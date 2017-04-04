Бомбу привели в действие дистанционно. Это неправда

В третьем вагоне метро сработало самодельное взрывное устройство, которое было начинено шариками и гайками. Взрыв прогремел, когда поезд находился между станциями "Технологический институт-1" и "Сенная площадь". Мощность взрывного устройства – 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Взрыв прогремел в середине вагона. По информации источника "Интерфакса" в правоохранительных органах, взрывчатку привел в действие террорист-смертник. Она находилась либо в его рюкзаке, либо крепилась на теле мужчины, либо он держал ее в руках. Об этом свидетельствует характер повреждений, которые получили люди, стоявшие рядом.