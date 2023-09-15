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Главу Росавиации отправят в отставку

Решение принято на уровне правительства РФ

15 сентября 2023, 11:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Глава Росавиации Александр Нерадько в ближайшее время будет отправлен в отставку, пишут "Известия" со ссылкой на источники в Минтрансе РФ.

"О решении может быть объявлено в ближайшие дни. Это может произойти в пятницу, 15 сентября", – рассказали собеседники издания.

Причины такого решения не уточняются. Однако отмечается, что Нерадько еще в 2022 году хотели отправить в отставку за "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей". Выговор был сделан из-за системного неисполнения главой Росавиации поручений министра транспорта Виталия Савельева и правительства РФ.

Сейчас на пост нового руководителя Росавиации рассматриваются кандидатуры заместителя Нерадько Владимира Потешкина и председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Олега Сторчевого. В списке могут быть и другие кандидатуры.

Напомним, Александр Нерадько возглавляет Росавиацию с 2009 года.

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отставки и назначения

Комментарии 7

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гость

11:18:35 15-09-2023

а поручения - из ничего сделать кучу самолетов для замены иностранных? ну так никто не сделает)

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Гость

11:25:17 15-09-2023

Это он принимал решение о развале собственного авиапрома? Типа зачем делать свое, все на западе купим? И как там сейчас обещанное импортозамещение? Нашли крайнего. Ломать- не строить...

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Гость

11:50:09 15-09-2023

Гость (11:25:17 15-09-2023) Это он принимал решение о развале собственного авиапрома? Ти... Вы что хотите со сменой главы начнут развивать свое, что за "гении" тут пишут комментарии.

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Гость

11:38:43 15-09-2023

Значит на Китайские заменители перейдём.

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Гость

14:10:40 15-09-2023

Неужели наконец потопят непотопляемого?!

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Гость

14:58:44 15-09-2023

Гость (14:10:40 15-09-2023) Неужели наконец потопят непотопляемого?!... Будем надеятся на это!)

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Гость

15:08:08 15-09-2023

Пилоты конечно молодцы, что сумели избежать катострофы, а вот в остальном очень много вопросов. Ждем итогов работы экспертов. т.к.все дААААлеко не однозначно

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