Есть ли подозреваемые?

Да, есть. Как пишут СМИ, взрыв в метро мог совершить террорист-смертник. Источник в правоохранительных органах рассказал "Интерфаксу", что личность подозреваемого уже установлена и, по предварительным данным, это 23-летний уроженец Средней Азии, который был, вероятнее всего, связан с запрещенными в России радикальными исламистскими группировками.

Предполагается, что действовал он один, взрывные устройства пронес в метро в рюкзаке. Одну бомбу, замаскированную под огнетушитель, оставил на станции "Площадь Восстания", а со второй сел в вагон электропоезда и привел ее в действие между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, кроме того, оно было начинено поражающими элементами.

Есть и другие подозреваемые – мужчина и женщина из Средней Азии возрастом около 20 лет. Их личности не установлены.