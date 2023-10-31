Контрактников ВС РФ подозревают в расправе над семьей из девяти человек в ДНР
Задержанными оказались военнослужащие с Дальнего Востока. По сообщениям СМИ, они пользовались глушителями и приборами ночного видения
31 октября 2023, 09:25, ИА Амител
В ДНР задержали двоих военнослужащих, которые подозреваются в расправе над семьей из девяти человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Задержанными оказались военнослужащие-контрактники, которые приехали с Дальнего Востока. По информации следователей, в ночь на субботу, 28 октября, они расправились с семьей, которая жила в частном доме на Донецкой улице. По предварительной информации, мотивом преступления стал конфликт на бытовой почве.
Как сообщает "Лента.ру", инцидент произошел в Волновахе, под Донецком. Тела всех девяти членов семьи обнаружили в их доме утром в минувшую субботу, 28 октября. Среди погибших – пятилетний мальчик, его девятилетняя сестра, их родители, бабушка и дедушка, а также приехавшие в гости дядя детей, его супруга и ее родной брат.
По данным следствия, с жертвами расправились пока они спали – кроме множественных огнестрельных ранений у каждого было ранение в голову. Тела были обнаружены в их кроватях. Источник "Ленты.ру" указывает, что преступники вели огонь из автоматического оружия и выпустили около 80 пуль. Поскольку соседи не слышали выстрелов, то преступники, скорее всего, использовали глушители.
Собеседник издания в правоохранительных органах также отметил, что электричество в доме отключили в щитке, однако в темноте нападавшие отлично ориентировались. Это позволило предположить, что преступники имели приборы ночного видения. На гильзах обнаружили армейскую маркировку. Возле дома нашли следы шин, схожих с шинами мотоцикла и квадроцикла.
09:31:43 31-10-2023
Как вообще такая новость просочилась в наше инфопространство? Это ж они все там нацисткие садисты, а наши войны света
09:50:16 31-10-2023
Гость (09:31:43 31-10-2023) Как вообще такая новость просочилась в наше инфопространство... Так новость о том, что их задержали. Воины света задержали воинов тьмы. Вот разрыв шаблона, правда, не наградили, а арестовали. А нацисты даже разбираться бы не стали
09:52:02 31-10-2023
да сейчас зачистят, как будто ничего и не было...
09:34:21 31-10-2023
Почему у нас до сих пор не вернули смертную казнь? В америке она до сих пор существует, а мы так с неё всё копируем.
13:33:51 31-10-2023
Гость (09:34:21 31-10-2023) Почему у нас до сих пор не вернули смертную казнь? В америке... потому что смертная казнь в первую очередь будет применятся против политических и экономических конкурентов.
09:40:16 31-10-2023
опровержение будет на статью? или принять как есть? и жить с этим. ждать продолжения.
10:26:44 31-10-2023
Гость (09:40:16 31-10-2023) опровержение будет на статью? или принять как есть? и жить с... Да не будет. Новое окно Овертона открывают
10:04:52 31-10-2023
И это называются защитники, позор, ночью на детей с автоматами, это наверное группаZ бывшие уголовники, отморозки!
10:06:21 31-10-2023
Если это правда, три дня по всем западным сми смаковать будут, все косточки на 100 раз обсосут, перенесут на все российское общество
20:45:24 31-10-2023
Гость (10:06:21 31-10-2023) Если это правда, три дня по всем западным сми смаковать буду... Ну вот, как и предполагалось, эта новость на первой странице американского "рупора правды" CNN. Используют все шансы для продолжения демонизирования всех 145 миллионов россиян.
10:11:55 31-10-2023
Сказано же, на бытовой почве. Личная обида. Кто из Вас мышленно не поубивал близких и кучу народа, дай Вам волю и автомат?
10:17:31 31-10-2023
Гость (10:11:55 31-10-2023) Сказано же, на бытовой почве. Личная обида. Кто из Вас мышле... А вы каждый раз, как вас кто-то обидит, "мышленно" режете всю семью обидчика вместе с грудничками и беременными? Может, пора в комнату с мягкими стенами?
13:44:02 31-10-2023
Гость (10:17:31 31-10-2023) А вы каждый раз, как вас кто-то обидит, "мышленно" режете вс... Да этих кровожадных одноклеточных полный Телеграмм. Для них война как футбол. Главное чтобы "наши" выиграли.
17:08:02 31-10-2023
Гость (10:11:55 31-10-2023) Сказано же, на бытовой почве. Личная обида. Кто из Вас мышле... По себе не суди. Не все убийцы.
17:08:38 31-10-2023
Гость (10:11:55 31-10-2023) Сказано же, на бытовой почве. Личная обида. Кто из Вас мышле... Это нелюди! И никакими бытовыми конфликтами это не оправдать!
10:45:38 31-10-2023
Народ разделился на патриотов и предателей, и никто не в силах отличить одних от других. Марк Твен
10:54:04 31-10-2023
Гость (10:45:38 31-10-2023) Народ разделился на патриотов и предателей, и никто не в сил... хочешь, чтобы тебя уважали, хочешь быть в безопасности – прими общественное мнение как родное свое
10:50:46 31-10-2023
Напишите регион этих героев, пусть гордятся своими земляками. Почему весь Дальний восток очернили? (Мы же стыдимся за бутину)
11:12:10 31-10-2023
Гость (10:50:46 31-10-2023) Напишите регион этих героев, пусть гордятся своими земляками... Мы же стыдимся за бутину --- а могли гордится за Навального
10:58:41 31-10-2023
отморозки есть в любой стране.
11:30:40 31-10-2023
Ну что ж опыт по обесцениванию жизней уже имеется,поэтому 9 человек расстрелять ничего не стоит.Как еще дронами не воспользовались.Нам теперь долго с такими людьми дела иметь.
12:19:43 31-10-2023
Эрг Ноор (11:30:40 31-10-2023) Ну что ж опыт по обесцениванию жизней уже имеется,поэтому 9 ... Пока такие люди садятся в тюрьму. И скорее всего так всегда будет
12:59:12 31-10-2023
Гость (12:19:43 31-10-2023) Пока такие люди садятся в тюрьму. И скорее всего так всегда ... 9 убиенным от этого не лучше,что они в тюрьму сядут.А этим после СВО пофиг тюрьмы и прочее,глядишь еще куда завербуются.
13:20:35 31-10-2023
Гость (12:59:12 31-10-2023) 9 убиенным от этого не лучше,что они в тюрьму сядут.А этим п... Убиенным вообще все равно, кто их убил, вернувшийся из Афгана, с Украины или тупой наркоман. Может из Въетнама или из Ирака. А может муж, напившись. Или пьяный водитель, что в стране чуть ли не ежедневно. Никогда не было, чтобы не было преступников, наверное никогда такого времени и не будет. К сожалению
15:30:27 31-10-2023
Гость (12:19:43 31-10-2023) Пока такие люди садятся в тюрьму. И скорее всего так всегда ... Сядут в тюрьму, потом опять СВО - заколдованный круг.
12:49:54 31-10-2023
а кто нибуть в первоисточнике с информацией ознакомился?
14:17:56 31-10-2023
гость (12:49:54 31-10-2023) а кто нибуть в первоисточнике с информацией ознакомился?... Зачем? Главное коммент побыстрей напечатать
14:26:07 31-10-2023
В первоисточнике практически один в один. В чем проблема нажать в новости на синий шрифт и попасть в первоисточник
15:12:32 31-10-2023
Гость (14:26:07 31-10-2023) В первоисточнике практически один в один. В чем проблема наж... Бухали чё, если там стол не убранный. А может и не только бухали.
16:32:02 31-10-2023
Гость (14:26:07 31-10-2023) В первоисточнике практически один в один. В чем проблема наж... так там черным по белому-очевидцы показывают что ссора была с уроженцами Северного Кавказа и так по карте где Дальний Восток и где Северный Кавказ,это даже не 3 лаптя по карте