Фото: Александра Черданцева
10 сентября 2017 года в Алтайском крае проходят масштабные муниципальные выборы. Будет избрано более шести тысяч депутатов и местных глав. Для тех, кто не может прийти на участок в воскресенье, 10 сентября, закон разрешает досрочное голосование. Рассказываем, кто и как может проголосовать досрочно.
Для досрочного голосования потребуется только паспорт. Также надо будет написать заявление с объяснением причины, почему вы не сможете прийти на свой избирательный участок.
Помните: никто не имеет права заставлять вас голосовать досрочно. Кроме того, законом запрещено принуждать голосовать за определенную партию или кандидата. Это не имеет права делать ни работодатель, ни представители партии, власти или кандидата.
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В Алтайском крае досрочное голосование проходит в участковых избирательных комиссиях. Именно в комиссиях, а не на участках для голосования, которые будут работать только в день выборов, 10 сентября, с 8 до 20 часов,
Адрес УИК можете уточнить по ссылке. Время работы по досрочному голосованию узнавайте по телефонам.
В Барнауле, например, все УИКи принимают желающих проголосовать досрочно в любой день: с понедельника по пятницу с 16 до 20 часов, в субботу и воскресенье с 10 до 15 часов.
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