Что о нем говорят его знакомые?

Один из его коллег Отабек Джураев сообщил журналистам РЕН ТВ, что Джалилов делал суши и был простым парнем.

"Он не казался особенно верующим: в рабочее время он даже не совершал намаз", – рассказал Джураев.

РИА "Новости" удалось разыскать другого знакомого Джалилова – мастера спорта Салама Худоерзоду, с которым они познакомились в клубе смешанных единоборств "Правый берег". По его словам, он не дружил с Акбаржоном, но со стороны не замечал за ним наклонностей в сторону радикального ислама.

"Я с ним пару раз виделся в спортзале. Но очень давно. Потом он пропал куда-то. То ли в другое место ушел, то ли вообще перестал заниматься спортом. Обычный парень", – рассказал Худоерзода.

Худоерзода также отметил, что клуб единоборств не является местом встреч для радикально настроенных мусульман – в "Правом береге", по его словам, занимаются мужчины разных национальностей, в том числе и славяне.

По информации "МК", среди его знакомых ходили слухи о том, что он уехал за границу – в Южную Корею. Возможно, там он мог пройти тренировку в одном из лагерей террористов. Именно в это время на странице Джалилова в соцсетях прекратилась активность.