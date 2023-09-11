Подросток с ножом ранил четверых человек в школе под Ростовом

У 15-летнего ученика есть психическое заболевание

11 сентября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Ростовской области подросток пытался пройти в школу с ножом и успел ранить четырех человек, сообщил 11 сентября губернатор Василий Голубев в телеграм-канале.

"В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых – троих сотрудников и родственника одного из учеников", – написал глава региона.

Также добавил, что очевидцы задержали нападавшего. Им оказался ученик 9-го класса этой же школы, страдающий психическим заболеванием.

Состояние раненых легкой степени тяжести, им оказывают медпомощь. Из детей никто не пострадал.

Ранее в Барнауле дети разбили до крови голову пятилетнему мальчику. Инцидент случился 10 сентября на детской площадке у дома № 2 по пр. Энергетиков.