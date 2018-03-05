Здравоохранение

По словам президента, общие объемы расходов на здравоохранение должны увеличиться в два раза.

Средняя продолжительность жизни в России должна быть более 80 лет - такую задачу поставил глава государства. Он отметил, что в настоящее время продолжительность жизни составляет 73 года. А еще в 90-е годы этот показатель не превышал 64-х лет. "Абсолютно недопустимый уровень для развитой страны", — подчеркнул Путин.

Глава государства особо отметил, что важно найти дополнительные возможности для финансирования здравоохранения, которые не будут сдерживать экономический рост.

За последние годы для построения эффективной системы здравоохранения была проведена оптимизация сети лечебных учреждений. Однако в ряде случаев административными преобразованиями явно увлеклись, заявил Владимир Владимирович.

"Начали закрывать лечебные заведения в небольших поселках и на селе. Альтернативы-то никакой не предложили, оставили людей практически без медпомощи, ничего не предлагая взамен. Совет один: поезжайте в город, там лечитесь. Это абсолютно недопустимо", — сказал президент.