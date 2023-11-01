"Ъ": контрактники, обвиняемые в убийстве семьи из девяти человек в ДНР, признали вину

Жители Волновахи предполагают, что конфликт спровоцировало неосторожное замечание, которое сделал отец семейства за несколько часов до убийства

01 ноября 2023, 21:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Военнослужащие по контракту, подозреваемые в убийстве девяти человек в Волновахе (ДНР), признались в содеянном. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что тела девяти членов семьи обнаружили в их доме утром в минувшую субботу, 28 октября. Среди погибших – пятилетний мальчик, его девятилетняя сестра, их родители, бабушка и дедушка, а также приехавшие в гости дядя детей, его супруга и ее родной брат.

Газета сообщает, что мужчины якобы планировали убийство только мужчины и двух его взрослых сыновей, с которыми они поконфликтовали. Женщины и дети, вероятно, стали случайными жертвами.

Жители Волновахи предполагают, что конфликт спровоцировало неосторожное замечание, которое сделал отец семейства за несколько часов до убийства. Вечером в пятницу контрактники якобы покупали алкоголь в районном магазине, где и произошла ссора. По другой версии, семья сама "приторговывала" спиртным и у военнослужащих возникли проблемы с оплатой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "а", п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ – "Убийство двух и более лиц, включая малолетних". Военнослужащим грозит пожизненное заключение.