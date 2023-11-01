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"Ъ": контрактники, обвиняемые в убийстве семьи из девяти человек в ДНР, признали вину

Жители Волновахи предполагают, что конфликт спровоцировало неосторожное замечание, которое сделал отец семейства за несколько часов до убийства

01 ноября 2023, 21:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Военнослужащие по контракту, подозреваемые в убийстве девяти человек в Волновахе (ДНР), признались в содеянном. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что тела девяти членов семьи обнаружили в их доме утром в минувшую субботу, 28 октября. Среди погибших – пятилетний мальчик, его девятилетняя сестра, их родители, бабушка и дедушка, а также приехавшие в гости дядя детей, его супруга и ее родной брат.

Газета сообщает, что мужчины якобы планировали убийство только мужчины и двух его взрослых сыновей, с которыми они поконфликтовали. Женщины и дети, вероятно, стали случайными жертвами.

Жители Волновахи предполагают, что конфликт спровоцировало неосторожное замечание, которое сделал отец семейства за несколько часов до убийства. Вечером в пятницу контрактники якобы покупали алкоголь в районном магазине, где и произошла ссора. По другой версии, семья сама "приторговывала" спиртным и у военнослужащих возникли проблемы с оплатой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "а", п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ – "Убийство двух и более лиц, включая малолетних". Военнослужащим грозит пожизненное заключение.

Убийство Происшествия

Комментарии 8

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Элен без ребят

05:58:20 02-11-2023

я не хочу, чтобы такое дышало со мной одним воздухом. причем, за мои же налоги в том числе. расстрелять тварей в ближайшем поле!

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Гость

07:06:15 02-11-2023

у военнослужащих возникли проблемы с оплатой --- да ну нафиг, 200 тыс в месяц, какие проблемы

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Гость

11:52:31 02-11-2023

Гость (07:06:15 02-11-2023) у военнослужащих возникли проблемы с оплатой --- да ну нафиг... Ну не было наличкой в кармане, банкомат далеко.

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Гость

07:20:51 02-11-2023

Позорники. Душегубы. Убить безоружных, детей... Под покровом ночи... Никакого снисхождения не должно быть.

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Алексей

09:19:11 02-11-2023

Расстреляйте по законам военного времени, к тому же на территории ЛНР ДНР военное положение. Чего с ними церемониться - они твари.

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Гость

10:39:49 02-11-2023

Наши мальчики.

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Гость

11:58:34 02-11-2023

Гость (10:39:49 02-11-2023) Наши мальчики.... Наши мальчики -- ваши

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Элен без ребят

13:07:10 02-11-2023

Гость (10:39:49 02-11-2023) Наши мальчики.... это ваши мальчики, не наши.

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