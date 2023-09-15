Главу Росавиации отправят в отставку

Решение принято на уровне правительства РФ

15 сентября 2023, 11:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Росавиации Александр Нерадько в ближайшее время будет отправлен в отставку, пишут "Известия" со ссылкой на источники в Минтрансе РФ.

"О решении может быть объявлено в ближайшие дни. Это может произойти в пятницу, 15 сентября", – рассказали собеседники издания.

Причины такого решения не уточняются. Однако отмечается, что Нерадько еще в 2022 году хотели отправить в отставку за "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей". Выговор был сделан из-за системного неисполнения главой Росавиации поручений министра транспорта Виталия Савельева и правительства РФ.

Сейчас на пост нового руководителя Росавиации рассматриваются кандидатуры заместителя Нерадько Владимира Потешкина и председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олега Сторчевого. В списке могут быть и другие кандидатуры.

Напомним, Александр Нерадько возглавляет Росавиацию с 2009 года.