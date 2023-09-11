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Двое детей разбили голову пятилетнему мальчику в Барнауле

Злоумышленников пока не нашли

11 сентября 2023, 10:16, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Барнауле дети разбили до крови голову пятилетнему мальчику, пишет канал "В курсе 22".

Инцидент случился 10 сентября на детской площадке у дома № 2 по пр. Энергетиков.

"Пятилетнему ребенку ребята постарше разбили голову. Один был в красной кепке", – говорится в сообщении.

Злоумышленников пока не нашли. Очевидцев или родителей этих мальчиков просят откликнуться.

Барнаул Происшествия дети

Комментарии 3

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Гость

10:34:04 11-09-2023

А почему 5-летний мальчик один гулял?????????????? где родители?????????????? УЖАС! вот его родителей точно надо привлечь.....или наказать!

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педагог

12:02:18 11-09-2023

а куда смотрел комитет по образованию????

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М

13:30:26 11-09-2023

Интеоесно, а почему мама разыскивает? А полиция зачем нужна? Ребенку голову пробили, это что такое?

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