2017 08:33 - гость -

    То есть: Теракт в Нью-Йорке - это стандартный ход Буша-тупого. Теракты во франции - это стандартный ход Оланада-трусливого. Теракты в Германии - это стандартный ход Меркель-гитрлеропоклоницы Теракт в Лондоне стандартный ход Терезы Мей. Теракты в Афганистане и Ираке - стандартный ход американцев. Ну а взрывы посольств в Кении и Танзании - стандартный ход Клинтона-сующего всем. Так и запишем?

    0  0
    4.04.2017 08:44
    - гость -

    не ну а чо бывает...странный мор на дипломатов напал в декабре-январе, 10 штук полегло, включая послов в Турции и Индии

    0  0
    4.04.2017 08:47
    Гостю 08:333

    "Стандартный ход Вoвы плешивогo. Его уже ловили за этим делом."---------------Какие Ваши доказательства? Чем подтвердить свои обвинения найдется ежели за яйца возьмут или сразу в штаны нассышь? Орел диванный. Да и оскорблять главу государства тоже не от большого ума, точно сказано, что дураков в России еще лет на 200 припасено. Кстати а слабо это Путину в лицо сказать один на один, без свидетелей, тоже ведь в штаны наложишь потому знаешь, что ebalo он тебе набьет вне всякого сомнения!

    0  0
    4.04.2017 08:47
    - гость -

    - гость - 4 апреля 2017 г. 08:08 Хороший повод жестко разогнать недовольных антикоррупционеров, дальнобойщиков и т.д. под предлогом их же безопасности. ********************* это вы про "страшные" митинги школоты 26 марта? они видать "очень сильно" напугали власть)) а 2 апреля школота уже не пришла - так это не имеет отношения к делу?

    Anarchy 4 апреля 2017 г. 08:16 то есть сейчас гайки оппозиции не закручены, раз есть куда крутить? а чего тогда вы скулили?

    0  0
    4.04.2017 08:47
    - гость -

    4.04.2017 08:44 их не ловили с РЕАЛЬНОЙ взрывчаткой на якобы "учениях" МЧС, как это сделали жильцы дома в Рязани в 1999

    0  0
    4.04.2017 08:48
    Хитрилко

    Радует что комментаторы на амике секут фишку. Значит еще не все потерянно ..

    0  0
    4.04.2017 08:48
    - гость -

    - гость - 4 апреля 2017 г. 08:44 4.04.2017 08:33 - гость -

    То есть: Теракт в Нью-Йорке - это стандартный ход Буша-тупого. Теракты во франции - это стандартный ход Оланада-трусливого. Теракты в Германии - это стандартный ход Меркель-гитрлеропоклоницы Теракт в Лондоне стандартный ход Терезы Мей. Теракты в Афганистане и Ираке - стандартный ход американцев. Ну а взрывы посольств в Кении и Танзании - стандартный ход Клинтона-сующего всем. Так и запишем? Источник: © ИА "Амител"

    ЛЮТО_БЕШЕННО ПЛЮСУЮ

    0  0
    4.04.2017 08:48
    - гость -

    4.04.2017 08:44 - гость -

    Месть за американский спецназ-инструкторов ИГИЛ, который покрошили в Аллепо.

    0  0
    4.04.2017 08:50
    - гость -

    - гость - 4 апреля 2017 г. 08:47 чё за издёшь?

    0  0
    4.04.2017 08:51
    - гость -

    4.04.2017 08:47 хороший режиссёр Манский на Нике сказал -" ...мы ещё не Северная Корея . ещё пока..." . Значит есть куда крутить.

    0  0
    4.04.2017 08:53
    - гость -

    - гость - 4 апреля 2017 г. 08:51 твой режиссер Манский - он кто? авторитет? почему его должны слушать?

    0  0
    4.04.2017 08:56
    - гость -

    А все заметили, что в Турции теракты резко начались после ссоры с путиным, 20 лет их не было на севере страны! Были только на границе с Курдистаном. Совпадение? Не думаю!

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