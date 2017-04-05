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Что известно о предполагаемом террористе, совершившем взрыв в метро?

, ИА "Амител"
Знакомые рассказывают, что он был обычным парнем


Взрыв в метро Санкт-Петербурга унес жизни 14 человек, еще около 50 граждан получили ранения. Жертв могло быть еще больше, если бы успело сработать второе взрывное устройство. По версии следствия, этот теракт совершил Акбаржон Джалилов. Его тело было найдено на месте трагедии. Все, что известно об этом человеке, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Кто такой Акбаржон Джалилов?

Акбаржон Джалилов родился в киргизском городе Ош 1 апреля 1995 года. В Россию он перебрался вслед за своим отцом, который много лет находился здесь на заработках. В 2011 году Акбаржон получил российский паспорт. Впоследствии его родители вернулись на родину, а парень решил остаться в России.

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Одним из мест его работы в Санкт-Петербурге была сеть "Суши Вок", где он работал сушистом. Также известно, что парень увлекался спортом.
 

2
Что о нем говорят его знакомые?

Один из его коллег Отабек Джураев сообщил журналистам РЕН ТВ, что Джалилов делал суши и был простым парнем.

"Он не казался особенно верующим: в рабочее время он даже не совершал намаз", – рассказал Джураев.

РИА "Новости" удалось разыскать другого знакомого Джалилова – мастера спорта Салама Худоерзоду, с которым они познакомились в клубе смешанных единоборств "Правый берег". По его словам, он не дружил с Акбаржоном, но со стороны не замечал за ним  наклонностей в сторону радикального ислама.

"Я с ним пару раз виделся в спортзале. Но очень давно. Потом он пропал куда-то. То ли в другое место ушел, то ли вообще перестал заниматься спортом. Обычный парень", – рассказал Худоерзода.

Худоерзода также отметил, что клуб единоборств не является местом встреч для радикально настроенных мусульман – в "Правом береге", по его словам, занимаются мужчины разных национальностей, в том числе и славяне.

По информации "МК", среди его знакомых ходили слухи о том, что он уехал за границу – в Южную Корею. Возможно, там он мог пройти тренировку в одном из лагерей террористов. Именно в это время на странице Джалилова в соцсетях прекратилась активность. 

3
А есть доказательства, что это именно Джалилов?

Официальный представитель СКР Светлана Петренко подтвердила, что эксперты-криминалисты обнаружили генетические следы Джалилова на сумке со взрывным устройством на станции метро "Площадь Восстания". Напомним, его мощность составляла порядка 1000 граммов в тротиловом эквиваленте. Оно было замаскировано под огнетушитель.

Кроме этого, с помощью записей с камер видеонаблюдения удалось установить маршрут террориста.

Было установлено его место жительства, где были проведены обыски. На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком.

В совокупности все эти данные дают основания полагать, что именно Джалилов, подорвавший себя в вагоне, оставил другую сумку на "Площади Восстания".

Родители Акбаржона Джалилова, подозреваемого в совершении теракта, прилетят из города Ош в Санкт-Петербург 5 апреля. Накануне их вызвали на допрос в Ошское управление Комитета национальной безопасности Киргизии. Теперь с ними будут работать российские следователи.

Фото: Александра Черданцева

 

 

 

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