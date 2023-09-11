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Подросток с ножом ранил четверых человек в школе под Ростовом

У 15-летнего ученика есть психическое заболевание

11 сентября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Ростовской области подросток пытался пройти в школу с ножом и успел ранить четырех человек, сообщил 11 сентября губернатор Василий Голубев в телеграм-канале.

"В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых – троих сотрудников и родственника одного из учеников", – написал глава региона.

Также добавил, что очевидцы задержали нападавшего. Им оказался ученик 9-го класса этой же школы, страдающий психическим заболеванием.

Состояние раненых легкой степени тяжести, им оказывают медпомощь. Из детей никто не пострадал. 

Ранее в Барнауле дети разбили до крови голову пятилетнему мальчику. Инцидент случился 10 сентября на детской площадке у дома № 2 по пр. Энергетиков.

Происшествия дети

Комментарии 7

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Гость

13:08:22 11-09-2023

Как ребенок с псих заболеванием в СОШ оказался????????????????????? Халатные спецы, допустившее такое!

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ВВП

13:44:15 11-09-2023

Гость (13:08:22 11-09-2023) Как ребенок с псих заболеванием в СОШ оказался??????????????... Сейчас это норма, приветствуется всеми гос органами

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Анна

15:14:15 11-09-2023

Гость (13:08:22 11-09-2023) Как ребенок с псих заболеванием в СОШ оказался??????????????... Это программа "доступная среда".... всякие "солнечные" вот до такого и доходит. Особенные дети, должны учиться в особенных школах, им все равно не осилить в полном объеме программу СОШ!

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Гость

13:09:33 11-09-2023

Доадаптировали дурака. А главное что все дураки знают, что им за преступление ни чего не будет.

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Гость

13:25:27 11-09-2023

Магнитная буря вызывает обострение у душевно больных. Такие люди должны быть под присмотром все же. Слишком много стало свобод для людей с особенностями.

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Гость

13:31:03 11-09-2023

Судя по комментам выше, вы вообще не знаете, что такое психическое заболевание.

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Гость

13:50:29 11-09-2023

правильнее чем в Советской России не будет!..

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