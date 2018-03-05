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Какие законы должны появиться в России после послания Путина

, ИА "Амител"
Для реализации послания Владимира Путина в Госдуме уже создают рабочую группу

Фото: kremlin.ru


Для выполнения задач, которые поставил глава государства, Госдума должна написать и утвердить около 30 законов. График работ появится до 22 марта 2018 года. О главных задачах читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Безопасность на дорогах

Первые конкретные поручения прозвучали сразу после оглашения послания президента на заседании кабинета министров под руководством Дмитрия Медведева.

Премьер-министр заявил о работе над повышением безопасности дорожного движения. Медведев отметил, что он утвердил стратегию безопасности на семь лет (до 2024 года).

В частности, рассматривается законопроект, направленный на усиление административной ответственности за правонарушения на железнодорожных переездах. Это один из элементов новых изменений в правилах дорожного движения.

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2
Инвестиции в инфраструктуру

Инвестиции в развитие инфраструктуры — это одна из ключевых инициатив, о которых говорил Путин в послании. Глава государства заявил, что расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог в ближайшие шесть лет составят 11 трлн руб. За прошедший аналогичный период было потрачено почти в два раза меньше — 6,4 трлн руб.

Необходимо также развивать железные дороги, сеть региональных аэропортов. Этому должен помочь комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры. Также необходимо использовать "новые технологии и решения, инфраструктурную ипотеку, контракты жизненного цикла", добавил президент в своем обращении.

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3
Здравоохранение

По словам президента, общие объемы расходов на здравоохранение должны увеличиться в два раза.

Средняя продолжительность жизни в России должна быть более 80 лет - такую задачу поставил глава государства. Он отметил, что в настоящее время продолжительность жизни составляет 73 года. А еще в 90-е годы этот показатель не превышал 64-х лет. "Абсолютно недопустимый уровень для развитой страны", — подчеркнул Путин.

Глава государства особо отметил, что важно найти дополнительные возможности для финансирования здравоохранения, которые не будут сдерживать экономический рост.

За последние годы для построения эффективной системы здравоохранения была проведена оптимизация сети лечебных учреждений. Однако в ряде случаев административными преобразованиями явно увлеклись, заявил Владимир Владимирович.

"Начали закрывать лечебные заведения в небольших поселках и на селе. Альтернативы-то никакой не предложили, оставили людей практически без медпомощи, ничего не предлагая взамен. Совет один: поезжайте в город, там лечитесь. Это абсолютно недопустимо", — сказал президент.

4
Налог на имущество

Глава государства дал поручение уточнить механизмы расчета налога, а также определения кадастровой стоимости недвижимости.

По словам Путина, она в любом случае не должна превышать реальную рыночную стоимость. Важно, что все решения необходимо принять максимально быстро в первом полугодии 2018 года.

5
Демография

Глава государства поручил продолжить результативную демографическую политику. Он особо отметил, что за пять лет более полумиллиона семей с детьми смогут улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки.

Также запускается программа обновления детских поликлиник и детских поликлинических отделений в больницах. Всего за ближайшие шесть лет на демографическое развитие, охрану материнства и детства необходимо направить не менее 3,4 триллиона рублей.

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6
Кредитование

Расширение кредитования невозможно без снижения ставок, так что в ближайшие годы такая тенденция сохранится, заявили эксперты после послания президента.

"Ставка ипотеки снизилась ниже 10%, это действительно так произошло, и ипотека сама выросла до миллиона кредитов в год, так что эта тенденция в этом году будет точно закреплена", — пишет сайт Первого канала со ссылкой на президента – председателя правления Банка ВТБ Андрея Костина.

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7
Интернет

Быстрый доступ в интернет должен быть обеспечен повсеместно к 2024 году. Глава государства заявил, что к этому времени должно быть завершено строительство волоконно-оптических линий связи к большинству населенных пунктов с численностью жителей более 250 человек. Что касается небольших, удаленных населенных пунктов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, то там люди получат устойчивый доступ через сеть российских спутников.

8
Профориентация школьников
Владимир Путин предложил с нового учебного года запустить проект ранней профориентации школьников "Билет в будущее". Программа позволит школьникам попробовать себя в деле, в будущей профессии в ведущих компаниях страны. Уже в 2018 году, по словам президента, на эту инициативу будет выделен один миллиард рублей.
9
Пространственное развитие

Путин заявил о необходимости развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов.

"Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве, современных архитектурных решениях, на использовании цифровых технологий в работе социальных объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства, что в том числе позволит обеспечить прозрачность и эффективность системы ЖКХ, чтобы граждане получали качественные услуги и не переплачивали за них", — заявил Путин во время своего обращения.

10
Предпринимательство

Еще одна важная проблема, которая должна быть решена, – это невозможность предпринимателей получить доступ к финансовым ресурсам. Глава государства заявил, что сегодня правительство осуществляет программу, по которой малый производственный бизнес может взять кредит под фактическую ставку в 6,5%.

"Считаю, что ее нужно обязательно продолжить, а главное — обеспечить реальную доступность такого инструмента поддержки", — резюмировал Путин.

Также президент подчеркнул, что следует убрать все, что позволяет нечистоплотным, коррумпированным представителям власти и правоохранительных органов оказывать давление на бизнес.

"Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом решения хозяйственных конфликтов между юридическими лицами. Такие споры нужно переводить в административную и арбитражную плоскость", — заявил Владимир Путин.

Читайте также в сюжете: Послание президента Федеральному Собранию
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Партнёры

Комментарии

5.03.2018 11:29
- гость -

До сих пор нет гарантии на качество дороги от ремонтных бригад, которые получают добро от местных властей. Можно конечно из года в год закапывать миллиарды в асфальт, только что толку от этого?

0  0
5.03.2018 11:43
Макс

Ждем! Все получится!

0  0
5.03.2018 11:44
- гость -

Пока будет во власти никакие законы улучшающие жизнь населения страны не появятся.

1  0
5.03.2018 11:45
Иришка

Быстрый интернет точно нужен а то от него сейчас вся жизнь зависит.

0  0
5.03.2018 11:48
- гость -

"Безопасность на дорогах" - в общем, как обычно, повысят штрафы для водителей и отчитаются о выполнении программы!

0  0
5.03.2018 11:49
- гость -

глава государства, отметил, что в настоящее время продолжительность жизни составляет 73 года. А еще в 90-е годы этот показатель не превышал 64-х лет. "Абсолютно недопустимый уровень для развитой страны", — подчеркнул Путин.
************************************************************************************************************** Для развитой да, недопустимо. Но вот только Путин забыл, что Россия относится к числу развивающихся стран. Хотеть и быть-вещи разные.

0  0
5.03.2018 11:50
- гость -


5.03.2018 11:45
Иришка


Поддерживаю. А то интернет на твоем алкателе медленный и я устаю смотреть как ты рывками раздеваешься в скайпе.

0  0
5.03.2018 11:58
Андрей

Вкладывать деньги в здравоохранение точно нужно. Надеюсь, что у Путина получиться сделать это как можно лучше

0  1
5.03.2018 12:05
- гость -


5.03.2018 11:58
Андрей
Пока он более успешно уничтожил ФАПы и как можно лучше снижает уровень медицины в стране.

1  0
5.03.2018 12:16
:)

Быстрый доступ в интернет должен быть обеспечен повсеместно к 2024 году…
________________

Пейджер сними!

0  0
5.03.2018 12:18
- гость -

Наконец-то будет хороший президент, а не такой, как был раньше )))

0  0
5.03.2018 12:23
- гость -

Средняя продолжительность жизни в России должна быть более 80 лет

В чём проблема? Убрать при подсчёте смертность до 20 лет, от травм, от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и т. д. , да у нас в 95 лет за неделю продолжительность наладится. Тогда и пенсию давать можно будет лет в 80. Ну а менты-то пусть в 40 так и идут на заслуженный отдых, а то слишком тяжкая у них работа, особенно у... всех. А шахтёрам что, пусть до восьмидесяти работают, в шахту спустят, поднимут, так что не переломятся. Да что я, чиновники сами знают как лучше сделать для отчёта.

1  0
5.03.2018 12:39
гость

а кто ему мешал все это делать 18 лет?! Перед выборами такиие обещалки. Пенсионерам бы пенсию нормальную сделал

1  0
5.03.2018 12:56
- гость -

ну какие обещания??? это задачи!!! разницы не чувствуете?

0  0
5.03.2018 13:16
Павсекакий

"Для выполнения задач, которые поставил глава государства, Госдума должна написать и утвердить около 30 законов."
-------
Ну и кого представляют думаки в думе? Избирателей? Или делают только то, что им скажут президент и его администрация?
Когда законодательная власть берёт под козырёк президенту, значит разделения властей нет, поэтому дума и не место для дискуссий, а бешеный принтер. Поэтому имеем те законы, которые они напринимали, и которые путин теперь поручил им пересмотреть. До выборов их всё устраивало. Пройдут выборы, и их опять всё будет устраивать. Посмотрят, скажут "да не, всё нормально".

0  0
5.03.2018 13:39
- гость -

Как минимум, издать закон о запрете ввоза казахстанского алкоголя!

0  0
5.03.2018 13:48
- гость -

а где был Медведев?

0  0
5.03.2018 13:52
- гость -

Где, где? На ворованной даче селезней кормил.

0  1
5.03.2018 13:56
- гость -

О запрете нахождения на президентском посту более двух сроков. И об отмене уголовного преследования бывших президентов за преступления во время президентского срока.

1  0
5.03.2018 14:02
Вернее Так

И об отмене защиты от уголовного преследования бывших президентов за преступления во время президентского срока.

1  0
5.03.2018 14:22
689

Одно и тоже,болтовня к реальности не имеющая никакого отношения.Как прожить 80 лет если экология плохая, питание с химикатами,работать надо на трех работах и еще психологически руководство давит работающий постоянно находиться в стрессе,на массовый спорт нет ни времени ни денег,и государство подкидывает постоянно "сюрпризы".Максимум 60 и на "вечный покой"................................

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