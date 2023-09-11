Двое детей разбили голову пятилетнему мальчику в Барнауле

Злоумышленников пока не нашли

11 сентября 2023, 10:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле дети разбили до крови голову пятилетнему мальчику, пишет канал "В курсе 22".

Инцидент случился 10 сентября на детской площадке у дома № 2 по пр. Энергетиков.

"Пятилетнему ребенку ребята постарше разбили голову. Один был в красной кепке", – говорится в сообщении.

Злоумышленников пока не нашли. Очевидцев или родителей этих мальчиков просят откликнуться.