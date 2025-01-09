В Алтайском крае заработала четвертая ледовая переправа
Она находится в селе Новообинцево
09 января 2025, 16:01, ИА Амител
Река Обь на Алтае зимой / Фото: amic.ru
В Алтайском крае открыли ледовую переправу через Обь в районе села Новообинцево Шелаболихинского района, сообщили в МЧС.
По ней разрешен проезд для машин общей массой до десяти тонн.
Тем самым в регионе теперь официально действует четыре переправы. Не считая новой, они расположены:
- в районе сел Шелаболиха и Иня – для машин до четырех тонн;
- в Каменском районе – до трех тонн;
- в Усть-Пристанском районе – до семи тонн.
Все ледовые дороги проходят через Обь.
Спасатели призывают ездить только по этим переправам, так как они прошли освидетельствование и безопасны.
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