Контрактников ВС РФ подозревают в расправе над семьей из девяти человек в ДНР

Задержанными оказались военнослужащие с Дальнего Востока. По сообщениям СМИ, они пользовались глушителями и приборами ночного видения

31 октября 2023, 09:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В ДНР задержали двоих военнослужащих, которые подозреваются в расправе над семьей из девяти человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Задержанными оказались военнослужащие-контрактники, которые приехали с Дальнего Востока. По информации следователей, в ночь на субботу, 28 октября, они расправились с семьей, которая жила в частном доме на Донецкой улице. По предварительной информации, мотивом преступления стал конфликт на бытовой почве.

Как сообщает "Лента.ру", инцидент произошел в Волновахе, под Донецком. Тела всех девяти членов семьи обнаружили в их доме утром в минувшую субботу, 28 октября. Среди погибших – пятилетний мальчик, его девятилетняя сестра, их родители, бабушка и дедушка, а также приехавшие в гости дядя детей, его супруга и ее родной брат.

По данным следствия, с жертвами расправились пока они спали – кроме множественных огнестрельных ранений у каждого было ранение в голову. Тела были обнаружены в их кроватях. Источник "Ленты.ру" указывает, что преступники вели огонь из автоматического оружия и выпустили около 80 пуль. Поскольку соседи не слышали выстрелов, то преступники, скорее всего, использовали глушители.

Собеседник издания в правоохранительных органах также отметил, что электричество в доме отключили в щитке, однако в темноте нападавшие отлично ориентировались. Это позволило предположить, что преступники имели приборы ночного видения. На гильзах обнаружили армейскую маркировку. Возле дома нашли следы шин, схожих с шинами мотоцикла и квадроцикла.