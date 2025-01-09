В Алтайском крае заработала четвертая ледовая переправа

Она находится в селе Новообинцево

09 января 2025, 16:01, ИА Амител

Река Обь на Алтае зимой / Фото: amic.ru

В Алтайском крае открыли ледовую переправу через Обь в районе села Новообинцево Шелаболихинского района, сообщили в МЧС.

По ней разрешен проезд для машин общей массой до десяти тонн.

Тем самым в регионе теперь официально действует четыре переправы. Не считая новой, они расположены:

в районе сел Шелаболиха и Иня – для машин до четырех тонн;

в Каменском районе – до трех тонн;

в Усть-Пристанском районе – до семи тонн.

Все ледовые дороги проходят через Обь.

Спасатели призывают ездить только по этим переправам, так как они прошли освидетельствование и безопасны.