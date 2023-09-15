Мишустин отправил в отставку главу Росавиации

Кресло Александра Нерадько занял Дмитрий Ядров

15 сентября 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Премьер-министр РФ Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Росавиации. На пост назначен заместитель главы ведомства Дмитрий Ядров.

Как сообщили в пресс-службе правительства, Ядров родился в 1988 году, выпускник Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. Работал в Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ, а в 2019-м устроился в Росавиацию на пост замруководителя.

Причины смены руководителя не уточняются. Однако, как сообщали ранее, Нерадько еще в 2022 году хотели отправить в отставку за "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей". Он возглавлял Росавиацию с 2009 года.