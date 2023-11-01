"Ъ": контрактники, обвиняемые в убийстве семьи из девяти человек в ДНР, признали вину
Жители Волновахи предполагают, что конфликт спровоцировало неосторожное замечание, которое сделал отец семейства за несколько часов до убийства
01 ноября 2023, 21:54, ИА Амител
Военнослужащие по контракту, подозреваемые в убийстве девяти человек в Волновахе (ДНР), признались в содеянном. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на собственные источники.
Напомним, что тела девяти членов семьи обнаружили в их доме утром в минувшую субботу, 28 октября. Среди погибших – пятилетний мальчик, его девятилетняя сестра, их родители, бабушка и дедушка, а также приехавшие в гости дядя детей, его супруга и ее родной брат.
Газета сообщает, что мужчины якобы планировали убийство только мужчины и двух его взрослых сыновей, с которыми они поконфликтовали. Женщины и дети, вероятно, стали случайными жертвами.
Жители Волновахи предполагают, что конфликт спровоцировало неосторожное замечание, которое сделал отец семейства за несколько часов до убийства. Вечером в пятницу контрактники якобы покупали алкоголь в районном магазине, где и произошла ссора. По другой версии, семья сама "приторговывала" спиртным и у военнослужащих возникли проблемы с оплатой.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "а", п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ – "Убийство двух и более лиц, включая малолетних". Военнослужащим грозит пожизненное заключение.
05:58:20 02-11-2023
я не хочу, чтобы такое дышало со мной одним воздухом. причем, за мои же налоги в том числе. расстрелять тварей в ближайшем поле!
07:06:15 02-11-2023
у военнослужащих возникли проблемы с оплатой --- да ну нафиг, 200 тыс в месяц, какие проблемы
11:52:31 02-11-2023
Гость (07:06:15 02-11-2023) у военнослужащих возникли проблемы с оплатой --- да ну нафиг... Ну не было наличкой в кармане, банкомат далеко.
07:20:51 02-11-2023
Позорники. Душегубы. Убить безоружных, детей... Под покровом ночи... Никакого снисхождения не должно быть.
09:19:11 02-11-2023
Расстреляйте по законам военного времени, к тому же на территории ЛНР ДНР военное положение. Чего с ними церемониться - они твари.
10:39:49 02-11-2023
Наши мальчики.
11:58:34 02-11-2023
Гость (10:39:49 02-11-2023) Наши мальчики.... Наши мальчики -- ваши
13:07:10 02-11-2023
Гость (10:39:49 02-11-2023) Наши мальчики.... это ваши мальчики, не наши.