Подросток с ножом ранил четверых человек в школе под Ростовом
У 15-летнего ученика есть психическое заболевание
11 сентября 2023, 13:00, ИА Амител
В Ростовской области подросток пытался пройти в школу с ножом и успел ранить четырех человек, сообщил 11 сентября губернатор Василий Голубев в телеграм-канале.
"В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых – троих сотрудников и родственника одного из учеников", – написал глава региона.
Также добавил, что очевидцы задержали нападавшего. Им оказался ученик 9-го класса этой же школы, страдающий психическим заболеванием.
Состояние раненых легкой степени тяжести, им оказывают медпомощь. Из детей никто не пострадал.
Ранее в Барнауле дети разбили до крови голову пятилетнему мальчику. Инцидент случился 10 сентября на детской площадке у дома № 2 по пр. Энергетиков.
13:08:22 11-09-2023
Как ребенок с псих заболеванием в СОШ оказался????????????????????? Халатные спецы, допустившее такое!
13:44:15 11-09-2023
Гость (13:08:22 11-09-2023) Как ребенок с псих заболеванием в СОШ оказался??????????????... Сейчас это норма, приветствуется всеми гос органами
15:14:15 11-09-2023
Гость (13:08:22 11-09-2023) Как ребенок с псих заболеванием в СОШ оказался??????????????... Это программа "доступная среда".... всякие "солнечные" вот до такого и доходит. Особенные дети, должны учиться в особенных школах, им все равно не осилить в полном объеме программу СОШ!
13:09:33 11-09-2023
Доадаптировали дурака. А главное что все дураки знают, что им за преступление ни чего не будет.
13:25:27 11-09-2023
Магнитная буря вызывает обострение у душевно больных. Такие люди должны быть под присмотром все же. Слишком много стало свобод для людей с особенностями.
13:31:03 11-09-2023
Судя по комментам выше, вы вообще не знаете, что такое психическое заболевание.
13:50:29 11-09-2023
правильнее чем в Советской России не будет!..