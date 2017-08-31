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Как проголосовать досрочно на выборах в Алтайском крае?

, ИА "Амител"
Досрочное голосование проходит с 30 августа по 9 сентября. Выборы - 10 сентября

Фото: Александра Черданцева


10 сентября 2017 года в Алтайском крае проходят масштабные муниципальные выборы. Будет избрано более шести тысяч депутатов и местных глав. Для тех, кто не может прийти на участок в воскресенье, 10 сентября, закон разрешает досрочное голосование. Рассказываем, кто и как может проголосовать досрочно.

1
Кто имеет право проголосовать досрочно?
На самом деле любой избиратель (человек, достигший 18 лет, по месту прописки). Но для досрочного голосования обязательно должна быть уважительная причина. Например, состояние здоровья, отпуск, командировка, невозможность прибыть на участок из-за учебы или работы, выполнение государственных и общественных обязанностей и другие.
Читайте также: Где и как пройдут выборы 10 сентября 2017 года в Алтайском крае?
2
Как проголосовать досрочно?

Для досрочного голосования потребуется только паспорт. Также надо будет написать заявление с объяснением причины, почему вы не сможете прийти на свой избирательный участок.

Помните: никто не имеет права заставлять вас голосовать досрочно. Кроме того, законом запрещено принуждать голосовать за определенную партию или кандидата. Это не имеет права делать ни работодатель, ни представители партии, власти или кандидата.

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3
Где проголосовать досрочно?

В Алтайском крае досрочное голосование проходит в участковых избирательных комиссиях. Именно в комиссиях, а не на участках для голосования, которые будут работать только в день выборов, 10 сентября, с 8 до 20 часов,

Адрес УИК можете уточнить по ссылке. Время работы по досрочному голосованию узнавайте по телефонам.

В Барнауле, например, все УИКи принимают желающих проголосовать досрочно в любой день: с понедельника по пятницу с 16 до 20 часов, в субботу и воскресенье с 10 до 15 часов.

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