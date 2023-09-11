Двое детей разбили голову пятилетнему мальчику в Барнауле
Злоумышленников пока не нашли
11 сентября 2023, 10:16, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле дети разбили до крови голову пятилетнему мальчику, пишет канал "В курсе 22".
Инцидент случился 10 сентября на детской площадке у дома № 2 по пр. Энергетиков.
"Пятилетнему ребенку ребята постарше разбили голову. Один был в красной кепке", – говорится в сообщении.
Злоумышленников пока не нашли. Очевидцев или родителей этих мальчиков просят откликнуться.
10:34:04 11-09-2023
А почему 5-летний мальчик один гулял?????????????? где родители?????????????? УЖАС! вот его родителей точно надо привлечь.....или наказать!
12:02:18 11-09-2023
а куда смотрел комитет по образованию????
13:30:26 11-09-2023
Интеоесно, а почему мама разыскивает? А полиция зачем нужна? Ребенку голову пробили, это что такое?